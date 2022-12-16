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Новости За рубежом
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взрыв (6102) война (46746) Польша (7474)

В главном управлении полиции Польши взорвался подарок, который начальник полиции привез из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

В главном управлении полиции Польши в среду утром произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, в том числе главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

По официальной информации МВД Польши, взорвался "подарок из Украины", по неофициальной информации польских СМИ - ручной противотанковый гранатомет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В главной комендатуре полиции вчера в 07:50 (по местному времени – ред.) произошел взрыв. Взорвался "один из подарков", который главный комендант полиции получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря. В Украине он встречался с руководством украинской полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении МВД Польши.

Как отмечается, подарок руководитель польской полиции получил от "одного из руководителей украинских служб".

В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы и со вчерашнего дня находится на осмотре в больнице. Незначительные повреждения получил также гражданский работник главного управления полиции, но он не нуждался в стационарном лечении. Подчеркивается, что польская сторона уже обратилась к украинской за соответствующими разъяснениями.

"Делом изначально занимается прокуратура и соответствующие службы", - говорится в сообщении МВД Польши.

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По неофициальной информации польских СМИ, "подарком" был ручной противотанковый гранатомет, вероятно, типа RGW-90. Он взорвался в соседнем кабинете с тем, где находился Шимчик. Речь идет о помещении охраны, где, вероятно, хранится оружие. В результате взрыва произошел частичный обвал потолка. Главный польский полицейский получил незначительные травмы и на несколько часов потерял слух.

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате", - пишет издание Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

Также издание пишет о деталях госпитализации главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика вследствие инцидента. Отмечается, что в результате взрыва комендант потерял слух, но вскоре он вернулся. Его кабинет был над комнатой, где произошел взрыв.

Следствие по делу ведет региональная прокуратура в Варшаве.
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Топ комментарии
+49
Тобто одні довбойоби подарували гранатомет, а інший довбойоб прийняв цей подарунок і припер його до себе у відділок.
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15.12.2022 22:48
+42
недарма ж кажуть, що кацапи дуже хочуть пересварити Україну з Польщею. ну от нахрена такі подарунки робити? неможна було йому якісь цукерки дати?
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15.12.2022 22:43
+22
При всьому тут Україна. Якого х хтось так вільно розпоряджається зброєю, що її дарує?? Воно твоє, що ти його даруєш? Чи у нас забагато гранатометів, немає куди їх діти? Це ілюстрація відсутності контролю за обігом зброї і зіграє не на руку Україні...
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15.12.2022 23:06
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недарма ж кажуть, що кацапи дуже хочуть пересварити Україну з Польщею. ну от нахрена такі подарунки робити? неможна було йому якісь цукерки дати?
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15.12.2022 22:43 Ответить
У нас своих ********* хватает. А может, какой-нибудь затесался любитель кацапии среди чинов МВД и засунул снаряд.
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16.12.2022 09:34 Ответить
#russiaisaterroriststate
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15.12.2022 22:43 Ответить
Кацапи лізуть в усі щілі
- Джонсона убрали з керівництва
- в Німеччіни готували напад на Бундестаг
- У СЛОВАЧЧІНІ СЬОГОДНІ ВИНЕСЛИ НЕДОВІРУ ПРЕМЬЕРУ ГЕГЕРУ - йде реванш кацапских сил
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15.12.2022 22:47 Ответить
Джонсон сам себе прибрав, бо у ВБ, на відміну від України, відверто брехати не прийнято.
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15.12.2022 22:49 Ответить
А що він брехав? Я такого в новинах не зустрічала. Цензор наче кожен чих дає в новинах.
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15.12.2022 23:50 Ответить
А Ви вмієте не тільки писати?

Тоді напишіть в Гуглі "Чому Джонсон подав у відставку" і почитайте.
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15.12.2022 23:56 Ответить
В Британії за це усі добре поінформовані. То лише українці у Джонсона закохані.
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16.12.2022 00:03 Ответить
Ну українці - вони такі палкі.

