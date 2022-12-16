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Не видим никаких признаков, что в ближайшее время произойдет наступление армии РФ на Киев, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кірбі

Соединенные Штаты пока не считают, что Россия может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить всю территорию Украины.

Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не видели ничего, что бы свидетельствовало о том, что Путин отошел от своих максималистских целей в отношении Украины. Мы не видим никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим", – сказал Кирби.

Однако, по словам представителя Белого дома, ничто не указывает на намерения России и ее президента Владимира Путина всерьез закончить развязанную против Украины войну дипломатическим путем или путем переговоров.

"На самом же деле все, что он (Путин) делает, говорит нам об обратном: он продолжает покупать беспилотники в Иране, сейчас стремится углубить оборонные отношения с Ираном, все еще ищет источники боеприпасов в других местах по всему миру", - добавил Кирби.

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Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия может попытаться захватить Киев уже в январе-феврале 2023 года.
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Топ комментарии
+20
...Это не просто война. Это история большой зависти. Именно она лежит в основе многовекового желания русских подавить , а если не получится, то и уничтожить украинцев. Это зависть рабов к свободным людям. Это зависть глухих и слепых к слышащим и зрячим. Это зависть варваров, увидевших творения созидателей. А ещё это зависть потомственно бедных к потомственно богатым.
"Богат и славен Кочубей,его луга необозримы" писал Пушкин в "Полтаве". Не Иванов богат и славен, а Кочубей. Вспомним художника Репина. Русские у него это "Бурлаки на Волге". Униженные, грязные, покорно тянущие свою лямку. А украинцы у Репина - "казаки пишут письмо турецкому султану". Там свобода, веселье, равноправие бьёт через край. Русские ,историю которым придумала немка Екатерина Великая,всегда старались исказить и преуменьшить величие других народов. Отсюда навязывание своего языка, своей культуры, своих традиций. Именно навязывание. Чаще силовое. При игнорировании того очевидного факта, что культура и история многих иных народов гораздо богаче и величественнее.
Отсюда и попытки уничтожать цвет, элиту иных наций. Азербайджанцам и украинцам это прекрасно известно. Отсюда и попытки поставить себя выше иных. Не получалось в случае с Украиной. Динамо Киев - лучшая и самая титулованная команда в истории СССР. Три обладателя Золотого мяча"- украинцы. У русских только Яшин. У русских не было боксеров уровня братьев Кличко. Русские кипятком под себя ходили после победы Русланы на Евровидении. Ещё и потому, что она спела на украинском. Сейчас они истерили из-за очередной победы украинской группы на евросонге с песней "Стефания". При этом, все лучшее на российской эстрады- это украинцы. Русские - это Бузова обоих полов.
Список можно продолжать ещё долго. Но смысл понятен и так. В нем объяснение политики Голодомора. В нем же - объяснение причин нынешней войны русских против Украины. С ее фактами осознанного уничтожения мирного населения, убийствами детей, изнасилованиями женщин при благословение на все это родителей и жён русских варваров. В нем и радость по поводу смерти, разрушений, что несёт Россия, льющаяся с экранов телеканалов РФ. И поддержка 80 процентами населения России Путина, который развязал войну- оттуда же.
Поэтому Украина победит. У неё просто нет выхода. Ее поражение в войне- это не потеря земель, а потеря самих себя. А этого не будет. И долг каждого порядочного человека в любой стране мира- помочь Украине и украинцам. В том числе и потому, что зависть русские испытывают ко всем. (с) Акпер Гасанов, азербайджанский журналист.
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16.12.2022 20:56
+9
А я чомусь більше вірю США, а не ОП. Їх головна місія відоси і підготовка до шашликів. Коли вони вже наїдяться?
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16.12.2022 20:49
+8
Головнокомандувач говорив, що кацапи можливо підуть на Київ в лютому, а США говорять, що зараз не бачать скупчення і підготовки до наступу, а це велика різниця, зараз і лютий місяць 2023 року. Чомусь все, що казали США і Англія збувалося на 100%.
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16.12.2022 20:52
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У мацкви намiрка об ЗСУ зломалася геть.
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16.12.2022 20:36 Ответить
Якась дивна ситуація.
В лютому США бачили підготовку, Україна "не бачила". Тепер навпаки.
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16.12.2022 20:37 Ответить
А я чомусь більше вірю США, а не ОП. Їх головна місія відоси і підготовка до шашликів. Коли вони вже наїдяться?
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16.12.2022 20:49 Ответить
Так Данілов кілька днів тому сказав, що наступ малоімовірний
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16.12.2022 21:10 Ответить
Данілов теж не бачить Наступу з Білорусі наразі не буде, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3386816
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16.12.2022 21:16 Ответить
Есть версия что шапито договорилось с ****** о сдаче юга и востока. Потому и азовцы были брошены на самую линию границы, к ним у ***** особый счет, и отступить они не могли, поскольку уже сзади был сдан Херсон. Но ***** решил не ограничиваться юго-востоком и танки пошли на Киев. И только тогда боневтик понял что его кинули.
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16.12.2022 21:32 Ответить
Всі шли відразу, просто логістика в лднр була обкатана а по білорусі ні. Але всі формування полізли відразу. Що раніше котли що тепер Азовці... "влада" одинакова.
беня же переобуваться почав тільки після того як зрозумів що київ вистояв... до того сидів мовчки. Але справи із злості на Кривоноса та інших позаводили...
