В России в соцсетях нанимают рабочих для рытья окопов на оккупированной территории Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В российских соцсетях и на сервисах объявлений появились сообщения о поиске рабочих, готовых рыть окопы на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как пишут российские СМИ, подобные объявления появились на сайтах объявлений "Авито", HeadHunter и в соцсети "Вконтакте".
В вакансиях, размещенных компанией "СтройКом", которая занималась строительством Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией, предлагается вахтовая работа в Токмаке и Бердянске (временно оккупированная часть Запорожской области) и Луганске. Также аналогичные предложения есть в Белгородской области РФ.
От претендентов (берут, в том числе, лиц с инвалидностью, а опыт – не важен) требуется рыть окопы и блиндажи, ставить бетонные противотанковые пирамиды, устанавливать вагончики. Работа вахтовым методом – от 30 до 90 дней. Работодатель предлагает оплату от 89 до 258 тысяч рублей (от 1,4 до почти 4 тысяч долларов). Проживание рабочих якобы организовано в казармах с двухъярусными кроватями.
В то же время, отмечают российские СМИ, на сайтах с отзывами о работодателях уже можно найти множество негативных комментариев от рабочих. Они жалуются на плохие бытовые условия и проживание в армейских палатках, задержки зарплаты и неполные ее выплаты.
Пожалуйста, подождите...
приїзжає з 10 людей ,зі своїм обладнанням маленькі бульдозери та тракторці,на місце,де треба копати траншеї..військові показують місце де треба..копачі копають..інша бригада обладнує бліндажі. і військові не риють і не змучені і не виснажені і можуть вести бій.
А там де спокійно звісно техніка риє.
26-летнему читинцу вменяли «дискредитацию вооруженных сил РФ». Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»
Ивана Лосева суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.
+ еще Хаймерсы от нее на удалении, что бы не поразили.
Вопрос вот в чем - на каком количестве 200-х рашистов грохнут главного бункерного нациста?
сделать карьеруподписать контракт.
обычно с ию.ля, по август.
такое ощущение, что у них дронов, как у дурака фантиков.
Дима Камикадзе сбросил видос..что делают с Руссо террористо в Украинской тюрьме...
Это шок...🤣