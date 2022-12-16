РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9961 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
4 856 9
война (46746) Пентагон (1205) Россия (91256) США (23185)

США не позволят России влиять на помощь Украине в сфере безопасности, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пентагон,райдер

США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена предоставляет Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

14 декабря посольство России в Вашингтоне заявило, что возможные поставки ракетных систем Patriot в Украину "приведут к непредсказуемым последствиям" и будут угрожать глобальной безопасности.

"Я считаю ироничным и очень показательным то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, совершив незаконное и неспровоцированное вторжение, которое намеренно направлено на убийство невинных гражданских лиц, а также разрушает гражданскую инфраструктуру, что они решили использовать такие слова, как провокация, чтобы описывать оборонные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", – сказал Райдер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot

Райдер повторил, что Россия может деэскалировать конфликт в любой момент, если захочет, но она решила "удвоить ставку".

"Важно помнить, что Россия здесь является агрессором. И когда дело доходит до эскалации, они могли бы деэскалировать ситуацию уже сегодня, если бы вывели свои силы, чем спасли бы бесчисленное количество невинных жизней, но очевидно, что они решили удвоить ставку", – сказал представитель Пентагона.

Читайте также: USAID передало учебным учреждениям Украины 5 тысяч ноутбуков
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Передайте разом з ЄС декларацію про виведення військ орків з території України, бо після цього НАТО має прийняти участь у всьому, що стосується війни в Україні
показать весь комментарий
15.12.2022 23:39 Ответить
Это перед приездом Patriot рабсие говорят, шо сраку будут драть без вазелина.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:40 Ответить
А оні такіє, мол у ніх старих запасов циатіма хватіт 😁
показать весь комментарий
16.12.2022 00:23 Ответить
Сраку драть, це коли томагавками лупитимуть по Енгельсу і Дягілево.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:26 Ответить
США не "дозволять коментарям з Росії диктувати безпекову допомогу", яку адміністрація Байдена надає Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3387304


Заголовок і це речення,мають різний зміст.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:43 Ответить
перша ставка - 45 тис. пластикових пакетів
подвоїли - 90 тис (йдуть на 100 тис)
ще раз подвоять - 200 тис!
показать весь комментарий
16.12.2022 00:02 Ответить
***** буде вести війну до останнього рабокацапа.... якщо його не придушать свої ж.
показать весь комментарий
16.12.2022 00:36 Ответить
https://youtu.be/hZdJKArhAXs...

Денис Казанский.. мавзолейные Шариковы рабZeи обдурили жителей Донбасса...они типа никто...
показать весь комментарий
16.12.2022 09:04 Ответить
Короче, в Пентагоне открыто и недвусмысленно послали *****, его вертухаев и рабов в сторону известного корабля. Аллилуйя!
показать весь комментарий
16.12.2022 09:43 Ответить
 
 