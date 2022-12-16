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Парламент Хорватии не одобрил участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

навчання

Хорватский парламент в пятницу отклонил предложение о присоединении страны к миссии ЕС в поддержку украинских военных (EUMAM).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В голосовании принимали участие 107 из 151 депутата парламента Хорватии. Из них 97 проголосовали "за", десять высказались против.

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Поскольку ранее об отказе одобрить участие в миссии EUMAM заявил президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими симпатиями к РФ, для его утверждения парламентом нужно было большинство в две трети голосов.

Хорватские оппозиционные депутаты заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий высшего руководства страны и заявили, что конституция не предусматривает голосования парламента по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.

В то же время премьер Хорватии Андрей Пленкович, который инициировал голосование в парламенте, отверг критику, заявив, что участие Загреба в военной миссии ЕС "является лишь последовательным, принципиальным и рациональным решением Хорватии, отвечающим ее национальным интересам".

Как писали хорватские медиа, Хорватия в рамках миссии, скорее всего, должна была предлагать свой опыт подготовки в области тактической медицины, создания оборонительных укреплений, установки минных заграждений и разминирования. Предполагалось, что в течение двух лет на хорватской территории пройдут подготовку до 100 украинских военнослужащих.

Новая тренировочная миссия Европейского Союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.
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Топ комментарии
+19
кацапе, адже твоя кацапія напала на США? Так? Чи на Королівство? Щоб ти здох, виродку!
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16.12.2022 20:41
+15
Помните кто наши братья. Англосаксы.
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16.12.2022 20:34
+11
думка парламенту може не співпадати з думкою хорватського народу

між українцями та хорватами є духовна єдність, тому що...
ми не сербо-кацапи

хорвати походять з України, із Західної України, де мешкали "білі хорвати"
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16.12.2022 20:38
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Помните кто наши братья. Англосаксы.
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16.12.2022 20:34 Ответить
кацапе, адже твоя кацапія напала на США? Так? Чи на Королівство? Щоб ти здох, виродку!
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16.12.2022 20:41 Ответить
останніми днями щось справжня навала на Цензор російськомовних коментаторів з проксі, дивним чином збігається з забороною зеленими інтернет ЗМІ
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16.12.2022 20:48 Ответить
ти ж не баран і добре розумієш,чого бульбенфюрер підтримує куйла у війні з Україною,надаючи свою територію для рашистських вбивць українського народу і яку вигоду з цього отримує як бульбен фюрер.так і куйло всія ********* з цього???
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16.12.2022 21:15 Ответить
Звідки ти зрозумів що то рюсьге? Аж цікаво
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16.12.2022 23:18 Ответить
Женя, сейчас это наши союзники в борьбе против россиян, вторгшихся в нашу страну. Цели у нас одни и те же - убить как можно больше российских оккупантов, и по возможности развалить к сранням эту россию. Что конкретно в данной ситуации не нравится тебе?
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16.12.2022 20:42 Ответить
А кацапи-лапотніки, значить, українцям брати? Ну і довбойоб же ти, Євгеша!
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16.12.2022 21:38 Ответить
Это чудо-юдо еще пыталось как-то оправдать обосравшуюся русню? Эх, и сколько же еще есть на Земле вот таких вот "глубинариев" с куриными мозгами...
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16.12.2022 21:44 Ответить
Англосакси з росією не воюють. Якби воювали, то росії тупо не було б.
Воює поки що лише ЗСУ.
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16.12.2022 20:45 Ответить
Евгений a08c823d

Реєстрація: 30.10.2022

ти ще за "Россотрудничество" не відсидів....
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16.12.2022 20:48 Ответить
Англосакси витратний матеріал в війні з рішкою Може так краще?
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16.12.2022 20:56 Ответить
Неначе ********* відкрила помийну ротяку свою.. слово в слово. Курси у неї проходив, ватножопа х доба?
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16.12.2022 20:59 Ответить
Я так понимаю, учиться хорваты не желают. Напрасно, мадам, но на нет и суда нет
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16.12.2022 20:35 Ответить
На нєт і мінєта нєт)
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16.12.2022 20:42 Ответить
Ну да. Воевали с поддерживаемой рф Сербией, прошли через растрел сербами гражданских в Вуковаре, имеют пророссийского президента.
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16.12.2022 20:45 Ответить
так зрозуміти це важко але не така вже й рідкість, взяти хоча б Грузію і Молдову
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16.12.2022 20:59 Ответить
А Україна, яка під час війни вибрала читача суфлерів із російськими агентами разом?
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16.12.2022 21:11 Ответить
А Україна має нарешті зробити висновки що голосувати без перевірки на розумову відсталість не можна. Бо гигнемо. І я зараз не жартую.
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16.12.2022 21:15 Ответить
А прочитати статтю нє?

