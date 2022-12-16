Сунак поручил провести аудит помощи Украине: просит оценить прогресс войны, в его правительстве опасаются замедления поддержки Киева, - BBC
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.
Об этом высокопоставленный источник в британском правительстве рассказал BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Аудит предполагает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунаку подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву. "Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили на выходе", - объясняет источник.
В правительстве Великобритании считают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Украине в, как утверждается, решающий момент на поле боя.
По оценкам британских чиновников, сейчас и Украина, и Россия находятся в тупике, и единственный способ для одной из сторон достичь преимущества - существенное увеличение поставок оружия. Тогда как Россия фактически исчерпала свои запасы, Украина может пополнить их, но только с помощью США и ключевых государств Европы во главе с Британией.
Собеседник BBC опасается, что из-за аудита Сунак в чем-то перенимает подход президента США Джо Байдена, который пытается избежать провоцирования более масштабного конфликта путем предоставления Украине определенного оружия.
"Мы усилили решимость США на всех уровнях - это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал Борис (Джонсон)", - добавляет он.
Источник издания говорит, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе намерений премьера Великобритании и поощряет его сохранять сильную военную поддержку его страны.
"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Поэтому он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, говоря, что Великобритания – великий освободитель, великий боец, мы нуждаемся в вас", – сказал собеседник BBC.
Пожалуйста, подождите...
«Співрозмовник BBC побоюється» - поки що це лише припущення, крім того прем'єр не піде проти партії, це всі чудово розуміють. Важлива саме партійна підтримка, і підтримка виборців
Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
безугла з розстілом військовослужбовів, це проти народу України
ще хтось за 8-12 років ув,язнення військовослужбовців, теж проти народу України
ЗЕ з відосиками, шоу продовжується
ВР голосує хузнащо від час війни
чиновники витрачають бешені гроші на авто, оргтехніку, тощо, а вксь світ допомагає ЗСУ
у мерів зарплати з преміями більші ніж у чиновників ЄС
хузна скільки чиновників та депутатів в батальйоні "МОНАКО"
при виступі нач.ген.штабу, депутати його не слухають бо їм пох...й війна
Що ьідний Ріші може думати про цю ...обану владу України
ми що б не були буфером ЄС.....
що б ЄС не хотів послабити оркостан.....
нам би куй хто що дав
і з самим апливовим в европі ЗЕ, куй би хто розмовляв
а так їм і колиться і ломиться
Їм глибоко наплювати на всі могили, які створила РФ, доки їх самих у них не кладуть...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
Залужний вже озвучив вчора, що треба Україні, щоб хоч мінімально перемолоти ("до кордонів 23 лютого", здається таке було формулювання). Там кілька сотень ******** танків. Подяка містеру Байдену за оперативне постачання по ленд-лізу.
Гены, они и африке гены.
Такі відносини не зникають за мить. Вони взагалі ніколи не зникають у тих, в кого є великі гроші та хто належить до певного класу. Їх просто не афішують або припиняють на час буремних подій.
Також, він не сам по собі політик, а представник певних кіл у самій Британії.
Його відношення буде значно відрізнятися від Джонсона. Це очікувано. Давно читаю їх пресу.
шобла вывезшая в Вену миллиарды и не купившая ни одного танка ‼️ Каждый п#дорас из этой кошер-ностры ,нажившийся за счёт народа , сбежал и только выжидает, строя схемы и проводя , через марионеток депутатов законы , облегчающие им преступную деятельность