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Байден намекнул на новости о системах Patriot для Украины: "Вы все услышите через несколько минут"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

patriot

Президент США Джо Байден объявил о возможных поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Об этом сообщил репортер CNN Дональд Джудд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он спросил Байдена перед посадкой на президентский самолет, собирается ли тот отправить Украине ракетные комплексы Patriot.

Читайте также: Греция готова предоставить Украине С-300, если США разместят ЗРК Patriot на Крите, - министр обороны Панайотопулос

"Вы все услышите через несколько минут", - процитировал он президента США.

Подробности не сообщаются.
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Топ комментарии
+24
Хо-хо-хо! Американські передріздвяні подаруночки..
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16.12.2022 21:56
+23
Я чекаю вже 7 хвилин.
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16.12.2022 21:57
+21
Ждьот Севастополь ждьот камчатка ждьот кронштадт.
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16.12.2022 22:04
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Хо-хо-хо! Американські передріздвяні подаруночки..
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16.12.2022 21:56 Ответить
Навіть така новина - бальзам на душу.
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16.12.2022 21:57 Ответить
яка новина ?
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16.12.2022 22:13 Ответить
Байден натякнув на новини про системи Patriot для України: "Ви все почуєте за кілька хвилин" Джерело: https://censor.net/ua/n3387522
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16.12.2022 22:35 Ответить
Я чекаю вже 7 хвилин.
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16.12.2022 21:57 Ответить
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16.12.2022 22:07 Ответить
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16.12.2022 22:44 Ответить
Мене теж цікавить: Байден, чому ми досі не в НАТО, га?
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16.12.2022 23:05 Ответить
Бо Боневтік весь час шукав як туди не вступати.
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16.12.2022 23:33 Ответить
В смислі не Порошенко?
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17.12.2022 06:35 Ответить
Ні і менно гнусавий і носатий, як раз шукав різні приводи, щоб не вступати в NATO.
У боннвтіка, або майка довга ,або хер короткий. Але на шпагаті, йому ніхто не дасть "сидіти" Один вже пробував подібне "учудити"в 2013 році

