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Пентагон ускоряет заключение контрактов для пополнения арсеналов США и Украины, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пентагон

Министерство обороны США ищет способы ускорить процедуру заключения контрактов на поставку вооружений для собственного и украинского арсенала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, сотрудники Пентагона, ответственные за закупки, применяют широкий спектр мер, упрощающих стандартные процедурные формальности для заполнения арсенала США и пополнения запасов украинских сил.

По словам аналитика финансовой компании Jefferies Financial Group Шейли Кахаоглу, поставщики оборонной продукции приветствовали бы, если бы Пентагон "действовал скорее при заключении контрактов".

Один из ключевых методов – заключение "Договора, не все положения которого определены" (UCA). Это означает заключение контракта еще до того, как все его условия, а также денежные вопросы утверждены. Некоторые из этих инструментов использовались правительством США во время операции Warp Speed, чтобы стимулировать разработку вакцин против COVID-19 и оперативно закупить и разослать 1 млрд тестов на коронавирус американцам в 2020-2021 годах.

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В то же время теперь Пентагон полагается на такие методы восстановления запасов переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. По словам анонимных высокопоставленных представителей Пентагона, UCA использовали при переговорах с компанией Raytheon Technologies Corporation для поставки Украине первых двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Также Пентагон использовал UCA для контракта с Lockheed Martin Corporation на сумму 476 млн долларов по поставкам реактивных снарядов GMLR, приводимых по GPS, для установок HIMARS.

Отмечается, что перед реализацией контрактов Пентагон должен получить специальное разрешение Конгресса США в форме денежного транша, одобренного на закупку.

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От конгресса сейчас нужен не только транш на закупку вооружений. Но и закон, где Украине предоставляется помощь в размере 37 млрд
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16.12.2022 12:03 Ответить
Бабки бабками, но самонаводящиеся артиллерийские снаряды по себестоимости производства могут быть всего в 2 раза дешевле хорошей в деле ракеты Томагавк. В них даже электроника будет дороже, чтобы выдержать намного большую перегрузку при разгоне с нуля до 750-900 м/с почти мгновенно, когда есть томагавк с плавным набором скорости без перегрузок и полетом на 250-300 м/с без резких маневров. И между 200 снарядами с 20кг взрывчатки лучше взять 100 ракет с 300-500кг взрывчатки.

Аналогично какой-нибудь самолетик старенький, но имеющий компьютер для запуска 100 наименований ракет, может стоить всего 5 млн. Самолетик, который ближе 50км к линии фронта не подлетит, просто будет пускать ракеты и возвращаться на базу, никаких проблем с управлением или требованиям к физической кондиции летчика для 12g перегрузок. 20 таких самолетов и к ним 800 ракет тоже вполне себе могут быть эквиваленты одной партии высокоточных, но малой дальности и с небольшим радиусом уничтожения.
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16.12.2022 14:09 Ответить
А закон о ленд-лизе пока не будем использовать.

Осталось подождать до 1 октября 2023 года, когда он утратит силу.
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16.12.2022 14:05 Ответить
 
 