То в якусь тупу бабу Надю закохалися, то в не менш тупого коміка ЗЄ. Тому Джонсон не сама страшна закоханість українців.
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16.12.2022 00:13 Ответить
Почитала. І от що скажу: було б просто чудово, якби наша зелена банда мала тільки такі недоліки і порушення.
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16.12.2022 00:39 Ответить
Це безперечно. Але Британія - це не Україна.

І саме тому Україна просить гроші та зброю у Британії, а не навпаки.
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16.12.2022 00:52 Ответить
Джонсон подвязался в своей команде за того, кто , как оказалось, - брехливым был.
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16.12.2022 06:25 Ответить
Тобто одні довбойоби подарували гранатомет, а інший довбойоб прийняв цей подарунок і припер його до себе у відділок.
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15.12.2022 22:48 Ответить
так!
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16.12.2022 04:58 Ответить
как можно дарить боевой гранатомет ... мир идиотов было бы интереснее чтоб он не оглох а руки оторвало...
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15.12.2022 22:48 Ответить
Дарить можно. Но чтобы там же был снаряд, получается? А вот это уже явная диверсия
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16.12.2022 09:36 Ответить
вот это мед.реформа, психов выпустили они все пошли в полицию
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15.12.2022 22:48 Ответить
При чому тут Україна коли зброєю гралися поляки? Дивні речі творяться сьогодні
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15.12.2022 22:49 Ответить
При всьому тут Україна. Якого х хтось так вільно розпоряджається зброєю, що її дарує?? Воно твоє, що ти його даруєш? Чи у нас забагато гранатометів, немає куди їх діти? Це ілюстрація відсутності контролю за обігом зброї і зіграє не на руку Україні...
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15.12.2022 23:06 Ответить
Стаття не про контроль,а про чорт знає що.
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15.12.2022 23:08 Ответить
Стаття про те, що один долбатятл з країни, що просить допомоги зброєю в інших країн, подарував зброю па пріколу іншому довбодятлу.
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16.12.2022 00:26 Ответить
"дарування бойової зброї" це не право, а священний обов'язок совкового/********* керівництва міліції усіх часів.
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16.12.2022 06:03 Ответить
ПС + красньіє революцьіонньіє кожаньіє галіфє
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16.12.2022 06:04 Ответить
я пердоле!!
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15.12.2022 22:50 Ответить
если бы "шалуны" перед выстрелом в потолок вытянули бы шток, то к их шефу слух мог бы и не вернутся. Возможно, не только слух.
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15.12.2022 22:59 Ответить
А більше нічого було подарувати, да?
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15.12.2022 23:01 Ответить
постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". В результаті вибуху стався частковий обвал стелі.

