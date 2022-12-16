Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" с учетом сложившихся условий с началом широкомасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" документ проголосовали 82 страны, "против" – 14, "воздержались" – 80. Среди тех, кто голосовал против, кроме РФ – Китай, Иран, Беларусь, Казахстан.

Кроме положений, которые содержались в резолюциях за предыдущие годы по правам человека на полуострове, нынешний документ осуждает использование россией Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Генассамблея осуждает "разжигание ненависти к Украине и украинцам, а также распространение дезинформации, оправдывающей агрессию российской федерации против Украины, в том числе через систему образования".

Генассамблея ООН решительно осуждает "новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма", насильственные исчезновения, а также "так называемые процедуры фильтрации, в том числе перемещенных лиц".

В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем российской федерации.

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Резолюция ООН "требует, чтобы РФ немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". Документ акцентирует внимание на дискриминационной практике российских оккупационных властей, произвольных задержаниях и арестах, пытках, сексуальном насилии, принуждении задержанных лиц к "сотрудничеству" и т.д.

Кроме прочего, резолюция требует от россии немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, приговорах в отношении крымских татар и их лидеров и немедленно освободить задержанных, включая лидеров Меджлиса.

Также Генассамблея ООН требует прекратить насильственную депортацию украинских детей в Россию и принять необходимые меры по безопасному возвращению и воссоединению с семьями.

Согласно документу, россия должна прекратить политику насильственного изменения демографического, в том числе и этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан рф в оккупированный Крым.

Резолюция напоминает всем государствам и международным организациям о необходимости называть органы рф и их представителей в Крыму "оккупационными властями российской федерации".

Напоминаем, резолюция ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" принимается ежегодно, начиная с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки.