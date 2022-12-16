Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет в $858 млрд, из которых $800 млн предусмотрены в помощь Украине

Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 млрд. долларов, из которых 800 млн долларов предусмотрены на дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Документ предусматривает выделение на оборону на 45 млрд долларов больше, чем было предусмотрено в бюджете администрации Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против – 11.

Бюджет включает следующие статьи расходов:

317,3 млрд долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);

174,5 млрд долларов на содержание военного персонала;

161,3 млрд долларов на военные закупки;

138,6 млрд долларов на исследования и разработки;

30,5 млрд долларов на деятельность в области атомной энергии;

16,5 млрд долларов на военное строительство и семейное жилье.

В проекте оборонного бюджета, в частности, предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 млн долларов на помощь Украине. Также там зафиксировано продолжение запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

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