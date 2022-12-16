РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10024 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 417 36
война (46746) оккупация (9506) Россия (91256)

В России в соцсетях нанимают рабочих для рытья окопов на оккупированной территории Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окопи,траншеї

В российских соцсетях и на сервисах объявлений появились сообщения о поиске рабочих, готовых рыть окопы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишут российские СМИ, подобные объявления появились на сайтах объявлений "Авито", HeadHunter и в соцсети "Вконтакте".

В вакансиях, размещенных компанией "СтройКом", которая занималась строительством Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией, предлагается вахтовая работа в Токмаке и Бердянске (временно оккупированная часть Запорожской области) и Луганске. Также аналогичные предложения есть в Белгородской области РФ.

От претендентов (берут, в том числе, лиц с инвалидностью, а опыт – не важен) требуется рыть окопы и блиндажи, ставить бетонные противотанковые пирамиды, устанавливать вагончики. Работа вахтовым методом – от 30 до 90 дней. Работодатель предлагает оплату от 89 до 258 тысяч рублей (от 1,4 до почти 4 тысяч долларов). Проживание рабочих якобы организовано в казармах с двухъярусными кроватями.

В то же время, отмечают российские СМИ, на сайтах с отзывами о работодателях уже можно найти множество негативных комментариев от рабочих. Они жалуются на плохие бытовые условия и проживание в армейских палатках, задержки зарплаты и неполные ее выплаты.

Читайте также: В оккупированный Мелитополь захватчики запрещают поставлять лекарства и завозят учителей из России, - Федоров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
бляха муха...хотів видати за свою ідею.тільки но вчора думав...хотів написати..чому не має бригади такої у наших військах..?професійних копачів..
приїзжає з 10 людей ,зі своїм обладнанням маленькі бульдозери та тракторці,на місце,де треба копати траншеї..військові показують місце де треба..копачі копають..інша бригада обладнує бліндажі. і військові не риють і не змучені і не виснажені і можуть вести бій.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:16
+6
щоб позиції ЗСУ виказували
показать весь комментарий
16.12.2022 02:24
+6
Весной будут организовывать студенческие стройотряды для строительства блиндажей, с возможностью на месте сделать карьеру подписать контракт.
показать весь комментарий
16.12.2022 03:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бляха муха...хотів видати за свою ідею.тільки но вчора думав...хотів написати..чому не має бригади такої у наших військах..?професійних копачів..
приїзжає з 10 людей ,зі своїм обладнанням маленькі бульдозери та тракторці,на місце,де треба копати траншеї..військові показують місце де треба..копачі копають..інша бригада обладнує бліндажі. і військові не риють і не змучені і не виснажені і можуть вести бій.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:16 Ответить
Можна задіювати колоборантів теж для риття окопів.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:21 Ответить
щоб позиції ЗСУ виказували
показать весь комментарий
16.12.2022 02:24 Ответить
Так як ви пишете може бути лише в відносному тилу. А там це й так робиться саме таким методом. А там де окопи найбілш потрібні - там постійні прильоти, техніку з беспілотників також помітять дуже швидко. Мені воїн розповідав як вони рили окопи - заходять в полосу де немає нічого, а туди летить кожну хвилину. Копають 30 секунд, потім лежать і моляться щоб в них не попало, потім ще 30 секунд копають и т.д. отака робота. Ви думаєте таке можуть робити цівільні робітники?
А там де спокійно звісно техніка риє.
показать весь комментарий
16.12.2022 04:27 Ответить
так я ж мав на не самій передовій фронту ,де кулі летять та снаряди.
показать весь комментарий
16.12.2022 04:57 Ответить
потому что коллаборанты это делают для орков, а для своих всегда ныть начинают, что притесняют, никого не выпускают.
показать весь комментарий
16.12.2022 07:51 Ответить
Росія знову пробиває дно...хто поведеться і клюне, потім в результаті в цьому ж окопі в капці та з автоматом і лежатиме.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:30 Ответить
Ті, кого з "риття окопів та бліндажів" переводять в "штурмові підрозділи" нікому нічого вже не розкаже і не пониється у "відгуках"...
показать весь комментарий
16.12.2022 08:09 Ответить
Чули? В рашці за розповідь сну штрафуюють«Сибирь.Реалии».
26-летнему читинцу вменяли «дискредитацию вооруженных сил РФ». Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»
Ивана Лосева суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:35 Ответить
Повезло пацану, если бы во сне зеленскому удалось его завербовать, то мог бы и на пятнадцать лет загреметь.
показать весь комментарий
16.12.2022 03:14 Ответить
Скоро в террораше появится полиция снов. Которая будет арестовать завербованных в снах там же. Проснёшься уже в наручниках.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:48 Ответить
А про нічні хаймарси там не попереджають? Та й не всі бойові гуси відлетіли. Деякі лишаються в приазов'ї.
показать весь комментарий
16.12.2022 02:38 Ответить
Если только В Токмак и то сомнительно, остальные далеко от линии соприкосновения.
+ еще Хаймерсы от нее на удалении, что бы не поразили.
показать весь комментарий
16.12.2022 03:52 Ответить
Ха, ті хто риють окопи автоматом робляться м'ясом, схема на потоці для лохів))
показать весь комментарий
16.12.2022 02:58 Ответить
Знаете ли вы что - 1 миллион украинцев имея на руках современное оружие НАТО и США легко утилизируют 50 миллионов рашистов? Сегодняшнее соотношение по потерям около 50 кацапов на одного украинца... По приблизительным итогам - 2 миллиона украинцев могут обесчеловечить рашку под ноль, ценой своих жизней конечно же

