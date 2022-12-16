Вследствие попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге травмированы 13 человек, 3 - погибли. ФОТОрепортаж

Вследствие российского ракетного удара по дому в Кривом Роге погибла 64-летняя женщина и молодые супруги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

"Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын.

Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая", - говорится в сообщении.

Спасательно-поисковые работы еще продолжаются.

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