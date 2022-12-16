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Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным сервиса alerts.in.ua воздушная тревога объявлена в ряде областей.

По словам главы Николаевской ОВ Виталия Кима, зафиксировано заход первых ракет в воздушное пространство Украины.

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Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве 01
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Топ комментарии
+23
*****!
Такими методами війну виграти не вдасться нікому і ніколи. Але головне в тому, що свою країну ти вже закопав остаточно.
Поздоров себе, дебіл!
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16.12.2022 08:25
+19
Мразота кацапська!!!
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16.12.2022 08:16
+18
Тримайся, Україна. ППО на сторожі.
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16.12.2022 08:23
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Мразота кацапська!!!
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16.12.2022 08:16 Ответить
Кім і повітряні тривоги тотожне .
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16.12.2022 08:19 Ответить
Тримайся, Україна. ППО на сторожі.
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16.12.2022 08:23 Ответить
*****!
Такими методами війну виграти не вдасться нікому і ніколи. Але головне в тому, що свою країну ти вже закопав остаточно.
Поздоров себе, дебіл!
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16.12.2022 08:25 Ответить
Кацапы докладывают завхозу из Николава про свои запуски?
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16.12.2022 08:27 Ответить
Запуск ракет можна побачити, Кім робить добру справу. Чи може тихо сидіти на Цензорі і не чекати на атаку? Чи вам це не загрожує....
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16.12.2022 08:30 Ответить
Яку "добру справу" он делает? Торгует лицом? Ляпает языком?
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16.12.2022 08:32 Ответить
Больше всех конечно за Украину волнуетесь вы, сидя в Германии!

Приезжайте обратно, будем "тихо сидіти на Цензорі" вместе!
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16.12.2022 08:34 Ответить
Не дратуйтеся, Іренко, заспокойтеся.
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16.12.2022 08:59 Ответить
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16.12.2022 09:36 Ответить
Не потрібно переходити на особистості, бо знаєте прекрасно, що Німеччина робить для України і запрошенням прикриватися не раджу. Ви не на фронті, а це робить нас однаковими перед війною. І все таки бажаю тихого дня і бережіть Україну
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16.12.2022 08:55 Ответить
Дякую! 😊😻 вам також доброго дня! ☺️
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16.12.2022 10:30 Ответить
Як щоб в Німеччині та інших країнах не хвилювалися, то мабуть ніхто вже на Цензорі не сидів би
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16.12.2022 09:53 Ответить
Судячі з того, як нас в Україні видаляють з Цензора, а ваші провокативні коментарі з Німеччини залишають, то мабуть тільки ви і залишитесь незабаром на Цензорі. Будете за нас хвилюватись та занепокоюватись.
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16.12.2022 10:21 Ответить
думай-ТЕ..... на наступних виборах.....
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16.12.2022 10:45 Ответить
Йдіть на-ХІЙ зі своїми порадами
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16.12.2022 10:52 Ответить
цього тобі і бажаю....але в хорошому змісті...і так кожний другий вечір....
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19.12.2022 10:56 Ответить
Ну , як шо вам так весело і пофіг на хвилювання ,і допомогу інших , то так і кажить, що досить,далі ми самі .
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16.12.2022 15:51 Ответить
Чому саме у Гєрманії такі мерзенні та огидні дописувачі?

Що там з вами не так? Кацапська пропаганда промила вам мозок і ви хочете теж саме зробити з нами?

Краще б сиділи там у своїй жирній та безпечній Німеччині та не робили нам нерви в інтернетах. І без вас занепокоєних та зхвильованих хєрово.
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16.12.2022 16:45 Ответить
👍🤝
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16.12.2022 10:31 Ответить
Це баб блін підспідничник
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16.12.2022 09:05 Ответить
Кім відповідає за населення, він має те населення попереджувати. Чи не так? Якщо не згодні, попереджуйте Ви.
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16.12.2022 10:20 Ответить
Цікаво,чому кім ,через Цензор.нет,попереджує всю країну?
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16.12.2022 14:05 Ответить
Якщо для Вас Цензор.нет єдине джерело новин, то то ваші справи. Кім оголошував по області, а хто і що переказує, не його турбота.
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16.12.2022 15:46 Ответить
Зафіксовані пуски ракет з північного напрямку, повідомив Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова у Facebook.
"Час підльоту ракет невеликий, пройдіть в укриття".
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16.12.2022 08:28 Ответить
Запущено не менше 60 ракет. Україну очікує важкий день.
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16.12.2022 08:31 Ответить
Над Києвом вибух у повітрі чув. Приблизно 08:15.
Якщо тривогу о 08:11 оголосили - то тільки від білорусі могло так швидко долетіти
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16.12.2022 08:32 Ответить
Хоча кім із зелених але якби не він і Марченко гниди київські здали б Миколаїв як і Херсон
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16.12.2022 08:43 Ответить
Яка "більшість областей"? Вся Україна "червона"!
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16.12.2022 08:46 Ответить
де ті спіціалісти ,ваєнні вангісти.ракєти закінчуються..ракєти закінчуються на рашці.ось..ось..та ще трошки..та ще чуть чуть.
вірите в брехунців з бтюба,говорящим головам,вангістам спеціалістам.
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16.12.2022 08:46 Ответить
канєшно нє. україні песда, парашка буде тиснути сильніше, морози доб'ють те, що не зруйнують ракети. стало легше?
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16.12.2022 08:58 Ответить
Так - закінчуються , чи - закінчились ?? Між цими поняттями все ж існує різниця .
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16.12.2022 09:06 Ответить
Пора уже и нам разбомбить военный городок где живут выродки рашистских летчиков. Чтобы они тоже знали что безнаказанность не пройдет и ответка настигнет их и ихних личинок
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16.12.2022 08:59 Ответить
Це потрібно було робити ще з початку війни, хоча ю засилати ссо і вирізати кацапських свиней. Але в нас єдине, що спромоглися за весь цей час - запустити пару дронів по аеродромах і все.
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16.12.2022 09:07 Ответить
"Ворог здійснює комбінований запуск: з стратегічної авіації, ракети С-300, дрони-камікадзе"
https://t.me/voynareal/45371
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16.12.2022 08:59 Ответить
Подобные заявления должен делать Игнат, а не Ким....
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16.12.2022 09:17 Ответить
Та вже всі якось звикли,що Кім це робить
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16.12.2022 09:25 Ответить
Від бульбашів запустили,скоріш за все,теж...
Не дарма вони там копошились,переміщувались..
Погано,що ми про це знаєм,а вдарити по ним не можем...ми якісь терпіли,чесно...
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16.12.2022 09:24 Ответить
Кім це хто?
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16.12.2022 09:43 Ответить
Громадянин України. А ви хто?
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16.12.2022 10:06 Ответить
С 30 ноября 1939 года Сралин тоже думал взять Финляндию за три дня..миллионы тонн авиабомб сыпал на Гельсинки Тампере Оулу и другие города и села... Финляндии..в итоге..краснопузых солдат кремлевского Вермахта подохло от голода холода и замёрзших в лесах Финляндии оказалось 350 000 ..
Слава Маршалу Маннергейму ✊👍
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16.12.2022 11:46 Ответить
Война с Финляндией длилась 105 дней.. просчитать сколько дохло краснопузых в день совсем легко даже первокласснику
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16.12.2022 11:51 Ответить
 
 