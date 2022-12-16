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США расширяют программу подготовки украинских военных: будут обучать маневренному бою, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер в четверг анонсировал расширение программы подготовки украинских военных американской стороной.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"В дополнение к обучению специальному вооружению, которое мы уже обеспечиваем для украинцев, обучение общевойсковому маневренному бою - это логичный следующий шаг в наших постоянных усилиях по подготовке украинских военных, которые начались в 2014 году", - сказал Райдер на брифинге.

По его словам, этот шаг также дополнит усилия партнеров США и аналогичные инициативы, которые уже начали Великобритания, Европейский Союз и другие государства.

"Обучение совместным маневрам и общевойсковому бою будет осуществляться командованием армии США в Европе и Африке, командованием 7-й армии США и военными США, базирующимися в Германии", - добавил представитель Пентагона.

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Позже он уточнил, что речь идет о подготовке около 500 украинских военных в месяц.

"Она (программа), по сути, сосредоточена на уровне батальона. В дальнейшем мы будем действовать гибко и приспосабливаться, учитывая потребности наших украинских партнеров и изменения ситуации в Украине", - подчеркнул Райдер.
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танки, пушки, самолеты дайте а с боем разберутся
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15.12.2022 23:27 Ответить
Ты неправ Вадим. Танки и пушки без должной подготовки личного состава, станут либо мишенью либо трофеями что еще хуже.
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16.12.2022 00:11 Ответить
Спасибо за помощь. Знание тактических приемов в бою сохранит много жизней.
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15.12.2022 23:47 Ответить
Россия хочет построить ад на земле со множеством злодеяний, как нормой и полным нигилизмом. Это вопрос безопасности всех стран на земле! Все страны должны выполнять роль полицейского и любого дошедшего до такого уровня зла, нужно всеми странами оккупировать и перевоспитывать несколько поколений. Это для блага человечества! Нужно быстрее с Польши начинать в Украину гнать технику, а в Польшу гнать со всех стран. Нужно ускорять логистику и войну, потому что русские мобилизации не будут останавливаться, Украина должна продвигаться, пока их не стало еще больше. Нужно давить русских до кремля и Украинский фланг повесить над Кремлем! Нацистскую власть России уничтожить и пропагандистов уничтожить, и запустить новое телевиденье в России. И пусть живут несколько поколений в нормальной среде, а потом они и сами ассимилируются и поймут, что без зла жить можно намного лучше, чем жить намного в худшей системе в которой нет свободы и за людей решает один человек во всем в стране, чем в демократии с полной свободой и в процветающем государстве и только интерес должен возникать политиков том, как сделать мир лучше, а не хуже! Все нужно улучшать, чтобы все жили лучше - весь мир - это принесет рай на землю. Все плохое подавлено - голодающих нет, медицина достигает уровня, в том числе и в редактировании генов и продления жизни людей до 300 лет и больше и дойдет ветка науки тут и до бессмертия. Только какая форма наполнения будет и будет ли это уже человек, а не модифицированный биологический организм. Потому что можно будет редактировать прямо не только потомков, а и саму систему генетическую человека и человека можно будет менять, как угодно и придавать любые образы и параметры типа силы и скорости или регенерации скорости. Та ты шо, это будет дурдом, что люди буду чудить. И мозги можно будет редактировать. По сути у людей появиться редактор людей и затем и всех биологических организмов. Можно будет структуру менять кожи и делать ее крепче. Можно будет создавать новые живые организмы. с любыми характеристиками. А дураки рушить только могут, типа Путина, который потерял реальность. Нужно по спутникам вычислить где Путин и нанести туда удар всеми ракетами и беспилотниками! На атомы его расщепить!
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16.12.2022 00:27 Ответить
"и продления жизни людей до 300 лет и больше и дойдет ветка науки тут и до бессмертия" - и планета станет перенаселена престарелыми мудаками!

тут бы наоборот, снизить продолжительность жизни лет до 40, как это и заложено в человеческом организме миллионами лет эволюции
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16.12.2022 04:27 Ответить
Свиридов,Дімка, так це ж "Термінатор-22.І до нас телепортірують якогось спасителя,щоб він той чіп з руки витягнув і в якійсь доменній печі спалив....
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16.12.2022 09:16 Ответить
Кто то по утру забыл опохмелится. Миру уже с смертными ватниками проблем хватает.
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16.12.2022 09:40 Ответить
О! Це гарно. Хочь шось гарне вийде із цьої війни. В нас є армія, яка нічим не поступатиметься натівській! Але в НАТО нам все одно треба
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16.12.2022 00:36 Ответить
 
 