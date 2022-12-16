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Силами ПВО сегодня было уничтожено 60 российских ракет, всего оккупанты выпустили 76, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Силами противовоздушной обороны 16 декабря сбиты 60 российских ракет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х- 59/Х-31П).

Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.

Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - говорится в сообщении.

В то же время, Командование Воздушных сил сообщило, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

"Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты совершили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.

Читайте также: Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию из-за российских обстрелов

Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П с самолетов тактической авиации оккупантов, предположительно Су-35.

Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".

Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами с ЗРК С-300 – около 27 пусков", - добавили в Командовании.
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Топ комментарии
+29
Такое дело не пойдет игра в одни ворота. Даже 10-20% долетевших до цели ракет не в нашу пользу. Нужно бить в ответ по рашистам, а лучше превентивно. Или у нас то были два последних ударных беспилотника? Интересно какая у рашистов будет суматоха когда одновременно с их атакой мы выпустим по ним дроны-камикадзе и ракеты. Может даст Бог они в суматохе посбивают и свои самолеты подумав что ето наши ракеты.
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16.12.2022 14:20
+22
збили 79%.
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16.12.2022 14:17
+17
Так, добрий результат.
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16.12.2022 14:24
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Правила форума Совет форумчан
збили 79%.
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16.12.2022 14:17 Ответить
Так, добрий результат.
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16.12.2022 14:24 Ответить
В Міненерго теж так вважають?
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16.12.2022 15:08 Ответить
то хай самі сбивають !
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16.12.2022 15:19 Ответить
треба ще розхєрачити кілька громихаючих савецкіх корит, бо реальний результат - замість 100+ каках, кацапи кидаються 76-ма
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16.12.2022 17:16 Ответить
тебе из Германии виднее.
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16.12.2022 15:48 Ответить
С-300 21 штуку сьогодні по Запоріжжю вони за ракети чомусь не рахують.
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16.12.2022 14:19 Ответить
Їх практично неможливо збити, вони ближньої дії.
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16.12.2022 14:22 Ответить
я що, за збити писав, я про включення в статистику. Чи якщо їх включити в ститистику, то просто цифри будуть не для марафону?
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16.12.2022 14:26 Ответить
То не ракети, реактивні снаряди.
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16.12.2022 15:11 Ответить
Якщо це ви серйозно так вважаєте, то ви помиляєтеся, у с-300 ракети, а не снаряди.
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16.12.2022 15:23 Ответить
С-300 для наземного використання не має можливості маневрувати-тому мабуть вони їх записують в реактивні снаряди.
Але це невірно,і робиться для збільшення проценту ефективності.
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16.12.2022 17:58 Ответить
С300 коли випускають по наземним цілям корегують свою траекторію в процесі польоту, інакше б вони летіли, поки паливо не закінчиться)
