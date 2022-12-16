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Европейский Совет окончательно утвердил 18 млрд евро помощи для Украины на 2023 год

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ляєн

Главы государств и правительств стран ЕС окончательно утвердили решение о выделении для Украины макрофинансовой помощи (МФД+) на 2023 год в объеме 18 миллиардов евро.

Об этом во время пресс-конференции по итогам Европейского Совета заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Европейский Союз в этом году поддержал Украину финансово, с выделением 19,7 миллиарда евро, и благодаря Чешскому председательству ЕС наше предложение о дополнительном выделении 18 миллиардов евро в 2023 году было одобрено сегодня. ЕС находится на передовом фронте в поддержке своих соседей, как это должно быть, и так будет и дальше", – заявила фон дер Ляйен.

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Топ комментарии
+10
Святкує Європа, та лише в Україні сумно, але не через війну, бо знають українці що все це ******** зелені потвори
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16.12.2022 01:13
+5
Дуже сподіваюся, що за кожен зниклий в нікуди євро спитають з ЗЄ особисто.
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16.12.2022 01:20
+4
довго той «весь Запад» розкачувався з постачання зброї,і невідомо ще,чи той «весь Запад» зміг би встояти,якби )(уйло напав на них...за скільки часу Европа б лапки склала вгору.і чи захотіла б воювати після пива з ковбасками і відпочинку в крушавелях ,чи лазурному березі.
За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
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16.12.2022 02:22
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Святкує Європа, та лише в Україні сумно, але не через війну, бо знають українці що все це ******** зелені потвори
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16.12.2022 01:13 Ответить
І чкурнуть у Чорногорію та звідти будуть гадити на форумах
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16.12.2022 07:05 Ответить
А вже як нагадили державі Україна зечмоні квартальні з "слугами народу" й годі казати.Сумновідомі ригоанали з комуняками відпочивають. Підбиття підсумків їх діяльності попереду. І вони будуть сумними для всіх.
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16.12.2022 08:41 Ответить
Дуже сподіваюся, що за кожен зниклий в нікуди євро спитають з ЗЄ особисто.
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16.12.2022 01:20 Ответить
******* забули спитать))
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16.12.2022 01:26 Ответить
им же как раз дали 8-9 ярдов.
с утра была новость, что пакетом принимали.
из-за чего Польша была против. К вечеру, Польшу уломали.
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16.12.2022 03:46 Ответить
Партія "******" в Мадярії, до речі, є конкурентом орбанівської зграї від крайніх правих і на даний час вона виступає за допомогу Україні і проти Кацапії.
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16.12.2022 07:33 Ответить
Единство Запада в поддержки Украины есть главный залог Победы.

Это единство дает грамотную моральную поддержку каждому украинцу.

Сейчас «весь Запад» готов к противостоянию с путлером, как это было в эпоху Рейгана, когда рухнул Советский Союз.

Карфаген должен быть разрушен!
и Карфаген был разрушен
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16.12.2022 01:31 Ответить
довго той «весь Запад» розкачувався з постачання зброї,і невідомо ще,чи той «весь Запад» зміг би встояти,якби )(уйло напав на них...за скільки часу Европа б лапки склала вгору.і чи захотіла б воювати після пива з ковбасками і відпочинку в крушавелях ,чи лазурному березі.
За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
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16.12.2022 02:22 Ответить
"Довго той весь Запад розкачувався»…?

Стакан на половину пуст или стакан на половину полон? Это вопрос «точки зрения»..

Конечно, Украине хочется что бы все было в 10 раз быстрее. Что бы сразу загремели фанфары. Поднялись войска НАТО и дали бой агрессору на второй день войны…

И это понятно, потому что громадные людские страдания и потери.

Но надо быть реалистами. Воспринимать жизнь такой как она есть..

Совершенно ясно одно.
Ситуация в момент 24 февраля 2022 года складывалась годами. Кто и как ей способствовал оставим пока за скобками ( потом историки все опишут).

Без помощи союзников , к сожалению, Украина НЕ смогла бы выстоять. Даже героическое сопротивление народа не смогло бы предотвратить тяжелевшую ситуацию.

Это очевидно для многих.
Даже сегодня с громадной помощью Украина еще находится в « сложном положении».
Поэтому первое, что надо сказать союзникам- спасибо за помощь.
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16.12.2022 12:31 Ответить
І за кожною копійчиною хай нагляда представник з ЄС. Бо гниди скажуть, шо гроші миші погризли
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16.12.2022 02:28 Ответить
Дякуємо за допомогу.
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16.12.2022 04:01 Ответить
Отмывать эти бабки будут через Альфа-Банк, который под санкциями всего мира, а в Украине через него продолжают отмывать коммунальные платежи населения.
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16.12.2022 10:33 Ответить
У зелених виродків свято...
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16.12.2022 11:11 Ответить
Разом до перемоги!

В единстве сила Украинского сопротивления.
Нельзя раскалывать себя изнутри по «цветовой деференциации»- зелёные, синие, оранжевые…

Все для фронта. ВСЕ для победы.
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16.12.2022 12:35 Ответить
 
 