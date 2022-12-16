Рашисты обстреляли жилой дом Кривого Рога: Погибли двое, ранены 6 человек, в том числе трое детей (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Во всех областях объявлена воздушная тревога. В частности, прилеты зафиксированы в Кривом Роге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - написал Вилкул.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале сообщил о попадании в жилой дом: "Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы".
Руководитель ОВА Валентин Резниченко заявил, что в результате обстрела Кривого Рога погибли 2 человека.
"По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - добавил он.
Заместитель главы ОП Тимошенко уточнил, что по состоянию на 12:00 2 человека погибли. 6 человек травмированы, среди них 3 детей.
"Под завалами, возможно, находятся 2 человека, из них 1 ребенок", - добавил он.
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классно просто влупить по хремлю - і хутина тут же приб'ють члени банди 🤣🤣
НАПРИКЛАД - як раша платить взноси в ООН , якщо вона не вступала в цю організацію ??? Які там фальсифікації І ХТО ЇХ ЗРОБИВ
заседание от 21.12.1991
Я вже не раз писав, що ООН, організація гнилих принципів та прав, розганяти треба, як орків з під Харкова та Херсона.