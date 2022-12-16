Европейский Совет окончательно утвердил 18 млрд евро помощи для Украины на 2023 год
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Главы государств и правительств стран ЕС окончательно утвердили решение о выделении для Украины макрофинансовой помощи (МФД+) на 2023 год в объеме 18 миллиардов евро.
Об этом во время пресс-конференции по итогам Европейского Совета заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Европейский Союз в этом году поддержал Украину финансово, с выделением 19,7 миллиарда евро, и благодаря Чешскому председательству ЕС наше предложение о дополнительном выделении 18 миллиардов евро в 2023 году было одобрено сегодня. ЕС находится на передовом фронте в поддержке своих соседей, как это должно быть, и так будет и дальше", – заявила фон дер Ляйен.
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с утра была новость, что пакетом принимали.
из-за чего Польша была против. К вечеру, Польшу уломали.
Это единство дает грамотную моральную поддержку каждому украинцу.
Сейчас «весь Запад» готов к противостоянию с путлером, как это было в эпоху Рейгана, когда рухнул Советский Союз.
Карфаген должен быть разрушен!
и Карфаген был разрушен
За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
Стакан на половину пуст или стакан на половину полон? Это вопрос «точки зрения»..
Конечно, Украине хочется что бы все было в 10 раз быстрее. Что бы сразу загремели фанфары. Поднялись войска НАТО и дали бой агрессору на второй день войны…
И это понятно, потому что громадные людские страдания и потери.
Но надо быть реалистами. Воспринимать жизнь такой как она есть..
Совершенно ясно одно.
Ситуация в момент 24 февраля 2022 года складывалась годами. Кто и как ей способствовал оставим пока за скобками ( потом историки все опишут).
Без помощи союзников , к сожалению, Украина НЕ смогла бы выстоять. Даже героическое сопротивление народа не смогло бы предотвратить тяжелевшую ситуацию.
Это очевидно для многих.
Даже сегодня с громадной помощью Украина еще находится в « сложном положении».
Поэтому первое, что надо сказать союзникам- спасибо за помощь.
В единстве сила Украинского сопротивления.
Нельзя раскалывать себя изнутри по «цветовой деференциации»- зелёные, синие, оранжевые…
Все для фронта. ВСЕ для победы.