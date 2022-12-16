В России в соцсетях нанимают рабочих для рытья окопов на оккупированной территории Украины

В российских соцсетях и на сервисах объявлений появились сообщения о поиске рабочих, готовых рыть окопы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишут российские СМИ, подобные объявления появились на сайтах объявлений "Авито", HeadHunter и в соцсети "Вконтакте".

В вакансиях, размещенных компанией "СтройКом", которая занималась строительством Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией, предлагается вахтовая работа в Токмаке и Бердянске (временно оккупированная часть Запорожской области) и Луганске. Также аналогичные предложения есть в Белгородской области РФ.

От претендентов (берут, в том числе, лиц с инвалидностью, а опыт – не важен) требуется рыть окопы и блиндажи, ставить бетонные противотанковые пирамиды, устанавливать вагончики. Работа вахтовым методом – от 30 до 90 дней. Работодатель предлагает оплату от 89 до 258 тысяч рублей (от 1,4 до почти 4 тысяч долларов). Проживание рабочих якобы организовано в казармах с двухъярусными кроватями.

В то же время, отмечают российские СМИ, на сайтах с отзывами о работодателях уже можно найти множество негативных комментариев от рабочих. Они жалуются на плохие бытовые условия и проживание в армейских палатках, задержки зарплаты и неполные ее выплаты.

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