Приміщення розсекретили! Тепер треба буде засекречувати інше приміщення...
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15.12.2022 23:03 Ответить
зброя це не іграшка ! до речі там дитина що постраждала від гранатомету ?
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15.12.2022 23:03 Ответить
краще б подарували полонених кацапів , нехай Польща дивиться на орків в живу .
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15.12.2022 23:05 Ответить
Думайте головой. Мы просим оружие у других стран и при этом наши долбадятлы это оружие просто раздаривают кому попало! Оно нам не нужно что ли на фронте?
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16.12.2022 00:27 Ответить
Не розумію чому стільки галасу. Зброю подарували не балерині а поліцейському, військовому. То військові повинні розуміти з чим мають справу!? Чи як? Вони ж не цивільні.
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15.12.2022 23:12 Ответить
ну так це не ніж з гільзи, а заряджений гранатомет, який Україні передали партнери. Перше ж питання буде в партнерів (Ізраїль, чи Словаччина): на фронті він не потрібен?
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15.12.2022 23:15 Ответить
Якщо б гранатомет був чиїмось особистим, інша справа. А там цей подарував зброю міноборону.
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16.12.2022 01:50 Ответить
Якщо правильно розумію, українська сторона подарувала робочий ізраїльський(!) гранатомет полякам як сувенір? І це спокійно вивезли з країни дипломати. І воно ябнуло. Ну ***.
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15.12.2022 23:13 Ответить
Гранатомёт немецкий. Его в Бурбахе делают для всех пользователей.
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16.12.2022 03:47 Ответить
ну от скажіть ну дорослі ж люди нє?
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15.12.2022 23:14 Ответить
дорослі люди, дорослі іграшки. матадор цікава цяцька )
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15.12.2022 23:30 Ответить
Ну дійсно вже.То ми збираємо зброю з цілого світу щоб дарувати її у вигляді сувенірів.Ну от для чого польській поліції везти з України заряжений протитанковий гранатомет?
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15.12.2022 23:21 Ответить
Які всі бережливі ,аж страшно.Як це ще крадуть в Україні-зовсім не зрозуміло...Чому ж ніхто навіть не подумає-а що ж таке подарував українській поліції польський головний комендант поліції? Не авторучку ж?
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16.12.2022 09:26 Ответить
)))) офіційно - спинжений гранатомет є у абдристовича. за фіранкою захований. коли зараз там його нема , значить це він і підсунув свій обапгрейдений "подарунок" поляку, через парашного агента - "одного з керівників українських служб".
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15.12.2022 23:43 Ответить
Может защита какая?
Чтобы в Украине только мог находиться
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15.12.2022 23:46 Ответить
це було б дуже круто !
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16.12.2022 00:03 Ответить
з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті - Ідіотів не сіють, не жнуть, - вони на мокрому місці виводяться й розплоджуються.
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16.12.2022 00:09 Ответить
В світі, на жаль, повно довбнів.
І їм навіть кордони не перешкоджають.
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16.12.2022 00:14 Ответить
Ідіоти. Наші, які подарували і поляки-поліцаї
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16.12.2022 00:43 Ответить
Той очільник, який подарував міжнародну допомогу, яка йому не належить, повинен бути негайно звільнений з проведенням службового розслідування, аудиту щодо неналежного зберігання озброєння і притягнений до відповідальності за розкрадання
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16.12.2022 00:56 Ответить
Це Монястирський такий подаруночок приготував для наших друзів - поляків 😡😠
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16.12.2022 01:01 Ответить
Точності щодо причини аварії немає, але, за інформацією одного з людей, які мали доступ до місця події, поліцейські, які сиділи в кімнаті, гралися з гранатометом.
 За словами речниці прокуратури Александри Скшиняж, наразі розслідування у цій справі не ведеться.
Після 14:30 з'явилася офіційна заява МВС. Як виявилося, виною тому став вибух подарунка, який командир отримав під час ділового візиту в Україну минулих вихідних.