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16.12.2022 22:46 Ответить
Заяви ОП спрямовані на стимулювання США до надання нам зброї. Заяви США залежать від бажання/небажання давати цю зброю.
Зараз:
ОП - "є загроза наступу на Київ" (дайте більше зброї!).
США - "немає ніякої загрози для Києва" (досить із вас поки того, що ми вам і так даємо).
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16.12.2022 21:33 Ответить
Головнокомандувач говорив, що кацапи можливо підуть на Київ в лютому, а США говорять, що зараз не бачать скупчення і підготовки до наступу, а це велика різниця, зараз і лютий місяць 2023 року. Чомусь все, що казали США і Англія збувалося на 100%.
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16.12.2022 20:52 Ответить
Не все, США давало Україні максимум 96 годин.
Залужний не відкида варіант вторгнення з Білорусі, бо це його завдання передбачати всі можливі ситуації. Тим паче путін 19 їде до вусатого, мабуть не для того щоб поїсти дерунів. А американці кажуть про стан справ на даний момент.
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16.12.2022 21:06 Ответить
Скільки там нам давали США, то таке, бо вони міряли силу Парашії такою, якою її малювали по телевізору самі кацапи. Думали, що та кількість така ж боєспособна, як і армія США, а виявилося туфта. Кацапи можуть тільки роздувати свої писки і ще, кацапи були обмануті своєю ж пропагандою, що їх тут чекають і будуть зустрічати з квітами. А народ став на захист країни, США мабуть мали на увазі керівництво. А точну дату нападу США все-таки дало правильну.
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16.12.2022 21:28 Ответить
Їх аналітика збулась і то частково тільки до 24 лютого, все решта гадання на каві.
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16.12.2022 21:30 Ответить
Не маю згоди. Їх аналітика і їх зброя, супутникові і розвідданні допомагають Україні вигравати в цій війні. Чи Ви вважаєте, що кращі аналітики абдристович, подоляк, коля котлєта і друг гогішвілі?
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16.12.2022 21:48 Ответить
Ні я вважаю що варто довіряти людині під командуванням якого Україна проводить успішну оборонну операцію, а не аналітикам які вже помилялись. Причому ця помилка є вирішальною адже Україна досі існує.
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16.12.2022 21:54 Ответить
Ви маєте на увазі помилку нашої розвідки про ненаступ кацапів з боку Чорнобиля і помилку Верховного, який запевняв, що нападу не буде і звав на шашлики? А наші всі плани узгоджуються з партнерами, які нам дають розвіддані, зброю і гроші.
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16.12.2022 22:13 Ответить
І що дав москалям наступ з боку Чорнобиля окрім опромінення? Можливо те що їх розбили під Києвом, а якщо так було задумано? І що Ви зброя, зброя - амери видурили в України ядерну зброю то хай "слюнявять".
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16.12.2022 22:38 Ответить
І знову не погоджуюся. Наш Головнокомандуючий і його Штаб, не Верховний, прошу не плутути, беруть інформацію у розвідки США, використовують її супутники і знімки "авакс", чи використовують супутник Притули? Звичайно користуються данними США і НАТО. А що стосується ядерної зброї, то ми самі її віддали і не США її видурили, а рассєя, якій ми віддали все безкоштовно на сумму більше 100 мільярдів доларів за підпис на папері, що вони наш гарант безпеки. І що, захисли вас кацапи? Навіщо писати неправду?
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17.12.2022 09:02 Ответить
Ваше право схилятись на їх аналітику, а я довірятиму Залужному який говорить що на росії іде активна підготовка 200к мобілізованих. Питання тільки на який напрямок кинуть ті війська, і чи буде час в України щоб підготувати оборону в потрібному місці.
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17.12.2022 12:25 Ответить
Так, попередження про напад дійсно були. Точні і цілком обгрунтовані. Але не було жодних пропозицій своєчасно надати адекватну загрозі нападу військову допомогу Україні. Адекватну та своєчасну настільки, щоб ця допомога змусила Путіна відмовитись від нападу. Замість критично необхідної допомоги Україні партнери, точно знаючи дату нападу, обмежились експертними оцінками на 72 години існування України, як держави після нападу рашистів. Декількох сотень раніш переданих Джавелінів, та трохи іншої зброї було явно недостатньо для того, щоб Путін відмовився від нападу. Застосування цієї зброї партнери передбачали вже для партизанської війни на окупованій рашистами Україні... Але "не так сталося, як гадалося".
Україна всіх здивувала , коли у запеклих боях довела , що громадяни України та ЗСУ - хоробрі та вмілі воїни, гідні поваги і підтримки демократичного світу.
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16.12.2022 23:10 Ответить
А пан Олег має посилання на інфу " США давло Україні макс. 96 годин" з урядових чинників? Про те що німці давали кілька діб чув. Про США такого не чув.
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16.12.2022 22:11 Ответить
Генерал начальник обьединенных штабов войск США Марк Миллей давал 72 часа на взятие Киева русьней.
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16.12.2022 22:38 Ответить
Вы, похоже, не знаете, как работают СМИ. Одна из ключевых задач - привлечь внимание заголовком, вне зависимости от содержания. Растут просмотры, а это деньги за рекламу и тд.
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16.12.2022 20:54 Ответить
Дякую.Пригадав-був такий прогноз від цієї особи.Зрештою це припущення одного генерала союзної держави , а не офіційна позиція Держдепу США.
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17.12.2022 00:50 Ответить
Каким боком тут вообще Порох, Митя?
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16.12.2022 20:56 Ответить
Кликбейтный заголовок важный инструмент в журналистике. Ты не знал?
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16.12.2022 21:14 Ответить
я свободно говорю на четырех языках но тебе, чмо зелёное, наиболее понятен твой родной, кацапский!

