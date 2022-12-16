Пентагон ускоряет заключение контрактов для пополнения арсеналов США и Украины, - Bloomberg

Министерство обороны США ищет способы ускорить процедуру заключения контрактов на поставку вооружений для собственного и украинского арсенала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, сотрудники Пентагона, ответственные за закупки, применяют широкий спектр мер, упрощающих стандартные процедурные формальности для заполнения арсенала США и пополнения запасов украинских сил.

По словам аналитика финансовой компании Jefferies Financial Group Шейли Кахаоглу, поставщики оборонной продукции приветствовали бы, если бы Пентагон "действовал скорее при заключении контрактов".

Один из ключевых методов – заключение "Договора, не все положения которого определены" (UCA). Это означает заключение контракта еще до того, как все его условия, а также денежные вопросы утверждены. Некоторые из этих инструментов использовались правительством США во время операции Warp Speed, чтобы стимулировать разработку вакцин против COVID-19 и оперативно закупить и разослать 1 млрд тестов на коронавирус американцам в 2020-2021 годах.

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В то же время теперь Пентагон полагается на такие методы восстановления запасов переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. По словам анонимных высокопоставленных представителей Пентагона, UCA использовали при переговорах с компанией Raytheon Technologies Corporation для поставки Украине первых двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Также Пентагон использовал UCA для контракта с Lockheed Martin Corporation на сумму 476 млн долларов по поставкам реактивных снарядов GMLR, приводимых по GPS, для установок HIMARS.

Отмечается, что перед реализацией контрактов Пентагон должен получить специальное разрешение Конгресса США в форме денежного транша, одобренного на закупку.

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