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16.12.2022 19:24 Ответить
Ті що для наземної стрільби -не коректуються .
Можна ознайомитись з технічними данними навіть у вікіпедії.
Вони летять по інерціалці,потім при підльоті включається головка наведення-працює на контрасті повехнів-звідси і така "точність"
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17.12.2022 12:45 Ответить
Помиляетеся ви, бо якщо з шомпола зробити шпагу, то вже не шомпол.
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16.12.2022 22:22 Ответить
Ти що дурик)))
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16.12.2022 17:44 Ответить
Не за того. Вони летять по балістичній траєкторії. В нас балістичні просто нічим збити.
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16.12.2022 14:33 Ответить
та то всі вже знають, що збити їх можна тільки 9м82, і якщо Імбир гарно почищений, тобто з високої чутливістю, а краще якщо почищений і на новій елементній базі, і якщо це хоча б с-300в1, який включить радар до їх запуску і розрахунок добре попрацює, щоб встигнути за 30 секунд побачити малопомітну ціль, підсвітити її і здійснити пуски, якщо пощастить по парі ракет. Але у нас з с-300в1 невідомо що, а з ракетами 9м82 тим паче. Тому залишається мочити тільки пускові установки хаймарсами, якщо пощастить дістати. Але я не знаю ось чого, одні кажуть, що радари с-300 перед пусками по нам орки вмикають, але ж тоді дальність тільки до 30 км, а у нас з Токмака 80 км. Тоді виходить вони повинні по GPS летіти. Чому тоді GPS/GLONASS не глушать біля критичних об'єктів для боротьби з С-300? А якщо радарами наводять, то радіоелектронна розвідка наша ж може точно визначити місцезнаходження цього радару і передати координати хаймарсу, щоб за хвилини завдати удар у відповідь, або навіть ще до запуску ракет.
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16.12.2022 15:14 Ответить
Хаймерс не біля кордону, тримають, а отже, просто дальності не вистачає його
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16.12.2022 15:57 Ответить
ХЗ конечно, мне попадалась информация, что эти С300 вообще никак не управляются, только выставляют параметры баллистической траектории, угол/азимут как у артиллерии.
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16.12.2022 16:09 Ответить
Войскові с-300 в нас є. А про інше я не спец.
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16.12.2022 17:09 Ответить
А про все інше я ниписав вище. Для с 300в 2 типи ракет, збити ракети від с300 можна тільки 9м82. А з 9м82 були проблеми з відновленням, чи відновив їх той завод чи ні, - невідомо. По 9м83 викладав фото Турчинов. По 82 нічого не було.
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16.12.2022 17:13 Ответить
Іскандери чимось іноді перехоплювали. Напевне, є ракети, але на залп батареї с300 не вистачає. Економлять.
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16.12.2022 17:40 Ответить
Іскандери різні є, Іскандер-к - це крилата. А балістичні 9м723 не чув, щоб перехоплювали, бо вона маневрує з перевантаженням 20-30g на кінцевій траекторії, так кажуть рашисти.
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16.12.2022 18:00 Ответить
Ну як же, а С-300В? Він і перехоплює.
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16.12.2022 22:19 Ответить
"Запоріжжя" маєте на увазі місто чи регіон?
Якось уточнюйте...
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16.12.2022 15:50 Ответить
По Запоріжжю і Запорізькому району випустили 21 ракету. Біля мене в радіусі 1 км з десяток впало.
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16.12.2022 16:27 Ответить
Дякую!
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16.12.2022 16:36 Ответить
Дочитати статтю до кінця терпіння не вистачило?

"Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 - близько 27 пусків", - додали у Командуванні." Джерело: https://censor.net/ua/n3387416
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16.12.2022 15:53 Ответить
То статтю дописали просто і додали про с300) і я писав за включення в статистику випушених/перехоплених ракет.
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16.12.2022 16:15 Ответить
А, зрозуміло. Тоді прошу вибачення.
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16.12.2022 16:36 Ответить
и по Харькову больше 10, явно не 27 ракет
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17.12.2022 05:51 Ответить
Такое дело не пойдет игра в одни ворота. Даже 10-20% долетевших до цели ракет не в нашу пользу. Нужно бить в ответ по рашистам, а лучше превентивно. Или у нас то были два последних ударных беспилотника? Интересно какая у рашистов будет суматоха когда одновременно с их атакой мы выпустим по ним дроны-камикадзе и ракеты. Может даст Бог они в суматохе посбивают и свои самолеты подумав что ето наши ракеты.
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16.12.2022 14:20 Ответить
А ти, звіздюк, звідки знаєш, що нема?
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16.12.2022 15:06 Ответить
Бо так в методичцi написали..Воно ж для заробiтку недавно зарегiлось на Цензорi...)
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16.12.2022 15:53 Ответить
У Абдристовича обострение медвежьей болезни! Это ЧМО уже обгадило своего полковника!
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16.12.2022 15:41 Ответить
Ми просто попередили... Це зрада.
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16.12.2022 20:19 Ответить
Ну що ж, єнгельс отримає своє....
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16.12.2022 14:37 Ответить
А шо там Захід? Ще "розглядають" давати нам танки, літаки, ракети чи вже розглянули? Ще трохи "порозглядають" і захищати не буде що й кого.
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16.12.2022 14:39 Ответить
Захід казав готуватися до війни, а зелені смердючки готувалися до шашликів і асфальтували дороги для російських танків. "Хуже не будет. Зато хоть посмеемся". Під час війни обрали гнусавого членограя головнокомандуючим - тепер смійтесь. І при чому тут Захід?
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16.12.2022 17:16 Ответить
Захід ще з часів бджоляра взяв конкретно напрямок на майбутній конфлікт РФ із Україною.
Всі західні дії на це вказують,починаючи на відмову до НАТО,роззброєння України,здачу Криму на прохання Обами,заборону на продаж нам військових технологій та новітньої зброї,обидва майдани (квіткові революції-такіж як приблизно в десятці різних держав)
В той же час підтримували РФ,вводили типу санкції,допомагали переозброювати військо (всі високотехнологічні пристрої -західні-на танках,гвинтокрила з,ракетах і т.п.)
Одночасно вели якісь підкилимні перемовини про розподіл сфер впливу ,Україниі.т.п.
Я вже не буду казати де наші олігархи і мажори з чиновниками мають майно,паспорти і т.п.І це не Россія,а Британія, Ізраїль,Австрія .
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17.12.2022 12:56 Ответить
Котики наші, ви- найкращі!
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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16.12.2022 14:44 Ответить
На тлі бадьорих повідомлень про збиття Міненерго повідомляє про втрату 50 відсотків виробництва електроенергії. Кінцевий результат має оцінюватись по втратам.
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16.12.2022 15:03 Ответить
Хтось по нанесеній шкоді,а хтось по відведеній загрозі.Дивлячись яке завдання виконуєш.
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16.12.2022 15:18 Ответить
У русні ціль - кінцева шкода. Для них навіть 10% ракет що втрапили у ціль - це успіх.
Тому і ми маємо оцінюівти по заподіяній шкоді.
На сьогодні ракетні атаки русні досягають своєї мети.
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16.12.2022 15:52 Ответить
А збитих 80% це по вашому що?
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16.12.2022 17:28 Ответить
це заплановані втрати, в межах очікуваного.
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17.12.2022 01:15 Ответить
Ще раз повторюсь.Комусь втрати,а комусь здобутки.
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17.12.2022 04:48 Ответить
ну топи квартиру здобутками.
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17.12.2022 05:25 Ответить
Знову невірно.Завдяки здобуткам у вас ще є квартира.
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17.12.2022 05:38 Ответить
ну то відкорковуй шампанське. Хоч без газу-світла, з замерзшими трубами, будеш пити шампанське і радіти успіхам ППО. При свічах.
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17.12.2022 17:27 Ответить
З ефіру виключили опозиційні телеканали Еспресо, П`ятий і Прямий. Телемарафон перетворили на телемарафет ж ОП и ***********. То яке завдання виконує б лядська влада?
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16.12.2022 17:21 Ответить
кстати, говорят две "умные шибко" ракеты передумали... и вернулись обратно...в говень
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16.12.2022 15:21 Ответить
...росоговноЗМІ повідомляють, що що фрагменти "невідомих літальних об'єктів" виявили у Єланському районі. Деякі уламки знайшли у полі, інші пошкодили споруди місцевих мешканців.

