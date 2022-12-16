Премьер Индии Моди призвал российского диктатора Путина к "диалогу и дипломатии"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что диалог и дипломатия по Украине это "единственный способ".
Об этом сообщает индийское агентство ANI, передает Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Индии Моди в пятницу, 16 декабря, побеседовал с президентом России Путиным телефоном и повторил свой призыв к диалогу и дипломатии как "единственный путь вперед" в войне России против Украины.
"В контексте продолжительного конфликта в Украине премьер-министр снова призвал к диалогу и дипломатии", - цитирует агентство заявление офиса Моди.
Напомним, премьер-министр Индии отказался от традиционной предновогодней встречи с президентом России. Моди отменил встречу после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
До речі, з легкою парою його!
Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
И перестать может вообще
На то и намек
Даже убытки
Замість повного ігнору і ******** з ним спілкуються, йому звонять по телефону. Визнання. А мали б бути ******* і повний ігнор... не все можна порахувати в грошових одиницях, є моральні речі, які не мають ціни.
Бачу як закінчуються. Власними очима сьогодні бачив, як ракета, що закінчується, над головою летіла.
Може вже досить цього ололо-оптимізму?
Всіх росіян, які підтримують війну проти України, потрібно називати фашистами.
Нема ніякого "конфлікту в Україні", є агресія росії проти України.
Поки ці придурки будуть казати "конфлікт в Україні", ********* буде покуй на їхню думку.
Бо якщо це агресія, то ********* має бути виключена з ООН згідно статуту та ошолошена країною-агресором.
Ось вони, суки, і крутяться, як вужі на пательні... Китаєць теж саме.
Тільки справжній Ганді не купував нафти у терористичних режимів.
Кстати и у китая рыльце в пуху и можно его легонько пощекотать за вымя.