"З них 97 проголосували "за", десять - висловилися проти."
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16.12.2022 21:05 Ответить
И шо? Все-равно не хотят, даже если не хватило 4 или 5 голосов.
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16.12.2022 21:12 Ответить
Та *****. На сміття увагу звертати зараз Україні не слід.
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16.12.2022 20:36 Ответить
Полусербские подкацапники или где.
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16.12.2022 20:38 Ответить
перед тим як патякати, подивись як вони анулювали Сербську Країну своєю операцією "Буря"

Операція «Буря» (хорв. Operacija Oluja, 4 серпня - 7 серпня 1995 р.) - великомасштабна військова операція, у ході якої хорватська армія і поліція відвоювали відірвані від центрального уряду збунтованими сербами хорватські території, що утворювали невизнану державу Республіка Сербська Країна. За допомогою операції всього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий порядок на всіх захоплених сербськими сепаратистами територіях, окрім східної Славонії.
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16.12.2022 20:42 Ответить
Но сейчас выбрали пророссийского президента. Правда украинцы сделали то же самое в 2019-м, "устав от войны", отдав власть парню из сериала, окруженному агентами кремля.
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16.12.2022 20:47 Ответить
думка парламенту може не співпадати з думкою хорватського народу

між українцями та хорватами є духовна єдність, тому що...
ми не сербо-кацапи

хорвати походять з України, із Західної України, де мешкали "білі хорвати"
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16.12.2022 20:38 Ответить
хорвати родом з тереторії України частини Хмельницької і Тернопільської областей.назви населених пунктів,річок і імен до сьогодні тотожні.наприклад я народився в місті Віньківці Хмельницької області.в Хорватії також є місто Віньківці.
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16.12.2022 20:58 Ответить
Голосування 97 за, 10 проти. Так що парламент і народ майже єдині. Завадив тут лише проросійський президент.
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16.12.2022 21:08 Ответить
А крім того, хорвати за Азовське море воювали!
Справжня хорватська марка часів 2 Св. війни.

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16.12.2022 21:11 Ответить
Нажаль на стороні Вермахту
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16.12.2022 22:12 Ответить
Все відносне. На боці українців сьогодні Вермахт Бундесвер.
І тільки кацапи від цього факту казяться!

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16.12.2022 22:32 Ответить
Про кацапів тут себе гарно охарактеризував - зарегився у 2022 і вже пацріот України
Лахта зараз пише з словниками укранської мови, палитись не можна.
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16.12.2022 23:32 Ответить
Вчи історію лахтинський
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16.12.2022 23:33 Ответить


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16.12.2022 23:38 Ответить
Тобі тест на IQ
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16.12.2022 23:56 Ответить
Є і така історична теорія, хорвати словяни, нажаль католики як і поляки
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16.12.2022 22:14 Ответить
Думаю що вони жили десь у Панонії. Але вторгнення аварів призвело до витіснення частини хорватів до адріатики, а іншої - у бік Карпат
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16.12.2022 22:58 Ответить
Бувшого гравця Динамо Київ Віду в Хорватії вигнали кілька років тому з тренера за підтримку України, така сама історія була ще з одним хорватським футболістом, який раніше грав в Україні.
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17.12.2022 04:27 Ответить
Харькі циганські...
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16.12.2022 20:40 Ответить
Хорвати це словяни, а якщо про Харків, то хорвати тут не при чому назва Харків пішла від Шамурканського царство яке було на території нинішньої харьківської області, шамуркань,
потім хамуркань, потім просто Харків
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16.12.2022 22:18 Ответить
шамуркань

Чув дзвін, та не знає, де він. Шарукань, а не Шамуркань.

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17.12.2022 00:05 Ответить
Молодець дятєл, для тебе ще не все втрачено.
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17.12.2022 22:12 Ответить
У Хорватії більшість парламенту і прем'єр підтримують Україну, а президент - ****. У нас в цьому плані ситуація значно гірша.
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16.12.2022 20:47 Ответить
авжеж, бо у нас повний антиукраїнський ****... ЗЄльоний консесунс та єдиний кіздафон
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16.12.2022 20:54 Ответить
мы не злопамятные, но уже злые, и память у нас хорошая
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16.12.2022 20:52 Ответить
Пардон! А чому наших котиків можуть навчить хорвати?
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16.12.2022 20:53 Ответить
операція "Буря".....
відпрацьована як швейцарський годинник - 82 години і Сербська Країна стала хорватською
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16.12.2022 20:56 Ответить
Тобіш - нам треба спеціалісти, які знають як воювати проти і відвойовувати землі у Сербії?
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16.12.2022 22:18 Ответить
а ти подивись на карту Хорватії,хорвати все побережжя моря собі отжали.
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16.12.2022 21:09 Ответить
А ти тим часом подумай, на скільки з тих пір змінились трактати ******** війни!
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16.12.2022 22:22 Ответить
Вони якісь ні вашим ні нашим .
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16.12.2022 20:58 Ответить
Проросійське лоббі ще сільное нажаль
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16.12.2022 21:04 Ответить
Так за хорватов не болеем,болеем за Марокко.
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16.12.2022 21:35 Ответить
не одобрил-не надо. хрен на них, без них хватает стран кто одобрил. придет время - все вспомнится.
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16.12.2022 21:44 Ответить
Щось типу того

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16.12.2022 22:10 Ответить
марокко перемоги
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16.12.2022 22:33 Ответить
97 - за, а 2/3 - это 80 от 107....так почему не приняли??
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16.12.2022 23:55 Ответить
От тому я з великим задоволенням сприйняв розгром Аргентиною футбольної команди усташів на чемпіонаті світу у Катарі.

Маю велику надію, що мароканці накопають їм також у матчі за 3-тє місце.

💪💪💪
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17.12.2022 01:48 Ответить
Что то хорваты скупились. Видимо бункерный деньжат подкинул.
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17.12.2022 10:20 Ответить
 
 