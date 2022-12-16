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Новости Война в Украине
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ПВО (1478) помощь (6144) США (23185) Кирби (336)

Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кірбі

Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.

"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Топ комментарии
+10
Самое лучшее ППО то которое уничтожает вражеские ракеты еще на аеродромах базирования и складах
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16.12.2022 17:31
+5
ППО потрібна нам як воздух, але не меньш потрібні танки , гаубиці та ракети на середню та велику дальність. Ми повині крім захисту свого неба ще наносити удари по оркам і на землі. Залужний чітко в своєму інтервью обозначив необхідну кількість зброі. А наші партнери все ще бояться як вогня ескалаціі
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16.12.2022 17:33
+5
ППО це добре, але це не вирішує проблему обстрілів. Тільки знищення пускових установок дасть спокій Україні.
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16.12.2022 17:53
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а за патритоти е новини?
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16.12.2022 17:23 Ответить
Думаю, що будуть тільки тоді, коли вони стануть на чергування.
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16.12.2022 17:35 Ответить
***** немало посприяло своїми нальотами.
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16.12.2022 17:28 Ответить
Только это возможно завтра, а обстрел уже сегодня. И так изо дня в день повторяется.
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16.12.2022 17:28 Ответить
Самое лучшее ППО то которое уничтожает вражеские ракеты еще на аеродромах базирования и складах
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16.12.2022 17:31 Ответить
ППО потрібна нам як воздух, але не меньш потрібні танки , гаубиці та ракети на середню та велику дальність. Ми повині крім захисту свого неба ще наносити удари по оркам і на землі. Залужний чітко в своєму інтервью обозначив необхідну кількість зброі. А наші партнери все ще бояться як вогня ескалаціі
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16.12.2022 17:33 Ответить
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!
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16.12.2022 17:35 Ответить
Спасибо Штаты! эти папуасы московские ****....ли! ....
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16.12.2022 17:42 Ответить
ППО це добре, але це не вирішує проблему обстрілів. Тільки знищення пускових установок дасть спокій Україні.
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16.12.2022 17:53 Ответить
https://youtu.be/ugOffwXV9Cs...

Словакия передаст Украине Миг-29...сообщил премьер-министр Словакии...
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16.12.2022 18:16 Ответить
стінгери?
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16.12.2022 18:34 Ответить
Не пам"ятаю,хто сказав,що саме краща ППО,це наші танки,на аеродромах ворога.
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16.12.2022 18:34 Ответить
Мавзолейное стадо баранов путлера.. драпайте из Крыма и Донбасса.. ещё есть время..иначе буде БоБо... уже не Бавовна...🔥🔥🔥💥💥💥☠️💀☠️💀☠️
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16.12.2022 18:38 Ответить
 
 