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Кривой Рог (1128) ракеты (2715) атака (271) Резниченко (470)

Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

кривий,ріг

Вследствие российского ракетного удара по дому в Кривом Роге погибла 64-летняя женщина и молодые супруги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

"Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын.

Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая", - говорится в сообщении.

Спасательно-поисковые работы еще продолжаются.

Смотрите также: Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами. ФОТОрепортаж

Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 01

Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 02
Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 03
Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли 04
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Топ комментарии
+7
"Ашвабодітєлі" хренові. Методи і дії терористів. Чисто "православні вітязі" з ракетами, які передала Україна "гаранту" захисту їх суверенітету і цілісності.
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16.12.2022 18:20
+7
Кацапы конченные твари. Сами не живут и другим не дают. Карма не загорами.
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16.12.2022 18:27
+5
жили)))... думаю з лютого ( а мо і раніше) живуть вони десь далеко і там де не стріляють...
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16.12.2022 18:33
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Кривий Ріг. А це не там батьки Зеленського живуть?
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16.12.2022 18:18 Ответить
жили)))... думаю з лютого ( а мо і раніше) живуть вони десь далеко і там де не стріляють...
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16.12.2022 18:33 Ответить
Говорят, в Израиле.
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16.12.2022 19:07 Ответить
"Ашвабодітєлі" хренові. Методи і дії терористів. Чисто "православні вітязі" з ракетами, які передала Україна "гаранту" захисту їх суверенітету і цілісності.
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16.12.2022 18:20 Ответить
Кацапы конченные твари. Сами не живут и другим не дают. Карма не загорами.
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16.12.2022 18:27 Ответить
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16.12.2022 19:05 Ответить
Не виправдовуючи орків - ніби як є цокольне приміщення, типу підвал, і воно вціліло... ну от чому, на лінії фронту фактично - і знехтували? 🥺
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16.12.2022 18:30 Ответить
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16.12.2022 18:31 Ответить
НИЧьО, лагiдна благая весть будет к новому году. Трепещите, кацапы.
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16.12.2022 19:00 Ответить
аминь !
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16.12.2022 19:03 Ответить
Блин...доколе? за малую родину - по пыниным местам обдиралова трудящихся в 90-х и славы щипачей из подворотни... При этом , три зайца - наповал: петька-мужеложец будет приопущен, как и столица цареубийц+ пыню с медэдом лохонуть , насчет ПВО... Дайошь членинград! SURE, пыня больше не дерзнет трогать Кривой Рог. Не б.до в компот.
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16.12.2022 18:58 Ответить
Та ****** ти в рот,*****...
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16.12.2022 20:46 Ответить
я такий радий,що наш дорогий преЗЕдент вивіз своїх шановних батьків на Батьківщину,в обетованний Ізраїль! вони не знають жахіть обстрілів,відсутність світла,тепла і води,в обетованному їм добре і спокійно,і вони там серед своїх...друзі,ви теж радієте за преЗЕдента і його глибокошанованих батьків??
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16.12.2022 20:51 Ответить
будьте вы прокляты рашисткие мрази до седьмого колена.Гореть вам в аду "братья"долбанные!
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16.12.2022 21:14 Ответить
 
 