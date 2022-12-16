По всей Украине вводят экстренные аварийные отключения света из-за "прилетов" в энергообъекты, - ОП

По всей территории Украины введены экстренные аварийные отключения света.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света

Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и перепадов подачи водо/теплоснабжения.

ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий", - говорится в сообщении.

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