сколько ты еще будешь вилять своей зелёной жопой, не отвечая на прямой вопрос: ты согласен больтаться в петле рядом с Гундосиком и зелёной шоблой не Хрещатике?
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16.12.2022 21:03 Ответить
Падло розмовляй української !
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16.12.2022 21:20 Ответить
А если за победу Украины, но не знаешь украинский, то это враг да?
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16.12.2022 21:34 Ответить
Не обижайтесь, но если критерий, знание языка, то у вас первый союзник Украины - Янукович. Он точно знает украинский. А Байден и Борис Джонсон - враги, они украинского не знают.
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16.12.2022 22:20 Ответить
твой ********** шо говорил, помнишь? "какая разница, на каком языке". Так шо хавай. те.
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16.12.2022 22:30 Ответить
понабежало свежезареганых зелеботов и давай друг с другом соглашаться, любо-мило поглядеть =) какие же вы ничтожные =)
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16.12.2022 22:31 Ответить
еще один идиот, который думает что везде должны быть администраторы. Иди в спам, посиди, подумай
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16.12.2022 22:27 Ответить
)(уйло з Шойгов іде до Бульбомусоліні..шось таки буде..жу жу жу..руки ламати будуть бульбянику...
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16.12.2022 20:45 Ответить
у мене мисля проскочила...може шаманити будуть...Бульбяника в свою віру переманювати...перед початком війни )(уйло з шойгу в тайзі щось шаманили -перед наступом..якесь жертвоприношення приносили..то тепер знову хочуть наступати з Білорусії
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16.12.2022 20:56 Ответить
Сергій Грабський упевнений, що Росія готується до реваншу і може піти у великий наступ взимку-навесні 2023 року.
- Мобілізація у Росії відбулася. Якщо під час першої хвилі тисячі військових кинуті одразу у бій без підготовки. Їхнє завдання було стримати наступ українських військових, але в той же час противник нарощує сили і створює свою типову армію, а саме мобілізовану, яка завжди була основою для ЗС РФ. Противник, безумовно, готується до реваншу та завдань тих військ, які стримують наступ української армії,
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16.12.2022 20:59 Ответить
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16.12.2022 20:53 Ответить
...Это не просто война. Это история большой зависти. Именно она лежит в основе многовекового желания русских подавить , а если не получится, то и уничтожить украинцев. Это зависть рабов к свободным людям. Это зависть глухих и слепых к слышащим и зрячим. Это зависть варваров, увидевших творения созидателей. А ещё это зависть потомственно бедных к потомственно богатым.
"Богат и славен Кочубей,его луга необозримы" писал Пушкин в "Полтаве". Не Иванов богат и славен, а Кочубей. Вспомним художника Репина. Русские у него это "Бурлаки на Волге". Униженные, грязные, покорно тянущие свою лямку. А украинцы у Репина - "казаки пишут письмо турецкому султану". Там свобода, веселье, равноправие бьёт через край. Русские ,историю которым придумала немка Екатерина Великая,всегда старались исказить и преуменьшить величие других народов. Отсюда навязывание своего языка, своей культуры, своих традиций. Именно навязывание. Чаще силовое. При игнорировании того очевидного факта, что культура и история многих иных народов гораздо богаче и величественнее.
Отсюда и попытки уничтожать цвет, элиту иных наций. Азербайджанцам и украинцам это прекрасно известно. Отсюда и попытки поставить себя выше иных. Не получалось в случае с Украиной. Динамо Киев - лучшая и самая титулованная команда в истории СССР. Три обладателя Золотого мяча"- украинцы. У русских только Яшин. У русских не было боксеров уровня братьев Кличко. Русские кипятком под себя ходили после победы Русланы на Евровидении. Ещё и потому, что она спела на украинском. Сейчас они истерили из-за очередной победы украинской группы на евросонге с песней "Стефания". При этом, все лучшее на российской эстрады- это украинцы. Русские - это Бузова обоих полов.
