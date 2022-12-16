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Кулеба об угрозах РФ из-за поставок оружия Украине: "Мы имеем полное право неограниченно получать все, чтобы победить Россию"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Угрозы россиян из-за поставок оружия Украине являются пустыми словами. Наша страна имеет право получать все для победы в войне.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы слышали эти угрожающие комментарии столько раз до этого, и они никогда не подтверждались реальностью. Россия уже перешла все красные линии, и она не щадит никого - ни животных, ни природу, ни гражданское население, ни гражданскую инфраструктуру. Она несет ответственность за эту эскалацию", - подчеркнул министр.

По его словам, россияне хотят, чтобы Украина была слабой в военной сфере, и поэтому они выступают против любых поставок оружия, но наша страна все равно продолжит становиться сильнее.

Кулеба также подчеркнул, что Украина должна быть готова к собственному контрнаступлению и к попыткам атаки, к которым могут прибегнуть россияне. Поэтому важно продолжать поставки гаубиц с боеприпасами и другого современного вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot

"Это война, и, конечно, у обеих сторон есть свои планы. Разница между нами и Россией в том, что мы ведем справедливую войну, защищая себя, и поэтому мы имеем полное право неограниченно получать все, чтобы победить Россию. И это то, что в конечном итоге произойдет", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее в посольстве России в США пригрозили, что возможная передача Украине систем ПВО Patriot якобы может привести к непредсказуемым последствиям.
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"ППО Patriot нібито може призвести до непередбачуваних наслідків." --- значить, треба багато, дуже багато тих самих ППО. і хай курви показяться. може повиздохнуть скоріше.
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16.12.2022 00:15 Ответить
А взагалі що то за офіційні відповіді країні з Терористичним режимом у владі?

З терористами здається розмовляють по простому

Складаєте зброю? Ні, щасливої дорого в пекло!
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16.12.2022 00:25 Ответить
США не дозволять Росії впливати на безпекову допомогу Україні, - Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3387304
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16.12.2022 07:55 Ответить
Незрозуміло, скільки ракетних установок буде відправлено, але типова батарея Patriot включає в себе радіолокаційний набір, який виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергогенеруюче обладнання, станцію управління ураженням і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Після того, як плани будуть завершені, очікується, що «Патріоти» швидко відправляться в найближчі дні, а українці будуть навчені використовувати їх на базі армії США в Графенвурі, Німеччина, повідомили CNN офіційні особи.
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16.12.2022 00:16 Ответить
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16.12.2022 01:04 Ответить
Кацапи хочуть , щоби ми перед ними капітулювали і відмовились від своєі ідентичності , українськоі мови та культури , але отримають
хр@ен в дупу і всі підуть до пекла 😠
бо Украіна Є , була і буде , а кацапстан згорить до тла 😡‼️
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16.12.2022 01:20 Ответить
В ночь на 16 декабря во временно оккупированном Ирмино в Луганской области (близ Кадиевки) началась мощная детонация склада с боеприпасами. По предварительным данным, "бавовна" произошла в районе "Центр/автовокзал".
Видео: https://t.me/Ukraine_365News/42642
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16.12.2022 01:21 Ответить
Прекрасно. В окно смотрящий даже забыл сказать "ойойойойойойой".
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16.12.2022 09:45 Ответить
https://youtu.be/1VTIj-2rOsI...

Олена Требушна о поставках оружия в Украину
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16.12.2022 09:37 Ответить
 
 