Ми всі знаємо, чим це для "кнура єнакієвського" закінчилося.
Маленького"криворізького Мука" заженуть "трусами на край географії" разом з хламідією та дєрьмаком з татаровим. Стільки питаннь до гнусавого, що йому вже впору думати, як воно буде відповідати слідчим з FBI, як йому "бородата бабуля" перевела 41 лям зєлені, на "ТОВ 95 КВАРТАЛ" Так що у носатого, ще є трохи часу, на підготовку спілкування з американською Фемідою. А за мутки з грошима, боневтіка чекає тюрма. Лазаренко тому приклад. Да і скоріше, треба прикінчить цей фсбшний цирк, де купа агентів ФСБ сидить в українській владі.
Да ,кацапські варіанти у нас не пролізуть. Пи сти вигребуть зелені по повній програмі. Вояки з фронта, просто прикінчить це блювотне фсбшне кубло.
Слава Україні!
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17.12.2022 09:58 Ответить
Було б чудовим Рідзвяним подарунком. ну а під Новий рік ще би й Абрамсів з кілька сотень. чого вони мають іржавіти десь там в Аризоні на складах.
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16.12.2022 21:59 Ответить
Дій, дай товсті ракети на Новий Рік, ми були дуже чемними
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16.12.2022 22:01 Ответить
..."Крім того, у Білому домі зазначили, що передача Patriot не входить до найближчого пакету військової допомоги... "
_______
Посмотрим когда дадут...
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16.12.2022 22:03 Ответить
Ждьот Севастополь ждьот камчатка ждьот кронштадт.
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16.12.2022 22:04 Ответить
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16.12.2022 22:15 Ответить
"Різдвяні подарунки"...ну майже Санта-Байден)) Цікаво що?
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16.12.2022 22:05 Ответить
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16.12.2022 22:56 Ответить
Дивлюсь на 5-му пряму передачу Голос Америки. Ще нічого ніхто не пояснив. Очікуйте, мовляв...
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16.12.2022 22:09 Ответить
сайт Голос Америки, с большим опозданием, сообщает даже американские новости. я бывает их читаю раньше, на немецкой волне или би-би-си. все будет хорошо. ВСУ под руководством Залужного обязательно победят, если только шапито 95 не помешает. я тихо охренел, когда шапито заявило о проведении опроса, сколько избирателей проголосует за партию Залужного, при том, что у него партии НЕТ!
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16.12.2022 22:14 Ответить
https://censor.net/ru/news/3387297/lyudi_iz_okrujeniya_zelenskogo_hotyat_zamenit_zalujnogo_syrskim_the_economist
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16.12.2022 22:25 Ответить
Не напрягайтесь, это человек из разряда " не читал- но осуждаю". В любом фейке заложена информация
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16.12.2022 22:34 Ответить
лично вы, учредите свое СМИ, и будете печатать, только проверенные факты. а пока этого нет - есть другие источники.
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16.12.2022 22:42 Ответить
Спасибо Старику
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16.12.2022 22:13 Ответить
.....мы обещаем что будем обещать, потому что наши обещания выше обещаний других, я вам это обещаю.............
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16.12.2022 22:15 Ответить
Зебуїн, ПНАХ
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16.12.2022 22:22 Ответить
навіть така новина, вже стрес для оркостану
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16.12.2022 22:15 Ответить
А через скільки хвилин? Бо з моменту поблікації новини на цензор.нет вже пройшло 25 хвилин...
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16.12.2022 22:16 Ответить
сколько в году минут?
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17.12.2022 00:56 Ответить
после таких новостей от Джо ...***** придется своими ракетами бомдить не только Волгоград на очереди Новосибирск Челябинск Пермь ....
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16.12.2022 22:19 Ответить
Ну Джо-не підведи...
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16.12.2022 22:26 Ответить
Щоб не наврочити, як Кiрюха
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16.12.2022 22:40 Ответить
вы хоть посмотрите характеристики, не говоря уже об реальном боевом применении.
не будет это панацеей, в какой то мере пополнит поврежденный парк С-300.
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16.12.2022 22:55 Ответить
Киев с вами не согласен
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16.12.2022 23:20 Ответить
Киев до 10.10 можно сказать, отделался легким испугом
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16.12.2022 23:38 Ответить
Святий Іосіф
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16.12.2022 22:38 Ответить
Свічка "Святий Джо Байден" (Joe Biden Saint Candle). Продається за 15 доларів у США.
https://www.illuminidol.com/products/joe-biden-saint-candle

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16.12.2022 23:13 Ответить
Сложная дорога пройдена Украиной и США-

от первого Джавелина до первого Пэтриот.

Это не конец совместного похода- впереди еще будут танки Абрамс и самолеты Ф-16.

И еще много интересных и полезных Украине вещей
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16.12.2022 22:39 Ответить
А что так долго? Растягивают, растягивают, непонятно для кого и для чего.. Могли бы всё дать ещё в мае, и сегодня вся Украина была бы уже свободной..
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16.12.2022 22:48 Ответить
Андерс, наверное мы чего то не знаем. Ведь в США президент, это далеко не царь. Это избранный народом менеджер, и у него тоже есть пределы своих полномочий.
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16.12.2022 22:51 Ответить
"В тексте документа (ленд-лиз, апрель 2022) говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.
После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции"
Что Украина может получить в результате ленд-лиза:
✔ танки третьего поколения M1A2 Abrams.
✔боевые машины пехоты США M2A3 Bradley.
✔ самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin.
✔ реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS.
✔ универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS.
✔ передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2.
✔ЗРК Patriot.
✔ многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D."
Частично что-то уже поставлено, но далеко не всё. И всё зависит только от президента Байдена, от его решений..
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16.12.2022 23:35 Ответить
Андерс, тут что то не то. В течении 60 дней? Летчиков на Ф-16, реально переучить с МИГ-29 за 60 дней?
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16.12.2022 23:40 Ответить
Тут речь шла о передаче вооружения, а обучение летчиков могло происходить гораздо раньше..
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16.12.2022 23:53 Ответить
17 июля 2022

Палата представителей конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 или F-16.