Вопрос вот в чем - на каком количестве 200-х рашистов грохнут главного бункерного нациста?
показать весь комментарий
16.12.2022 03:15 Ответить
ни на каком количестве не грохнут...\это как убить самого себя...\
показать весь комментарий
16.12.2022 07:49 Ответить
Весной будут организовывать студенческие стройотряды для строительства блиндажей, с возможностью на месте сделать карьеру подписать контракт.
показать весь комментарий
16.12.2022 03:18 Ответить
стройотряды летом, после весенней сессии
обычно с ию.ля, по август.
показать весь комментарий
16.12.2022 03:55 Ответить
это у людей. А у росиян - весенняя досрочная сессия, и на гоу на фронт со своими лопатами и балалайками под "прощание славянки" на перроне.
показать весь комментарий
16.12.2022 04:17 Ответить
Студентов под пулями рыть окопы? Так оркам скоро и студентов не станет.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:49 Ответить
похер, погонят рыть окопы даже беременных студентов.
показать весь комментарий
16.12.2022 17:50 Ответить
А ще окупанти масово риють лисячі нори, щоб сховатися на полі бою від дронів та артилерії України
показать весь комментарий
16.12.2022 03:56 Ответить
вы бы посмотрели, сколько они видео с дронами каждый день выкладывают.
такое ощущение, что у них дронов, как у дурака фантиков.
показать весь комментарий
16.12.2022 04:00 Ответить
Так КНР у них поруч.
показать весь комментарий
16.12.2022 04:22 Ответить
не стоит себя успокаивать.
показать весь комментарий
16.12.2022 04:41 Ответить
тепер полонені будуть говорити, що вони копали окопи. (вони ж всі медіки та охоронці складів)
показать весь комментарий
16.12.2022 05:17 Ответить
краще могільщиків наймати
показать весь комментарий
16.12.2022 05:22 Ответить
2 армия мира ..куле
показать весь комментарий
16.12.2022 06:17 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2022 06:20 Ответить
У влади зеленого довопойопа Ze, було три місяці аби рити окопи, проводити мобілізацію і готуватися до війни. Однак ці прорашистські тварюки розповідали нам про шашлички, що це американські змі нагнітають істєрію, і що кацапи ще не сформували ударні угрупування. А тепер уявіть собі скільки тисяч наших військовослужбовців, цивільних, можна було б врятувати, якби ці три місяці країна готувалася до війни! Тому ніколи не шукайте у Zeкоманді і її лідорі патріотів - вони всі ****** рашистські колаборанти, яким насрати на Україну!
показать весь комментарий
16.12.2022 06:23 Ответить
Маю надію тебе почують. Це не тільки стосується зе але і всіх покидьків котрі є і були при виконуючому корупційному керівництві... Z- це далеко не все...При порошенку теж нічого не робилося і не копалося, тільки піар, договорняки з ******, канфети і його компанія
показать весь комментарий
16.12.2022 06:38 Ответить
А на "хаймерси" вони ще не жаляться?А пора вже.
показать весь комментарий
16.12.2022 08:06 Ответить
А риття скотомогильників на каZZапське падло-то вже Горящая Вакансия?
показать весь комментарий
16.12.2022 08:11 Ответить
https://youtu.be/gFyykqVwlIM...

Дима Камикадзе сбросил видос..что делают с Руссо террористо в Украинской тюрьме...
Это шок...🤣
показать весь комментарий
16.12.2022 09:19 Ответить
Так всетаки это расчет на Хазарию (не существовавшую) или нет?....
показать весь комментарий
16.12.2022 11:30 Ответить
 
 