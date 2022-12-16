По всей Украине вводят экстренные аварийные отключения света из-за "прилетов" в энергообъекты, - ОП
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По всей территории Украины введены экстренные аварийные отключения света.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света
Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и перепадов подачи водо/теплоснабжения.
ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+25 Alex Smith bb5fe51c
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+22 Robert Bodnar
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Больной на всю голову дегенерат Путин может и в Европу запустить ракеты,
Разве этого Запад не ожидает!?