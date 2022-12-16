Силами ПВО сегодня было уничтожено 60 российских ракет, всего оккупанты выпустили 76, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силами противовоздушной обороны 16 декабря сбиты 60 российских ракет.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х- 59/Х-31П).
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.
Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - говорится в сообщении.
В то же время, Командование Воздушных сил сообщило, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
"Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.
Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П с самолетов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.
Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".
Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков", - добавили в Командовании.
Пожалуйста, подождите...
Але це невірно,і робиться для збільшення проценту ефективності.
Можна ознайомитись з технічними данними навіть у вікіпедії.
Вони летять по інерціалці,потім при підльоті включається головка наведення-працює на контрасті повехнів-звідси і така "точність"
Якось уточнюйте...
"Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 - близько 27 пусків", - додали у Командуванні." Джерело: https://censor.net/ua/n3387416
Всі західні дії на це вказують,починаючи на відмову до НАТО,роззброєння України,здачу Криму на прохання Обами,заборону на продаж нам військових технологій та новітньої зброї,обидва майдани (квіткові революції-такіж як приблизно в десятці різних держав)
В той же час підтримували РФ,вводили типу санкції,допомагали переозброювати військо (всі високотехнологічні пристрої -західні-на танках,гвинтокрила з,ракетах і т.п.)
Одночасно вели якісь підкилимні перемовини про розподіл сфер впливу ,Україниі.т.п.
Я вже не буду казати де наші олігархи і мажори з чиновниками мають майно,паспорти і т.п.І це не Россія,а Британія, Ізраїль,Австрія .
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
Тому і ми маємо оцінюівти по заподіяній шкоді.
На сьогодні ракетні атаки русні досягають своєї мети.
https://t.me/RBC_ua_news/36246
За словами очевидців, один з об'єктів впав у лісопосадку. Інцидент стався, коли у небі пролітали крилаті ракети на Україну. Місцеві жителі стверджують, що об'єктів, що впали, було як мінімум два
Як би нам не хотілось зайти на кацапську землю і втоптати ворога в грунт, не думаю, що за нинішніх умов хтось на це наважиться.
Щось із цими обстрілами треба робити, і надія лише на інтелект нашого військового командування і допомогу Заходу...
Та і в РФ якось без емоцій сприймають збиття ракет
Так що збиття 60 ракет з 76 означає що русня своїх цілей цією атакою досягла.
" виконаним завданням вважалось якщо 5% досягнуть"
Тут біля 20% досягли ((
Тож петріот ці пво з США якщо будуть то хоча б до 3% довести, то вже не виконано завдання буде.
Але пишуть що там 3 млн дол одна ракета, то треба вже якось визначати цілі достойні такої вартісної протиракети.
Тож десь 23 петріот на обласні центри, якщо по одному, но краще по 2 шт, тобто 46 петрвотів. Ну і на закриття неба над інфраструктурою десь 30 шт.
Ну і над військовими об'єктами, аеродроми, склади, теж мабуть 50 шт
Всього треба біля 100 шт
Увы, по большую счету никаких реальных санкций против **********, как и у нас танков и самолетов ПРОСТО НЕТ
Це тут на цензорі можно так запитати)
при презЕденті зеленському війна буде тривати ВІЧНО і Україна само собою буде в ній ПРОГРАВАТИ!!! очевидно, що потрібно через рік на виборах вибирати президента, який здатний обнулити ********* на десь так 15-20 незалежних країн!
Як на це дивишся, бо скоріш за все ти під ВПН десь в Україні.
Мабуть не так вже в нас багато тих дронів, що до Енгельса дотягують, та і треба мати СВОЇ супутники, щоб не залежить від партнерського дам, або не дам...