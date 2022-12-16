Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом

Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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