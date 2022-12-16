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Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным сервиса alerts.in.ua воздушная тревога объявлена в ряде областей.
По словам главы Николаевской ОВ Виталия Кима, зафиксировано заход первых ракет в воздушное пространство Украины.
Топ комментарии
+23 Алекс Скела
показать весь комментарий16.12.2022 08:25
+19 Василий Воробец
показать весь комментарий16.12.2022 08:16
+18 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий16.12.2022 08:23
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Пожалуйста, подождите...
Такими методами війну виграти не вдасться нікому і ніколи. Але головне в тому, що свою країну ти вже закопав остаточно.
Поздоров себе, дебіл!
Приезжайте обратно, будем "тихо сидіти на Цензорі" вместе!
Що там з вами не так? Кацапська пропаганда промила вам мозок і ви хочете теж саме зробити з нами?
Краще б сиділи там у своїй жирній та безпечній Німеччині та не робили нам нерви в інтернетах. І без вас занепокоєних та зхвильованих хєрово.
"Час підльоту ракет невеликий, пройдіть в укриття".
Якщо тривогу о 08:11 оголосили - то тільки від білорусі могло так швидко долетіти
вірите в брехунців з бтюба,говорящим головам,вангістам спеціалістам.
https://t.me/voynareal/45371
Не дарма вони там копошились,переміщувались..
Погано,що ми про це знаєм,а вдарити по ним не можем...ми якісь терпіли,чесно...
Слава Маршалу Маннергейму ✊👍