Список можно продолжать ещё долго. Но смысл понятен и так. В нем объяснение политики Голодомора. В нем же - объяснение причин нынешней войны русских против Украины. С ее фактами осознанного уничтожения мирного населения, убийствами детей, изнасилованиями женщин при благословение на все это родителей и жён русских варваров. В нем и радость по поводу смерти, разрушений, что несёт Россия, льющаяся с экранов телеканалов РФ. И поддержка 80 процентами населения России Путина, который развязал войну- оттуда же.
Поэтому Украина победит. У неё просто нет выхода. Ее поражение в войне- это не потеря земель, а потеря самих себя. А этого не будет. И долг каждого порядочного человека в любой стране мира- помочь Украине и украинцам. В том числе и потому, что зависть русские испытывают ко всем. (с) Акпер Гасанов, азербайджанский журналист.
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16.12.2022 20:56 Ответить
в 1895 році царьок Алексашка 3 задумав віддати кайзеру Вільгельму 2 значну частину земель Царства Польського бо руське поляка не розуміє в них різна культура, освіта,релігія а тому управляти ним не можуть. Просив забрати всі землі крім Варшави. Іншими словами, визнав про різні щабелі розвитку польської нації та народностей "доброй долі Азії". Канцлер Бісмарк порахував це маренням і засунув у шухляду. Однак царьок продовжував і вже через неофіційні кола зондував "етот вопрос". Бісмарка звільнили, хоча кайзер і визнав це блаж'ю. А вже фундатор рускаго міра Молотов на закаті в 1957 році розказував, що все, що заповідав Ленін вони виконали. Але не змогли утримати силою зброї. І тепер крисьониш знову оголосив похід варварів за святу русь срср. Раз не вийшло стати на інший, вищий щабель розвитку, то потрібно всіх заставити опуститись у їх прірву.
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16.12.2022 21:21 Ответить
Головне сам не заздрь. Ти мабуть з тих 73% рабов?
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16.12.2022 22:59 Ответить
Очень точно подмечено…
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16.12.2022 23:03 Ответить
Олеле, вы правы на 100%.
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16.12.2022 23:04 Ответить
Це нам так сказали, що тієї техніки, яку вимагав Залужний нам не бачити?
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16.12.2022 20:54 Ответить
Теж про це подумав
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16.12.2022 22:26 Ответить
Т.е. у тебя циничные Байден и Ридли, которые за три месяца предупреждали Украину о вторжении и самолетами гнали сюда джавелины и нлавы - а зелёная шобла во главе с Гундосиком, которые кричаи что "Запад нагнетает" и советовали всем готовиться к шашлыкам у теб не-циничные молодцы?
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16.12.2022 21:17 Ответить
А может задуматься о действиях шапито-95, которое решило что управлять страной, так же просто, как играть в КВН?
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16.12.2022 21:36 Ответить
А что такое « найближчим часом»?

Это 1-2 часа?
это 1-2 дня?
это 1-2 недели?

Сколько времени вы, мистер Корби, можете гарантировать, что наступления не будет?

И если вы точно знаете, когда оно будет, какие меры вы предпринимаете?
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16.12.2022 23:01 Ответить
Дедушка Кирби, так ***** не против и Аляску прихватить. Не видно никаких признаков, что ***** отказался от этих планов.
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17.12.2022 05:03 Ответить
Какая проницательность прям удивительно.
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17.12.2022 10:18 Ответить
 
 