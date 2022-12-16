Ракетные удары РФ по Украине являются военными преступлениями и варварством, все виновные будут привлечены к ответственности, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением относительно ракетных атак России по территории Украины 16 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодняшние массированные ракетные удары России по территории Украины, в дополнение к ежедневным обстрелам мирных жителей и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора Кремля. Эти жестокие, бесчеловечные нападения направлены на увеличение гуманитарных страданий и лишение украинского народа, а также больниц, служб экстренной помощи и других критически важных служб электричества, отопления и воды. Эти взрывы являются военными преступлениями и варварством. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Боррель.
Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС и его партнеры "еще больше активизируют усилия по оказанию экстренной поддержки, необходимой украинскому народу для восстановления и обслуживания электроэнергии и отопления".
"Украинский народ демонстрирует удивительную силу, мужество и стойкость, противостоит агрессивной войне России. Европейский Союз твердо солидарен с ними. Столько, сколько нужно, и в той мере, в какой это необходимо", - отмечается в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Так і за знищення українців будете притягати.
То це пізно,треба пришвидшити цей процес.
ТІЛЬКИ ЗАОЧНО МОЖУТЬ СУДИТИ
БО РОСІЯ НЕ ВИКОНУЄ І НЕ БУДЕ ВИКОНУВАТИ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ЕВРОПІ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ.
А для того щоб притягнути до відповідальності треба захопити МОСКВУ з КРЕМЛЕМ і там їх судити.
АЛЕ НАВІТЬ ЯКЩО УКРАЇНА БУЛА Б В НАТО - ЧИ ЗАХИСТИЛО Б УКРАЇНУ ? Коли Столтенберг відкрито говорить що не хоче прямого зіткнення НАТО -РОСІЯ
НАТО МОГЛО Б БІЛЬШЕ ЗБРОЇ НАДАВАТИ АЛЕ НЕ ВОЮВАТИ - БО ЄВРОПА БОЇТЬСЯ ВІЙНИ.
Тобто, якби терор був "виборчим", все було б за€ßісь?
-Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Кривому Розі двох загиблих жінок і зараз шукають півторарічну дитину - підполковник ДСНС Ігор Карелін
а не ******** про покарання для винуватих
ти їх злови...
одно в бунер, друге в тайгу, третє здохне
ракети ппо та про
і більше ні що....