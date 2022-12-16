Кулеба об угрозах РФ из-за поставок оружия Украине: "Мы имеем полное право неограниченно получать все, чтобы победить Россию"

Угрозы россиян из-за поставок оружия Украине являются пустыми словами. Наша страна имеет право получать все для победы в войне.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы слышали эти угрожающие комментарии столько раз до этого, и они никогда не подтверждались реальностью. Россия уже перешла все красные линии, и она не щадит никого - ни животных, ни природу, ни гражданское население, ни гражданскую инфраструктуру. Она несет ответственность за эту эскалацию", - подчеркнул министр.

По его словам, россияне хотят, чтобы Украина была слабой в военной сфере, и поэтому они выступают против любых поставок оружия, но наша страна все равно продолжит становиться сильнее.

Кулеба также подчеркнул, что Украина должна быть готова к собственному контрнаступлению и к попыткам атаки, к которым могут прибегнуть россияне. Поэтому важно продолжать поставки гаубиц с боеприпасами и другого современного вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot

"Это война, и, конечно, у обеих сторон есть свои планы. Разница между нами и Россией в том, что мы ведем справедливую войну, защищая себя, и поэтому мы имеем полное право неограниченно получать все, чтобы победить Россию. И это то, что в конечном итоге произойдет", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее в посольстве России в США пригрозили, что возможная передача Украине систем ПВО Patriot якобы может привести к непредсказуемым последствиям.