Nie ma pewności, co do powodu wypadku, jednak wedle informacji od jednej z osób, które miały dostęp do miejsca zdarzenia, granatnikiem bawili się siedzący w pomieszczeniu policjanci.
Jak informuje rzeczniczka prokuratury, Aleksandra Skrzyniarz, obecnie nie jest prowadzone żadne śledztwo w tej sprawie.
Po godzinie 14:30 oficjalne oświadczenie w sprawie wydało MSWiA. Jak się okazuje, winna była eksplozja prezentu, który komendant otrzymał w czasie wizyty służbowej w Ukrainie w zeszły weekend.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29265283,niepotwierdzone-informacje-w-komendzie-glownej-policji-doszlo.html?disableRedirects=true
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16.12.2022 01:19 Ответить
о! Это больше похоже на правду! А то я прямо удивился - в закрытом помещении выстрелили в потолок из RGW-90, и в оружейке ни одного трупа, и пол в кабинете не рухнул в оружейку. На фото - польский RGP-40. Значит, в потолок выстрелили 40-миллиметровой гранатой, которая, вероятно, даже не успела встать на боевой взвод. "Шалун" был действительно одаренный на всю голову, потому что на этом гранатомете специально для защиты от случайного выстрела на рукоятке предусмотрен предохранитель двойного!! действия.
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16.12.2022 04:09 Ответить
Всюду упоминается RGW-90, но прочитав впш комментарий решил посмотреть что собою этот гранатомет представляет....и понимаю что даже при случайной детонации снаряда в трубе (хотя думаю в нем есть предохранители от такого), или при выстреле в замкнутом помещению - эти идиоты бы не пережили. Ситуация с RGP-40 выглядит более реально. Остаются только два вопроса: какой идиот подарил заряженный гранатомет, и какой уровень квалификации варшавских полицейских, что они не умеют обращаться с оружием.
Блин, когда мне было 10 лет, нашел револьвер, и первое что сделал: разрядил его, чтобы он случайно не выстрелил мне... А тут люди которые должны уметь обращаться с оружием хуже детей.
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17.12.2022 02:20 Ответить
RGW-90 можно с брони бросать, максимум - оптический прицел отобьёте. Это оружие проверено годами в разных странах, так что самопроизвольная детонация выстрела прямо в гранатомёте - это вымысел чистой воды.
Что касается RGP-40, то наверняка его дарили вез "вогов". Барабан снаряжали уже сами поляки в оружейке полиции.
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17.12.2022 03:36 Ответить
Дураків хватає всюди, не робимо з цього проблему...
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16.12.2022 05:25 Ответить
Как бы там ни было, но пока шо намечается тенденция по нарастающей: то ракета грохнулась -2 поляка погибло, то с гранатомета из Украины чуть не завалили весь ментовский дозор.
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16.12.2022 06:43 Ответить
Зверніть увагу, і жодного питання до прикордонників які випустили/впустили зі зброєю з України. А завтра якісь європреса з коричневим відтінком буде писати статті про те що Україні слід обмежити постачання зброї, бо вона торгує нею на чорному ринку в ЄС
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16.12.2022 06:28 Ответить
И кто теперь будет отрицать, шо менты и в Африке - менты.
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16.12.2022 06:37 Ответить
Это еще нормально обошлось,пару лет назад один бестолковый волонтер подарил школе боевой гранатомет кажется "Муху".
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16.12.2022 08:50 Ответить
А зачем полицаю гранатомёт?по беженцами из белорашки стрелять?🤣так концерт этот закончился ещё до войны в Украине...
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16.12.2022 08:50 Ответить
Наказать виновных.
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16.12.2022 09:23 Ответить
...подарунок керівник польської поліції отримав від "одного з керівників українських служб".
Прізвище та посаду "хероя" - в студію!
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16.12.2022 09:28 Ответить
Наверное в Польской полиции тоже встречается "особо одарённый" контингент. Первое - зачем им гранатомёт как такой был нужен? И если он там был, почему он был заряженным? Это уже тянет на внутреннее расследование в польской стороне с выдачей смачных звиздулей всем задействованным лицам.
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16.12.2022 09:36 Ответить
Ментам дарить оружие... наверняка по пьяни пульнули.
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16.12.2022 09:41 Ответить
"Подарунок" тупий, і ті хто дарували та погодились на ТАКИЙ подарунок неадекватні, бо навіщо польскому поліцейському гранатомет, та навіщо українському поліцейському дарувати поляку те, що більше потрібно в Україні на фронті?! Бувають "зайві"???!!!
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16.12.2022 10:00 Ответить
Какой то бред.
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16.12.2022 10:51 Ответить
Сколько уголовных статей нарушили что один что другой!
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16.12.2022 11:24 Ответить
Я не знаю как он этот барабанный гранатомет оказался в Украине , разрабочики этого устройства есть оружейники- инжинера из Польши г. Тарнов. Он этот гранатомет уместен в уличных боях в городе. и стреляет нетак уж далеко , до 800 метров. А он выстрелил в зданий полиций , полицейские ( дежурной части)с ним играли от безделия ...... из СМИ Польши.
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16.12.2022 11:54 Ответить
нав их официально поставляет польское правительство.
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16.12.2022 19:26 Ответить
 
 