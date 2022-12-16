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Премьер Индии Моди призвал российского диктатора Путина к "диалогу и дипломатии"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,моді

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что диалог и дипломатия по Украине это "единственный способ".

Об этом сообщает индийское агентство ANI, передает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Индии Моди в пятницу, 16 декабря, побеседовал с президентом России Путиным телефоном и повторил свой призыв к диалогу и дипломатии как "единственный путь вперед" в войне России против Украины.

"В контексте продолжительного конфликта в Украине премьер-министр снова призвал к диалогу и дипломатии", - цитирует агентство заявление офиса Моди.

Напомним, премьер-министр Индии отказался от традиционной предновогодней встречи с президентом России. Моди отменил встречу после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Читайте также: Индия покупает российскую нефть значительно дешевле, чем установленная Западом предельная цена, — Reuters
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Топ комментарии
+9
Нах*й діалоги з п*дарасами!
Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
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16.12.2022 14:23
+8
Який умнічка! Цей далай-лама **** однією рукою закликає, а іншою за бзцінь скуповує нафту й газ фашиста. І ще величезне питання, чи не допомагає фашисту закуповувати підсанкційні технології.

Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
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16.12.2022 14:23
+6
Треба закликати до виводу російських військ з України. А не до діалогу.
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16.12.2022 14:27
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А ***** шо? Погодився?
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16.12.2022 14:17 Ответить
Добрий такий дідусь, миролюбний, як кіт Леопольд.
До речі, з легкою парою його!
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16.12.2022 14:18 Ответить
Нах*й діалоги з п*дарасами!
Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
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16.12.2022 14:23 Ответить
Чесно кажучи, індусу *****. Заява для заяви.
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16.12.2022 14:24 Ответить
Який умнічка! Цей далай-лама **** однією рукою закликає, а іншою за бзцінь скуповує нафту й газ фашиста. І ще величезне питання, чи не допомагає фашисту закуповувати підсанкційні технології.

Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
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16.12.2022 14:23 Ответить
Покупает почти даром

И перестать может вообще

На то и намек
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16.12.2022 14:28 Ответить
Ну да ну да. Вам продають нафту дешевше ціни її видобування і доставки. А ви такий взяли і відмовилися)))) спасибі, розвеселили.
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16.12.2022 14:37 Ответить
В таком варианте раша все равно ничего не получает

Даже убытки
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16.12.2022 14:39 Ответить
Получає найголовніше - рукопожатість.
Замість повного ігнору і ******** з ним спілкуються, йому звонять по телефону. Визнання. А мали б бути ******* і повний ігнор... не все можна порахувати в грошових одиницях, є моральні речі, які не мають ціни.
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16.12.2022 14:42 Ответить
А Туреччина? Також пасеться в секендхенді. Повним ходом іде розпродаж кацапії ,а смі пишуть що до 2030 упадуть ...
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16.12.2022 14:33 Ответить
Ой да, а ще абдрістовічь і компанія інших швеців-анал ітиків сказали що до кінця року будемо в криму, і що у орків вже закінчуються ракети.
Бачу як закінчуються. Власними очима сьогодні бачив, як ракета, що закінчується, над головою летіла.
Може вже досить цього ололо-оптимізму?
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16.12.2022 14:39 Ответить
Це було на Цензорі, не моє. А ось абдристовичів з дерьмаками вибрали ви. Я їх не слухаю,бо віри не маю випадковим піарщикам
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16.12.2022 14:45 Ответить
Ви це хто? Я за Порошенка голосував. І майже виїхав з країни з відчаю, коли перемогло оте. Шкода що рішучості не вистачило все таки виїхати, хоча й знав, що нам *******, бо кожна доросла адекватна людина розуміє, який з клована керманич...
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16.12.2022 14:47 Ответить
Логічно, де ж іще їм газ брати ...
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16.12.2022 17:14 Ответить
Заклич його застрелитися
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16.12.2022 14:24 Ответить
Треба закликати до виводу російських військ з України. А не до діалогу.
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16.12.2022 14:27 Ответить
Заходу потрібно визнати російський режим фашистським, путіна фашистом №1.

Всіх росіян, які підтримують війну проти України, потрібно називати фашистами.
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16.12.2022 14:30 Ответить
Так точно,кеп!!! Потрібно !!!
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16.12.2022 14:46 Ответить
и тех, кто в германии там выходит с российскими флагами, которые войну поддерживают - их сразу признавать фашистами и на депортацию!
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16.12.2022 16:41 Ответить
От ще ж якби у світі всі так думали... Але,на жаль, досі респектуючих пуйлу не так і мало.
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16.12.2022 17:13 Ответить
у сталина была кличка коба, у путина *****. так он и войдет в историю.
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16.12.2022 14:31 Ответить
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16.12.2022 14:31 Ответить
ДР: Я знаю, як воно правильно пишеться.
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16.12.2022 14:34 Ответить
Гиндія всігда лизала сраку совку а потом прєємніку лиже...Даже вспомнив ругатєльство з 90-х - "******* індус!!!"
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16.12.2022 14:45 Ответить
Дарма ми путіна назвали ******, воно і лізе до нас, як кобєліна... треба його називати - дрисня.
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16.12.2022 14:54 Ответить
Зараз можлива невеличка корекція. "*****" виявилось "*********".
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16.12.2022 15:19 Ответить
Придурок ще один цей Моді.
Нема ніякого "конфлікту в Україні", є агресія росії проти України.
Поки ці придурки будуть казати "конфлікт в Україні", ********* буде покуй на їхню думку.
Бо якщо це агресія, то ********* має бути виключена з ООН згідно статуту та ошолошена країною-агресором.
Ось вони, суки, і крутяться, як вужі на пательні... Китаєць теж саме.
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16.12.2022 15:08 Ответить
Якй може бути діалог з терористами, які не виконують жодного зобов'язання, брешуть і роблять свою терористичну, сатаністську справу. Терориста може зупинити тільки шляхом його знищення!
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16.12.2022 15:23 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови закликав до капітуляції
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16.12.2022 15:24 Ответить
А після цього закупив дешевої нафти від *****.
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16.12.2022 15:52 Ответить
Та жорстко вимагав нафту по18$/бар.!
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16.12.2022 16:09 Ответить
Детский лепет от казалось мудрого цыгана.
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16.12.2022 17:02 Ответить
Як для індуса, то це ще досить адекватна заява
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16.12.2022 17:11 Ответить
Ганді...

Тільки справжній Ганді не купував нафти у терористичних режимів.
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16.12.2022 17:26 Ответить
Давай поговорим как мы тебя на бутылку сажать будем
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16.12.2022 18:35 Ответить
пошёл он ***** вместе со своими диалогами и дипломатией!туда же пошли макрон,орбан и эрдоган с папой римским!
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16.12.2022 20:00 Ответить
Индус просто перетер с пупкой сотрудничество а на паблик поблеял о миру мире. Зеленскому нужно приколотся и сказать пару слов о Кашмире и о том что мол неплохо б "миролюбивым' индусам признать его независимость ))
Кстати и у китая рыльце в пуху и можно его легонько пощекотать за вымя.
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16.12.2022 20:15 Ответить
 
 