https://t.me/RBC_ua_news/36246

За словами очевидців, один з об'єктів впав у лісопосадку. Інцидент стався, коли у небі пролітали крилаті ракети на Україну. Місцеві жителі стверджують, що об'єктів, що впали, було як мінімум два
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16.12.2022 15:44 Ответить
Для ПВО это хороший процент. Украина и без Патриотов справляется.
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16.12.2022 15:21 Ответить
Для ППО хороший, для енергетики-поганий, от біда...
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16.12.2022 15:36 Ответить
а в Германии дома процентами отапливают?
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16.12.2022 15:53 Ответить
А ППО керують хіба не Патріоти, а таке гівно, як ти? Щоб ти здох, зараза, у своїй Германії.
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16.12.2022 17:25 Ответить
https://t.me/c/1603721721/16501
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16.12.2022 17:29 Ответить
Кацапи звіріють , бо розуміють , що Україна їм не по зубах 😡‼️
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16.12.2022 15:34 Ответить
Слава ЗСУ! Слава військам ППО! Якщо немає ракет, щоб знищити їх пускові, то мабуть вже скоро прийдеться заходити на землю ворога з знищувати їх з кулеметів і автоматів, гнататами... Іншого виходу немає, бо ця потвора буде стріляти навіть тоді, коли ми звільнимо свої землі.
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16.12.2022 15:38 Ответить
Тоді ця потвора використає тактичну ядерну зброю, тому що вона потвора.
Як би нам не хотілось зайти на кацапську землю і втоптати ворога в грунт, не думаю, що за нинішніх умов хтось на це наважиться.
Щось із цими обстрілами треба робити, і надія лише на інтелект нашого військового командування і допомогу Заходу...
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16.12.2022 15:51 Ответить
Ця потвора завжди погрожує використати ядерну зброю, навіть коли ми їх будемо викидати з Криму і Донецька вони будуть волати, що ми на їх території. Їхня справа волати, а наша справа, вигнати ворога за наші кордони. А щоб знищити літаки і ракети, прийдеться йти до їх місця базування. По Вашій логіці вони вдарять по своєму аеродмомі в енгельсі, чи іншому місці де ми будемо перебувати? А якщо ми виготовимо, чи нам дадуть ракети і ми будемо збивати ці літаки, то вони не будуть погрожувати ядерною зброєю? Будуть, але нам робити свою справу!
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16.12.2022 15:57 Ответить
А що наші ренигати бєні,ахмєти,бойки,жеваги,іванющенки,пінчукі і іже з ними по скільки вже літаків,гармат,танків і снарядів,ракет,безпілотників закупили ????Мессінг он сам закупив 2 літаки своїм коштом.... а наше злодії почали бідніти.....треба ще більше красти ??
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16.12.2022 15:50 Ответить
Яу розпізнати виборця зеленського? Дуже просто - у них завжди в усьому винні якісь олігархи-крадії, а не вони самі які голосували за "новиє ліца".
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16.12.2022 15:56 Ответить
Старі не закупили, а нові все заморозили і знищили. Відчуваєте різницю? Нові я думаю Ви розумієте хто? Це ті, що проводили "велике крадівництво" і на ньому стали мільярдерами.
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16.12.2022 18:35 Ответить
А нащо їм. Війна то для пересічних. Хтось відлає гроші на армію, хтось за можливість виїхати за кордон . І скоріше за все, розумнішими виявляться другі, ті що виїхали.
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16.12.2022 19:34 Ответить
Цікаво, чи всі ракети які збивають, несуть бойові частини, або ж ворог їх використовує як муляж? Бо от збили над Києвом таку ракету, впала, тіки кришу поцарапала на будинку, а якщо там була б бойова частина 400 або 900 кг то це ж який мав би бути вибух.
Та і в РФ якось без емоцій сприймають збиття ракет
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16.12.2022 15:54 Ответить
совок мав тисячі ракет тому що очікувалось що більша частина з них буде перехоплена. Успішно виконаним завданням вважалось якщо 5% досягнуть цілі. Останні 95% мали "наситити" ворожу ППО. Тому і ракети без БЧ використовуються, для відволікання ППО це нормально працює.
Так що збиття 60 ракет з 76 означає що русня своїх цілей цією атакою досягла.
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16.12.2022 16:00 Ответить
Те що досягла, чогось, зрозуміло, якщо Харків Полтава в блекауті та інші теж проблеми.

" виконаним завданням вважалось якщо 5% досягнуть"

Тут біля 20% досягли ((

Тож петріот ці пво з США якщо будуть то хоча б до 3% довести, то вже не виконано завдання буде.
Але пишуть що там 3 млн дол одна ракета, то треба вже якось визначати цілі достойні такої вартісної протиракети.
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16.12.2022 16:21 Ответить
скільки потрідно Петріотів щоб перекрити всю терирорію компактного проживання населення (хоча б обласні центри)?
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17.12.2022 01:16 Ответить
максимальная дальность отслеживания цели - 180 км. максимальная дальность перехвата цели - 80 км

Тож десь 23 петріот на обласні центри, якщо по одному, но краще по 2 шт, тобто 46 петрвотів. Ну і на закриття неба над інфраструктурою десь 30 шт.

Ну і над військовими об'єктами, аеродроми, склади, теж мабуть 50 шт
Всього треба біля 100 шт
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17.12.2022 17:11 Ответить
Пане Президенте США Байден! По території України терористи з РФ нанесли удар 76 ракетами, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П). Вкотре постраждали цивільні мешканці міст і сіл, зазнала руйнувань критична інфраструктура тилу України. Просте запитання до Вас: скільки українських ракет сьогодні нанесли удар по інфраструктурі глибокого тилу РФ у відповідь?
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16.12.2022 15:59 Ответить
К сожалению дедушка Байден даже ПЕРДНУТЬ боится в сторону *****.

