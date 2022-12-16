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Греция готова предоставить Украине С-300, если США разместят ЗРК Patriot на Крите, - министр обороны Панайотопулос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

с300,с-300

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине греческие зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Если США установят на острове (Крит) систему Patriot и после того, как она будет интегрирована - соединена с национальной системой противовоздушной обороны, то С-300 можно будет снять. Такая же процедура применяется к любой другой системе противовоздушной обороны российского производства, которую они, возможно, захотят направить в Украину", - сказал Панайотопулос на совещании в греческом Минобороны.

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Издание отмечает, что из слов Панайотопулоса следует: в случае предоставления американских средств ПВО Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства - "Тор-М1" и "Оса-АКМ".

Также Pronews.gr отмечает, что министр обороны Греции говорил не о покупке Patriot, а лишь об их установке США, что означает, что эти системы ПВО на Крите будут находиться под американским контролем.

Еще в сентябре греческий премьер Кириакос Мицотакис утверждал, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, поскольку не хочет ослаблять собственную оборону.

Как известно, Греция передала Украине БМП-1 взамен на немецкие бронемашины типа Marder1A3.

Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.
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Топ комментарии
+23
"Петріот",вже,й в Україні поміститься-не переймайтесь панове греки!
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16.12.2022 19:09
+19
Греки внезапно обеспокоились бесплатой передачей Патриотов Украине или своей ПВО?
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16.12.2022 19:14
+17
Хитрий попандопулос
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16.12.2022 19:18
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Страница 2 из 2
У тебя цифры есть? На сколько поставлено, сколько вернули? То же по СССР. Без цифр-не приходи. И еще скорректируй на покупательную стоимость доллара США в 1941 и в 2006-м.
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16.12.2022 21:59 Ответить
не надо было студеры оставлять у себя и прочую технику-и долгов бы не было
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17.12.2022 19:05 Ответить
А ваапше-та, драные греки даже не представляют, чи морковку не кушают- не помнят шо было, по моему в 1972-ом году, когда весь южный военный совкоокруг , совместно с войсками варшавского договора ломонулся к Греции, сквозь Болгарию, хотели оккупировать, шобы Турки по бырику захватили весь Кипр(мож поэтому Эрдоган и заигрывает с пыней + пыня его предупредил о готовящемся перевороте). Но амерско-натовский флот опередил СыРыСэР на пол суток. Взял в кольцо весь Кипр, высадка десанта. Шобы все было по чесному и СССР не дергался, позволили за Турцией оставить часть оккупированного Кипра, но за это, мол, шобы не было склок(греко-турецко-саавецких)оставили за собой право разместить военную базу на турецкой стороне. Английская военная база осталась на греческой стороне... Кремлядь, вся в лайне, поджав хвост ,убрала от Кипра свой недофлот, как и свалила от греческих границ,
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16.12.2022 20:08 Ответить
А опереди совкофлот амер-НАТО флот, оккупируй раньше Кипр, Ща бы Кипр был бы советско-турецким с военными базами каазлабада.
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16.12.2022 20:21 Ответить
После того как шведы отказали нам в самолётах, стал сомневаться на хрена они в НАТО.
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16.12.2022 20:09 Ответить
Не вірте данайцям, с-300 обіцяючим...
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16.12.2022 20:14 Ответить
A ne mozno tak sto i S-300 i Patriot prijexali v Ukrainu.
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16.12.2022 20:19 Ответить
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16.12.2022 20:37 Ответить
Тогда получается одна партия наша. в законе(патриотов). Другая партия греческая + С-300.
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16.12.2022 20:38 Ответить
Какие все умные , оставьте их себе .
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16.12.2022 20:24 Ответить
Залиште собі цю радянську х#йню. Нехай "Петріот" краще нам передадуть.
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16.12.2022 20:42 Ответить
С-300 класний комплекс. До того ж, ракети для нього на порядок дешевше ніж для Петріотів.
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17.12.2022 02:03 Ответить
Це як авто, жигулі та мерседес
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16.12.2022 20:44 Ответить
Уся Європа населена такими попадакісами - хоче задурно переозброїтись.
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16.12.2022 20:52 Ответить
Просто бизнес, ничего личного...
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16.12.2022 20:57 Ответить
ПНХ ГРК.
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16.12.2022 21:47 Ответить
Видать эллинов жаба задавила....решили на йух сесть и рыбку съесть!!!
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16.12.2022 22:25 Ответить
Патріоти нехай передають Україні а Греція нехай тримає собі с-300.
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16.12.2022 23:00 Ответить
Хитрожопый панайопулос )))
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16.12.2022 23:01 Ответить
Ну греков же каждый день бомбят им нужнее!
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17.12.2022 02:12 Ответить
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