Ракетные удары РФ по Украине являются военными преступлениями и варварством, все виновные будут привлечены к ответственности, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением относительно ракетных атак России по территории Украины 16 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодняшние массированные ракетные удары России по территории Украины, в дополнение к ежедневным обстрелам мирных жителей и гражданской инфраструктуры, являются еще одним примером неизбирательного террора Кремля. Эти жестокие, бесчеловечные нападения направлены на увеличение гуманитарных страданий и лишение украинского народа, а также больниц, служб экстренной помощи и других критически важных служб электричества, отопления и воды. Эти взрывы являются военными преступлениями и варварством. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС и его партнеры "еще больше активизируют усилия по оказанию экстренной поддержки, необходимой украинскому народу для восстановления и обслуживания электроэнергии и отопления".

"Украинский народ демонстрирует удивительную силу, мужество и стойкость, противостоит агрессивной войне России. Европейский Союз твердо солидарен с ними. Столько, сколько нужно, и в той мере, в какой это необходимо", - отмечается в заявлении.

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