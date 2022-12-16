Европейский Совет окончательно утвердил 18 млрд евро помощи для Украины на 2023 год

Главы государств и правительств стран ЕС окончательно утвердили решение о выделении для Украины макрофинансовой помощи (МФД+) на 2023 год в объеме 18 миллиардов евро.

Об этом во время пресс-конференции по итогам Европейского Совета заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Европейский Союз в этом году поддержал Украину финансово, с выделением 19,7 миллиарда евро, и благодаря Чешскому председательству ЕС наше предложение о дополнительном выделении 18 миллиардов евро в 2023 году было одобрено сегодня. ЕС находится на передовом фронте в поддержке своих соседей, как это должно быть, и так будет и дальше", – заявила фон дер Ляйен.

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