Увы, по большую счету никаких реальных санкций против **********, как и у нас танков и самолетов ПРОСТО НЕТ
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16.12.2022 16:18 Ответить
Повторю: в жовтні експорт з росії в США в порінянні з вереснем зріс більш, ніж вдвічі і склав 732 млн. доларів. США купують в росії алюміній, сталь, титан, нікель, збагачений уран і ще багато чого. Це хіба не санкції?
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16.12.2022 16:53 Ответить
Хто ж так запитає Президента США.
Це тут на цензорі можно так запитати)
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16.12.2022 16:26 Ответить
Амбасада США в Україні читає публікації українських ЗМІ, які доступні в Інтернет, включно із коментарями до публікацій, регулярно складає інформаційні довідки, які читають радники Президента. Якщо запитання будуть цікавими і статистично вагомими, то не виключено, що Президент США буде ознайомлений з ними.
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16.12.2022 16:49 Ответить
Друзі давайте збирати гроші не на "Байрактари" а на наші безпілотники і громити їх аеродроми.
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16.12.2022 17:06 Ответить
и то верно! Байрактары хорошо себя показали против папуасов (в плане вооружения) из Карабаха. Но были бы у них хоть по Стингеру в отряде, всё могло бы сложиться совсем по-другому
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16.12.2022 17:55 Ответить
Після сьогодняшнього обстріла, коли над селами біля Київа летять на до звуковій швидкості ракети на висоті до 1000 м, які можно легко збивати ПЗРК, а їх не збивають, складується чітке розуміння або охороною неба Київа командує бездарь або зрадник!!!!! Чі в СБУ нема офіцерів певеошників які це бачать то чого мовчать??? Бл.ь одні питання а відповіді коли будуть
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16.12.2022 17:49 Ответить
І тільки не треба тут розказувать : був кандидат Кошулинський...та всі боялись западенця ....був Міхо - і знову боялись відстояти реформи ....і це смішно,соромно і аморально вибирати клоунабєні....Але можна було зірвати глотку...ніхто не вірив
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16.12.2022 18:54 Ответить
Узаконити страту окупантів через повішання.
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16.12.2022 19:18 Ответить
Допоки не будемо будувати нащі, українськи ракети Середньох дальності, то грош ціна всім нашим військовим акціям відплати - вони нібито є але їх КПД менше 10 %, а от розбоблена башта кремля на червоній площі то пряме послання конченій кацапській влад "Кацапи вам триндець".
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16.12.2022 21:47 Ответить
бо влада тоді в німаків була НІМЕЦЬКА, а в Україні сьогодні влада явно НЕукраїнська, яка ще де виборів чітко заявляла, що буде "схАдіЦа пАсєРєдІнє" з мосКАЛЛями!
при презЕденті зеленському війна буде тривати ВІЧНО і Україна само собою буде в ній ПРОГРАВАТИ!!! очевидно, що потрібно через рік на виборах вибирати президента, який здатний обнулити ********* на десь так 15-20 незалежних країн!
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16.12.2022 23:30 Ответить
Так може з цією владою зробити те що зробили з Кадафі.
Як на це дивишся, бо скоріш за все ти під ВПН десь в Україні.
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17.12.2022 22:15 Ответить
А хто такий цей сцирський???
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16.12.2022 22:51 Ответить
мосКАЛЛі-сатаністи певно сильно гордяться, що запускають ракети з відстані 666 км по простих трансформаторах!! ХААХАХХААХ!!!!
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16.12.2022 23:27 Ответить
Хм... я перестаю вірити. Бо збивають 90 зі 100 і 10 з тих що не збили, вирубують саме ТЕ, у що козломорді цілилися!!! Це як ***?
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17.12.2022 00:37 Ответить
ці цифри фуфло - у більшості областей по кілька прольотів, загалом більше тридцяти
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17.12.2022 06:44 Ответить
Якщо хтось вірить в ці цифри то мабуть вірить у казки арестовича, бо це одне й теж саме
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17.12.2022 06:43 Ответить
Над Азовським треба намагатися збивати, та і Енгельс, казали що вже зачистили...
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17.12.2022 09:12 Ответить
Наше ППО не достає до моря.
Мабуть не так вже в нас багато тих дронів, що до Енгельса дотягують, та і треба мати СВОЇ супутники, щоб не залежить від партнерського дам, або не дам...
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17.12.2022 13:15 Ответить
 
 