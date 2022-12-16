В главном управлении полиции Польши взорвался подарок, который начальник полиции привез из Украины

В главном управлении полиции Польши в среду утром произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, в том числе главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

По официальной информации МВД Польши, взорвался "подарок из Украины", по неофициальной информации польских СМИ - ручной противотанковый гранатомет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В главной комендатуре полиции вчера в 07:50 (по местному времени – ред.) произошел взрыв. Взорвался "один из подарков", который главный комендант полиции получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря. В Украине он встречался с руководством украинской полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении МВД Польши.

Как отмечается, подарок руководитель польской полиции получил от "одного из руководителей украинских служб".

В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы и со вчерашнего дня находится на осмотре в больнице. Незначительные повреждения получил также гражданский работник главного управления полиции, но он не нуждался в стационарном лечении. Подчеркивается, что польская сторона уже обратилась к украинской за соответствующими разъяснениями.

"Делом изначально занимается прокуратура и соответствующие службы", - говорится в сообщении МВД Польши.

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По неофициальной информации польских СМИ, "подарком" был ручной противотанковый гранатомет, вероятно, типа RGW-90. Он взорвался в соседнем кабинете с тем, где находился Шимчик. Речь идет о помещении охраны, где, вероятно, хранится оружие. В результате взрыва произошел частичный обвал потолка. Главный польский полицейский получил незначительные травмы и на несколько часов потерял слух.

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате", - пишет издание Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

Также издание пишет о деталях госпитализации главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика вследствие инцидента. Отмечается, что в результате взрыва комендант потерял слух, но вскоре он вернулся. Его кабинет был над комнатой, где произошел взрыв.

Следствие по делу ведет региональная прокуратура в Варшаве.