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Ракетные удары РФ по Украине являются военными преступлениями и варварством, все виновные будут привлечены к ответственности, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением относительно ракетных атак России по территории Украины 16 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодняшние массированные ракетные удары России по территории Украины, в дополнение к ежедневным обстрелам мирных жителей и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора Кремля. Эти жестокие, бесчеловечные нападения направлены на увеличение гуманитарных страданий и лишение украинского народа, а также больниц, служб экстренной помощи и других критически важных служб электричества, отопления и воды. Эти взрывы являются военными преступлениями и варварством. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС и его партнеры "еще больше активизируют усилия по оказанию экстренной поддержки, необходимой украинскому народу для восстановления и обслуживания электроэнергии и отопления".

"Украинский народ демонстрирует удивительную силу, мужество и стойкость, противостоит агрессивной войне России. Европейский Союз твердо солидарен с ними. Столько, сколько нужно, и в той мере, в какой это необходимо", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Углубление экономических отношений между Анкарой и Москвой дает Евросоюзу "повод для большой озабоченности", - Боррель
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Топ комментарии
+21
Для начала пусть заберут у виноватых всю европейскую недвижимость и счета и деток вышвырнут назад в Орду из Ниццы и Швейцарии и прочих стран загнивающего Запада,пусть в мобики идут..
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16.12.2022 19:42
+14
За Малазійський Боїнг усіх притягнули?

Так і за знищення українців будете притягати.
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16.12.2022 19:47
+10
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16.12.2022 19:51
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Правила форума Совет форумчан
таке враження що цей Барель доживає свої останні дні як чиновник
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16.12.2022 19:41 Ответить
... усіх винних і їх посіпак .
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16.12.2022 19:42 Ответить
путин **** нацистская
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16.12.2022 20:19 Ответить
Для начала пусть заберут у виноватых всю европейскую недвижимость и счета и деток вышвырнут назад в Орду из Ниццы и Швейцарии и прочих стран загнивающего Запада,пусть в мобики идут..
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16.12.2022 19:42 Ответить
*********,сер...
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16.12.2022 20:44 Ответить
Присягнеш притягнеш усіх так сказати… а в реальності нічого ви не зробите бо кишка тонка та на підсосі в *****.
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16.12.2022 19:42 Ответить
За Малазійський Боїнг усіх притягнули?

Так і за знищення українців будете притягати.
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16.12.2022 19:47 Ответить
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16.12.2022 19:51 Ответить
******* - не патріоти доставляти
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16.12.2022 19:52 Ответить
https://t.me/dumskaya_net/48426
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16.12.2022 19:52 Ответить
Коли притягнуть,після їхньої смерті?
То це пізно,треба пришвидшити цей процес.
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16.12.2022 19:54 Ответить
А логічно як притягнути? Хто здасть ПУТЛЕРА і його прибічників ? НІХТО
ТІЛЬКИ ЗАОЧНО МОЖУТЬ СУДИТИ
БО РОСІЯ НЕ ВИКОНУЄ І НЕ БУДЕ ВИКОНУВАТИ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ЕВРОПІ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ.
А для того щоб притягнути до відповідальності треба захопити МОСКВУ з КРЕМЛЕМ і там їх судити.
АЛЕ НАВІТЬ ЯКЩО УКРАЇНА БУЛА Б В НАТО - ЧИ ЗАХИСТИЛО Б УКРАЇНУ ? Коли Столтенберг відкрито говорить що не хоче прямого зіткнення НАТО -РОСІЯ
НАТО МОГЛО Б БІЛЬШЕ ЗБРОЇ НАДАВАТИ АЛЕ НЕ ВОЮВАТИ - БО ЄВРОПА БОЇТЬСЯ ВІЙНИ.
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16.12.2022 19:55 Ответить
Ну от з якого дива НАТО має воювати в Україні? Які претензії до оборонного союзу багатьох держав які не мають взагалі ніяких зобов'язань стосовно захисту України?
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16.12.2022 20:04 Ответить
Я написав якби Україна була б в НАТО то питання війни це не вирішило б НАТО_ БОЇТЬСЯ РОСІЇ ЦЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО
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16.12.2022 20:20 Ответить
Ти мабуть кісєль-тв передивився. Порівняй потенціал НАТО і потенціал **********. До кацапів ставляться як до мавпи з гранатою.
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17.12.2022 00:11 Ответить
"Наша песня хороша, начинай сначала"...
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16.12.2022 19:55 Ответить
*******, не мешки ворочать. Как, когда, где и кем? Вот в Африке недоедают, а вы тут со своим блекаутом.
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16.12.2022 19:57 Ответить
РАШЫСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛь..!ИДИ НА ***..! а ты то чё сам?как там среди бошей в германии??ДОЕДАЕШ ХОРОШО КАЦАП.??? ПОЕТОМУ ИДИ НА ***.!
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16.12.2022 20:15 Ответить
Ты кого кацапом обозвал, гнида? Судя по твоему опусу, ты нехило накатил и решил оттянутся на форуме. А *********... присуще только одной нации, которой несуществует. Якщо бажаєш мовою, я перекладу.
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17.12.2022 15:54 Ответить
Так іх в хвіст і в гриву .
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16.12.2022 20:00 Ответить
Краще б ваші спецслужби прибили бункерну моль.Ото було б діло,а не бла-бла.Бо ваші обіцянки-цяцянки вже в печінках сидять.
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16.12.2022 20:10 Ответить
Замість балабольства - ЗБРОЮ ДАЙТЕ!
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16.12.2022 20:17 Ответить
ЦЕЙ ПОЦ БОРЕЛь...УКРАІНЕ ТОП ПРІЙОРІТІ ТОП ПРІЙРІТІ І ще раз ТОП ПРІЙОРІТІ.!тільки українцям які замирзають в холоді і темряві-це до дупи.!***** ДАВАЙТИ ПРО ПЕТРІОТ.!
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16.12.2022 20:17 Ответить
"...є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля."

Тобто, якби терор був "виборчим", все було б за€ßісь?
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16.12.2022 20:20 Ответить
******* фашисти, нацисти і терористи - це московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, вкравши нашу історію. Потвори без роду і племені!
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16.12.2022 20:31 Ответить
Генералы Деникин.Краснов,Юденич и прочие бароны Врангеля и прочие генералы Духонинв мало мочили в сортире рюZZkих Шариковых Баранова.. сжигать.. падаль...мавзолейную...💀☠️💥💥💥💥
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16.12.2022 20:48 Ответить
что да - то да...\а так нет...(((\
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16.12.2022 20:57 Ответить
****** русня.
-Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Кривому Розі двох загиблих жінок і зараз шукають півторарічну дитину - підполковник ДСНС Ігор Карелін
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16.12.2022 20:54 Ответить
цей дядько явно не знає що проти сили треба сила (зброя)
а не ******** про покарання для винуватих
ти їх злови...
одно в бунер, друге в тайгу, третє здохне
ракети ппо та про
і більше ні що....
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16.12.2022 21:20 Ответить
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16.12.2022 21:32 Ответить
Полякай кацапів) чхали вони на відповідальність
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16.12.2022 21:34 Ответить
 
 