https://haqqin.az/dictatorship/253723

Это только голосование палаты представителей. Еще нужно голосование конгресса, еще должен подписать Байден. Вот так.
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17.12.2022 00:00 Ответить
Причем тут есть свои сложности. F-16 нужна ИДЕАЛЬНАЯ ВПП. Именно идеальная, сесть на дорогу, пусть и хорошую, как МИГ-29 он не сможет. Звучала мысль что будет шведский Грипен, он более неприхотлив, но что то пока увы....
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17.12.2022 00:03 Ответить
Не усложняйте, у нас много аэродромов с идеальнымими ВПП которые параллельно используются и гражданской авиацией и ВВС или Нацгвардией. Это и Борисполь и Жуляны и Одесса и Ивано-Франковск.
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17.12.2022 00:18 Ответить
Вы хотите сыграть в рулетку, и испытать, нанесут или нет, ракетный удар по аэродрому и как сработает ПВО? Ради уничтожения F-16, ***** на 1 аэродром все что может выпустит.
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17.12.2022 00:27 Ответить
Ну с таким настроением нам вообще самолеты западные не нужны, если бояться что что-то уничтожат. Могут уничтожить где угодно. Вы же говорите что нету полос, а они есть, еще Львов забыл. Тем более гражданская авиация сейчас не летает. Расположить не на одном, а на нескольких, поставить ПВО. Было бы желание. Остальное отмазки. Тем более все эти аэродромы до 2022 года использовались военной авиацией.
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17.12.2022 00:40 Ответить
Вы неправы. Насколько знаю, сейчас самолеты садятся, именно на дороги, и там их обслуживают. Все аэродромы давно известны, там это невозможно. И ни одна ПВО, не справится с 70 ракетами, пущенными на 1 аэродром.
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17.12.2022 00:42 Ответить
Как садились они на военные аэродромы так и садятся и обслуживают их там же. На дороге они могут сесть но только если есть необходимость. Они же не летают 24 часа в сутки и все равно им приходится где-то стоять, соответственно и там их могут накрыть. А так если грамотно рассредоточить самолеты по местам стоянки и часто менять эти места то можно бить очень долго чтобы куда-то попасть. В первый день войны били по аэродромах, при том что знали где стоят самолеты. Они стояли там в одних и тех же местах годами и все равно уничтожили очень мало. А сейчас когда они постоянно меняют место стоянки это практически нереально, хоть 70 ракет прилетит хоть 100.
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17.12.2022 00:58 Ответить
Байденгрубо нарушил закон о ЛендЛизе. Закон положен под сукно.
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17.12.2022 00:58 Ответить
История не знает сослагательного наклонения.
Могли БЫ раньше… если бы… то тогда бы…

Надо быть реалистами. Принимать ситуацию такой как она есть.

Ситуация в отношениях между странами на начало 2022 года складывалась годами, десятилетиями, а может и столетиями.

Почему это произошло и как - на это подробно ответят историки.
Потом. После Победы.

Совершенно ясно одно.
Без поддержки Запада Украина одна не смогла бы оказать такое сопротивление агрессору, как она это делает сейчас.

И за эту помощь Украина говорит всем союзникам в первую очередь «Спасибо», а не упреки в том что это было не своевременно.
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17.12.2022 08:16 Ответить
"И за эту помощь Украина говорит всем союзникам в первую очередь «Спасибо».."
Это само собой понятно, но при желании можно было всё поставить гораздо быстрее, и жертв было бы гораздо меньше, и разрушенных городов и сёл - тоже. Вот никак не могут дополнительно представить артиллерию, и бронетехнику, которые так сейчас необходимы, на консервации их там десятки тысяч. Всё дадут, но опять через несколько месяцев, а могли бы дать сразу, ведь Украина сейчас воюет и за них..
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17.12.2022 10:22 Ответить
лучше б это все нам никогда не пригодилось...но - все к тому идет
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16.12.2022 23:22 Ответить
Так что было через несколько минут?
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17.12.2022 06:31 Ответить
Ой, да ладно, ці "кілька хвилин" ми вже чуємо і бачимо десять місяців...
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17.12.2022 07:22 Ответить
Джо,ти прям тантрічний гігант...Дві-три хвилини навіть я не можу витримати,аби не кінчити)
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17.12.2022 08:42 Ответить
 
 