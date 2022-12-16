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Новости За рубежом Помощь Украине
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аудит (348) Великобритания (4255) помощь (6144) Сунак Риши (108)

Сунак поручил провести аудит помощи Украине: просит оценить прогресс войны, в его правительстве опасаются замедления поддержки Киева, - BBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленський,сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Об этом высокопоставленный источник в британском правительстве рассказал BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Аудит предполагает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунаку подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву. "Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе", - объясняет источник.

В правительстве Великобритании считают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Украине в, как утверждается, решающий момент на поле боя.

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По оценкам британских чиновников, сейчас и Украина, и Россия находятся в тупике, и единственный способ для одной из сторон достичь преимущества - существенное увеличение поставок оружия. Тогда как Россия фактически исчерпала свои запасы, Украина может пополнить их, но только с помощью США и ключевых государств Европы во главе с Британией.

Собеседник BBC опасается, что из-за аудита Сунак в чем-то перенимает подход президента США Джо Байдена, который пытается избежать провоцирования более масштабного конфликта путем предоставления Украине определенного оружия.

"Мы усилили решимость США на всех уровнях - это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал Борис (Джонсон)", - добавляет он.

Источник издания говорит, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе намерений премьера Великобритании и поощряет его сохранять сильную военную поддержку его страны.

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"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Поэтому он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, говоря, что Великобритания – великий освободитель, великий боец, мы нуждаемся в вас", – сказал собеседник BBC.
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Топ комментарии
+12
Шалена брехня та шалена корупція zeлених щурів може коштувати Україні зменшення військової допомоги в самий критичний момент... Це добре розуміє ху@ло в кремлі, це добре розуміють самі zeлені щурі і саме тому жоден високопосадовець-корупціонер демонстративно, незважаючи на кричущі факти, досі не відсторонений від посади, ба більше, влада zeлених щурів нагороджує та підвищує корупціонерів, прямо зараз, під час кривавої війни і наші західні партнери це добре бачать... У п"ятої колони не вийшло здати країну за 3 дні, тож вони зараз працюють на дискредитацію країни перед нашими союзниками...
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16.12.2022 22:01
+7
"...що ми вклали і що ми отримали на виході."

Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
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16.12.2022 21:52
+7
той Сунак бухгалтер за природою. а таким потрібно все по поличкам порозкладати. звідси й тормознутість у прийнятті того чи іншого рішення. А Джонсонюк більш рішучий і імпульсивний, яскрава особистість. Саме такі і залишають слід в історії, змінюючи її.
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16.12.2022 21:54
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16.12.2022 21:36 Ответить
Або Сунак «не повірив» Зе.
«Співрозмовник BBC побоюється» - поки що це лише припущення, крім того прем'єр не піде проти партії, це всі чудово розуміють. Важлива саме партійна підтримка, і підтримка виборців
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16.12.2022 21:46 Ответить
"...що ми вклали і що ми отримали на виході."

Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
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16.12.2022 21:52 Ответить
той Сунак бухгалтер за природою. а таким потрібно все по поличкам порозкладати. звідси й тормознутість у прийнятті того чи іншого рішення. А Джонсонюк більш рішучий і імпульсивний, яскрава особистість. Саме такі і залишають слід в історії, змінюючи її.
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16.12.2022 21:54 Ответить
нажаль Сунак за природою не бухгалтер а популіст
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16.12.2022 22:21 Ответить
таких людей не призначали би міністром фінансів у британський уряд.
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16.12.2022 22:23 Ответить
поки була жива Єлізавета я такого не пригадую
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16.12.2022 22:27 Ответить
Чем бухгалтер-популист хуже клоуна-президента?
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16.12.2022 22:24 Ответить
забагато гівнюків
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16.12.2022 22:28 Ответить
Если вы про нынешнюю власть на Украине, полностью согласен
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16.12.2022 22:45 Ответить
жена до сих пор имеет бизнес на паРаше, и как -бы он не рассказывал , что не имеет ,якобы отношения к этому , все равно деньги не пахнут
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17.12.2022 06:25 Ответить
Вроді не знає. Пужиться розділити відповідальність, а сам в сторонці.
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16.12.2022 21:54 Ответить
Текст про західну нікчемність та дурість.
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16.12.2022 21:57 Ответить
Шалена брехня та шалена корупція zeлених щурів може коштувати Україні зменшення військової допомоги в самий критичний момент... Це добре розуміє ху@ло в кремлі, це добре розуміють самі zeлені щурі і саме тому жоден високопосадовець-корупціонер демонстративно, незважаючи на кричущі факти, досі не відсторонений від посади, ба більше, влада zeлених щурів нагороджує та підвищує корупціонерів, прямо зараз, під час кривавої війни і наші західні партнери це добре бачать... У п"ятої колони не вийшло здати країну за 3 дні, тож вони зараз працюють на дискредитацію країни перед нашими союзниками...
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16.12.2022 22:01 Ответить
💯так и есть ‼️🤢🤡🐐 уже узурпировали власть все СМИ и вырубили телеканалы , подмяли все силовые органы и судовую мафию и цинично , нагло МАРОДЕРЯТ ,ГРАБЯТ В ЧЕТЫРЕ ГЛОТКИ ,как перед концом Света
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17.12.2022 06:33 Ответить
шуляк з забудовниками проти України
безугла з розстілом військовослужбовів, це проти народу України
ще хтось за 8-12 років ув,язнення військовослужбовців, теж проти народу України
ЗЕ з відосиками, шоу продовжується
ВР голосує хузнащо від час війни
чиновники витрачають бешені гроші на авто, оргтехніку, тощо, а вксь світ допомагає ЗСУ
у мерів зарплати з преміями більші ніж у чиновників ЄС
хузна скільки чиновників та депутатів в батальйоні "МОНАКО"
при виступі нач.ген.штабу, депутати його не слухають бо їм пох...й війна
Що ьідний Ріші може думати про цю ...обану владу України
ми що б не були буфером ЄС.....
що б ЄС не хотів послабити оркостан.....
нам би куй хто що дав
і з самим апливовим в европі ЗЕ, куй би хто розмовляв
а так їм і колиться і ломиться
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16.12.2022 22:08 Ответить
Найвеличнішому час струсити пил з промов березня - квітня і починати знов просити зброю своїм фірмовим тембром.
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16.12.2022 22:08 Ответить
Нет, не прокатит
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16.12.2022 22:26 Ответить
а от "оцінити прогрес війни" це погано, може перекладатися "а воно нам треба?"
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16.12.2022 22:20 Ответить
Підарське ставлення Сунак у дечому переймає підхід президента США Джо Байдена, який намагається уникнути провокування більш масштабного конфлікту через надання Україні певної зброї , тобто має загинути купа українських військових, мирних людей, лиш би не було явної переваги на полі бою, що не провокувати пуйла
Їм глибоко наплювати на всі могили, які створила РФ, доки їх самих у них не кладуть...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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16.12.2022 22:28 Ответить
"Максимально перемолоти" -- Ви серйозно?

Залужний вже озвучив вчора, що треба Україні, щоб хоч мінімально перемолоти ("до кордонів 23 лютого", здається таке було формулювання). Там кілька сотень ******** танків. Подяка містеру Байдену за оперативне постачання по ленд-лізу.
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16.12.2022 22:36 Ответить
где тут фанаты сунака??? что классный премьер будет?! чернож*ая индийская гнида. Хотя было бы удивительно, если бы было иначе.
Гены, они и африке гены.
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16.12.2022 23:26 Ответить
У Сунака багата дружина, її родина вела/веде бізнес, там, про кого не говорять проти ночі.
Такі відносини не зникають за мить. Вони взагалі ніколи не зникають у тих, в кого є великі гроші та хто належить до певного класу. Їх просто не афішують або припиняють на час буремних подій.
Також, він не сам по собі політик, а представник певних кіл у самій Британії.
Його відношення буде значно відрізнятися від Джонсона. Це очікувано. Давно читаю їх пресу.
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17.12.2022 03:12 Ответить
Но и укрсучвлада пусть не даёт повод Тимошенко , Ермак, Резниченко, Старух …
шобла вывезшая в Вену миллиарды и не купившая ни одного танка ‼️ Каждый п#дорас из этой кошер-ностры ,нажившийся за счёт народа , сбежал и только выжидает, строя схемы и проводя , через марионеток депутатов законы , облегчающие им преступную деятельность
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17.12.2022 06:45 Ответить
Написав допис зразу після звільнення Трасс-"бритів чекає гірке розчарування"...а можливо і нас. Зате в нас є "поважна причина"- боневтік оманський і наш пришелепкуватий уряд. Хоча, по великому рахунку, винні ті, хто прикольнувся і поржав, вибравши "оце чудо"...
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17.12.2022 07:45 Ответить
А хитрый цыган так искренне улыбался когда был в Киеве.
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17.12.2022 10:22 Ответить
 
 