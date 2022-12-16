В главном управлении полиции Польши взорвался подарок, который начальник полиции привез из Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В главном управлении полиции Польши в среду утром произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, в том числе главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.
По официальной информации МВД Польши, взорвался "подарок из Украины", по неофициальной информации польских СМИ - ручной противотанковый гранатомет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В главной комендатуре полиции вчера в 07:50 (по местному времени – ред.) произошел взрыв. Взорвался "один из подарков", который главный комендант полиции получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря. В Украине он встречался с руководством украинской полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении МВД Польши.
Как отмечается, подарок руководитель польской полиции получил от "одного из руководителей украинских служб".
В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы и со вчерашнего дня находится на осмотре в больнице. Незначительные повреждения получил также гражданский работник главного управления полиции, но он не нуждался в стационарном лечении. Подчеркивается, что польская сторона уже обратилась к украинской за соответствующими разъяснениями.
"Делом изначально занимается прокуратура и соответствующие службы", - говорится в сообщении МВД Польши.
По неофициальной информации польских СМИ, "подарком" был ручной противотанковый гранатомет, вероятно, типа RGW-90. Он взорвался в соседнем кабинете с тем, где находился Шимчик. Речь идет о помещении охраны, где, вероятно, хранится оружие. В результате взрыва произошел частичный обвал потолка. Главный польский полицейский получил незначительные травмы и на несколько часов потерял слух.
"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате", - пишет издание Wyborcza, сообщает "Европейская правда".
Также издание пишет о деталях госпитализации главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика вследствие инцидента. Отмечается, что в результате взрыва комендант потерял слух, но вскоре он вернулся. Его кабинет был над комнатой, где произошел взрыв.
Следствие по делу ведет региональная прокуратура в Варшаве.
Пожалуйста, подождите...
- Джонсона убрали з керівництва
- в Німеччіни готували напад на Бундестаг
- У СЛОВАЧЧІНІ СЬОГОДНІ ВИНЕСЛИ НЕДОВІРУ ПРЕМЬЕРУ ГЕГЕРУ - йде реванш кацапских сил
Тоді напишіть в Гуглі "Чому Джонсон подав у відставку" і почитайте.
То в якусь тупу бабу Надю закохалися, то в не менш тупого коміка ЗЄ. Тому Джонсон не сама страшна закоханість українців.
І саме тому Україна просить гроші та зброю у Британії, а не навпаки.
Приміщення розсекретили! Тепер треба буде засекречувати інше приміщення...
Чтобы в Украине только мог находиться
І їм навіть кордони не перешкоджають.
За словами речниці прокуратури Александри Скшиняж, наразі розслідування у цій справі не ведеться.
Після 14:30 з'явилася офіційна заява МВС. Як виявилося, виною тому став вибух подарунка, який командир отримав під час ділового візиту в Україну минулих вихідних.
Nie ma pewności, co do powodu wypadku, jednak wedle informacji od jednej z osób, które miały dostęp do miejsca zdarzenia, granatnikiem bawili się siedzący w pomieszczeniu policjanci.
Jak informuje rzeczniczka prokuratury, Aleksandra Skrzyniarz, obecnie nie jest prowadzone żadne śledztwo w tej sprawie.
Po godzinie 14:30 oficjalne oświadczenie w sprawie wydało MSWiA. Jak się okazuje, winna była eksplozja prezentu, który komendant otrzymał w czasie wizyty służbowej w Ukrainie w zeszły weekend.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29265283,niepotwierdzone-informacje-w-komendzie-glownej-policji-doszlo.html?disableRedirects=true
Блин, когда мне было 10 лет, нашел револьвер, и первое что сделал: разрядил его, чтобы он случайно не выстрелил мне... А тут люди которые должны уметь обращаться с оружием хуже детей.
Что касается RGP-40, то наверняка его дарили вез "вогов". Барабан снаряжали уже сами поляки в оружейке полиции.
Прізвище та посаду "хероя" - в студію!