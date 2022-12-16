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Вилкул Александр (465) война (46746) Кривой Рог (1128) обстрел (20144) ракеты (2715) Тимошенко_Кирилл (421)

Рашисты обстреляли жилой дом Кривого Рога: Погибли двое, ранены 6 человек, в том числе трое детей (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня утром Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Во всех областях объявлена воздушная тревога. В частности, прилеты зафиксированы в Кривом Роге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - написал Вилкул.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале сообщил о попадании в жилой дом: "Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы".

Читайте также: Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве

Руководитель ОВА Валентин Резниченко заявил, что в результате обстрела Кривого Рога погибли 2 человека.

"По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - добавил он.

Заместитель главы ОП Тимошенко уточнил, что по состоянию на 12:00 2 человека погибли. 6 человек травмированы, среди них 3 детей.

"Под завалами, возможно, находятся 2 человека, из них 1 ребенок", - добавил он.
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Топ комментарии
+16
Пора просто ******* по белгороду. Щоб у сук був рефлекс - атака по Україні це спусковий крючок для удару і по белгородам-воронежам.
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16.12.2022 09:36
+14
На белгород ***** насрать. Нужьно вье ба ть по мацквэ и рублевке с Арбатом чтобы ***** и его прихвостни подпрыгивали на кровати и как ГИтлер в 45-м чуствовали свой конец
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16.12.2022 09:55
+5
А що, після виключення з ради безпеки вони перестануть обстрілювати Україну?
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16.12.2022 09:41
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Пора разрушить Кримський міст ‼️‼️‼️
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16.12.2022 09:31 Ответить
Пора просто ******* по белгороду. Щоб у сук був рефлекс - атака по Україні це спусковий крючок для удару і по белгородам-воронежам.
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16.12.2022 09:36 Ответить
вже давно лупимо, рефлекс вже є. Їм пох на той рефлекс, для них белгород, це м'ясо.
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16.12.2022 09:44 Ответить
Ну Белгороду то точно не пох.
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16.12.2022 09:58 Ответить
Белгород - это просто город. Неодушевленный предмет. (Не)людям, которые в нем проживают, может и не пох, но кто у них спрашивает?
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16.12.2022 10:13 Ответить
Українські ракети вже беруть 700 км.

классно просто влупить по хремлю - і хутина тут же приб'ють члени банди 🤣🤣
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16.12.2022 09:50 Ответить
На белгород ***** насрать. Нужьно вье ба ть по мацквэ и рублевке с Арбатом чтобы ***** и его прихвостни подпрыгивали на кровати и как ГИтлер в 45-м чуствовали свой конец
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16.12.2022 09:55 Ответить
Думаю йому і на москву насрать. А от масквічам, яких погонють в бомбосховища, така жисть вряд чи сподобається
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16.12.2022 10:03 Ответить
І як це вплине на атаки кацапів?
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16.12.2022 09:50 Ответить
але ,США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім
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16.12.2022 09:39 Ответить
А що, після виключення з ради безпеки вони перестануть обстрілювати Україну?
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16.12.2022 09:41 Ответить
а що,коли щодня Твій сусід , двері Твоєї квартири по декілька разів на день звертає на них увагу , ногами,Ти голову накриєш подушкою,щоб не чути "братської любові " сусіда?
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16.12.2022 09:52 Ответить
То що, щоб мій сусід перестав бити ногами в мої двері, треба виключити його з якогось профкому?
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16.12.2022 09:58 Ответить
А як ти зміниш правила ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, якщо в правилах ООН немає жодної згадки про Росію?
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16.12.2022 09:47 Ответить
Льогко. Винести питання на голосування Генасамблеї і вигнати.
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16.12.2022 10:00 Ответить
Згадки про те, що ********* є в Раді Безпеки ООН ,є її голосування, котрі зафіксовані і враховані Радою Безпеки ООН.
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16.12.2022 10:12 Ответить
А ви особисто його бачите? оприлюдните весь алгоритм?
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16.12.2022 09:48 Ответить
Делегація росії в Раді Безпеки ООН скористалася правом постійного члена та застосувала вето під час голосування резолюції, яка засуджувала кремлівські псевдореферендуми в Україні та закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.- ось рашистський Вам алгоритм,котрий є допущений радою безпеки ООН.Якщо є такий алгоритм,то на нього давно вже є алгоритми, котрі вказують, що подібного не має права робити ні одна країна світу і за ці алгоритми ,підписалася *********.
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16.12.2022 10:01 Ответить
Треба просто зробить ПЕРЕУЧЁТ в організації - і вони много цікавого знайдуть
НАПРИКЛАД - як раша платить взноси в ООН , якщо вона не вступала в цю організацію ??? Які там фальсифікації І ХТО ЇХ ЗРОБИВ
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16.12.2022 09:53 Ответить
Як звідти можна виключити того, кого там немає. В РБ ООН був совок. раша замість всіх вирішила, що вона типу правонаступник і все. Юридично перед нею можна спокійно закрити двері в РБ ООН без будь-якого рішення про вигнання та поставити на цьому питанні крапку
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16.12.2022 09:58 Ответить
Вы сами решили, учите историю.
заседание от 21.12.1991
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16.12.2022 10:09 Ответить
Там не було згоди всіх колишніх республік совка. До того ж Україна ніколи не була членом СНД. Вчить історію та документи
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16.12.2022 10:50 Ответить
Бо коли Статут ООН писали, то рашку апріорі поставили в ранг переможця тієї війни і вона (рашка) має права сама визначати (або назначати) ворога та боротись з ним усіма силами.
Я вже не раз писав, що ООН, організація гнилих принципів та прав, розганяти треба, як орків з під Харкова та Херсона.
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16.12.2022 10:17 Ответить
За любим рухом(дією) стоїть цілком жива та мисляча істота - шукайте цю істоту(я про ООН, чи не пора звідси вигати стародавнього жиа Гуттерижа???, або винести с**у вперед ногами)
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16.12.2022 13:31 Ответить
 
 