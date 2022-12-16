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Новости За рубежом
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дезинформация (295) Молдова (1685) телевидение (855)

Из-за дезинформации о войне в Украине в Молдове временно лишат лицензии шесть телеканалов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молдова,уряд

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в пятницу приняла решение о временном лишении лицензии на вещание шести телеканалов в связи с "некорректной информацией" о войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в пресс-релизе правительства Молдовы.

Речь идет о молдавских телеканалах TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а также о молдавских версиях российских телеканалов NTV Moldova и RTR Moldova.

В заключении комиссии по чрезвычайным ситуациям отмечается, что решение о приостановлении вещания шести телеканалов "приняли на основании отчетов Совета по телевидению и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации во время освещения событий в стране и войны в Украине".

Решение о лишении лицензии каналов будет действовать на время чрезвычайного положения в Молдове.
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Топ комментарии
+13
це велика перемога для маленької Молдови закрито ШІСТЬ кацапських смітників !
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16.12.2022 21:56
+13
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16.12.2022 21:57
+5
Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та одна історія. І столиця колишнього молдавського князівства знаходиться на території Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
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16.12.2022 22:02
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це велика перемога для маленької Молдови закрито ШІСТЬ кацапських смітників !
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16.12.2022 21:56 Ответить
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16.12.2022 21:57 Ответить
Ватники доп☆3ділися.
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16.12.2022 22:00 Ответить
Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та одна історія. І столиця колишнього молдавського князівства знаходиться на території Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
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16.12.2022 22:02 Ответить
У Молдови та Румунії не одна історія. В 1812 турки особливо не церемонячись зі своїм васалом - Молдавським князівством, віддали російським Бессарабію. Тоді ні про яку Румунію не йшлося. Сам термін Румунія виник наприкінці в середині 18-го століття, працями волоських та трансільванських інтелектуалів, які болісно намагалися щось зліпити з народу, з якого походили. Одного разу Бессарабія все ж таки возз'єдналася з Румунією, на 20 років. І лише тому, що Росія ослабла. Але щойно Москва покликала Бухарест на килим - ну як віддай мені мою Бессарабію - той швиденько підняв лапки і здав усе, що від нього вимагали. Не тільки Бессарабію росіянам, а й Угорщині Трансільванію та Болгарії південну Добруджу. Багато хто в Молдові з недовірою ставляться до Бухаресту. Румуни зараз пишаються і надуті як індики, мовляв у НАТО, під крилом США, почуваються сильними. Однак і в 1939 році вони теж дуже сподівалися на англо-французькі гарантії після 1-ї світової. А потім здали все, що могли з тельбухами. Потім рушили разом із нацистами проти росіян, знову гордилися і щічки надували, доки не відхопили за повною програмою на Дону та під Сталінградом. Після того, як росіяни знову були в Румунії, Бухарест швиденько перефарбувався і став уже воювати проти нацистів. Дуже ненадійний партнер. Силен поки що під крилом сильнішого. Як сильний падає, на Бухарест можна дивитися лише з погордою.
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16.12.2022 23:18 Ответить
Vlad Isaia - Конечно, воссоединиться Республик Молдова с румынской Молдовой, то есть с Румынией - идеальное решение. Но на сегодняшний день это не реально, так как 50% населения- ватники. Уменьшить их количество надо было не сегодня, а еще 30 лет назад начинать: запрещать все ТВ и радиоканалы России, свести к минимуму русские школы, не давать автоматически гражданство (как в Эстонии), чтобы они не имели права голоса на выборах и т.д. . ., и т.п. Но никого это не волновало, потому что у нас есть то, что у нас есть.
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17.12.2022 01:48 Ответить
перший крок до повернення территорій?
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16.12.2022 22:04 Ответить
В Молдове уже который месяц "революционная ситуация". Зачем прикрываться Украиной.
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17.12.2022 06:44 Ответить
https://youtu.be/WdsXWj-jniU...

После отжима имущества у Аллы Пугачевой..крысы путлера нападут на имущество Лаймы Вайкуле...
Типа незаконное обогащение...🤣
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17.12.2022 07:07 Ответить
 
 