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Новый пакет военной помощи Украине будет содержать дополнительные системы ПВО, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Администрация США объявила о намерении отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В пятницу, 16 декабря, Белый дом заявил, что следующий пакет безопасности для Украины в скором времени будет объявлен. Кроме того, ожидается, что он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны для страны.
"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - подчеркнул спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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