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В Воздушных силах рассказали, сколько времени нужно, чтобы освоить Patriot: На IRIS-T и NASAMS потребовалось несколько недель. Они уже бьют врага со стопроцентной боевой отдачей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зрк,patriot

Украинские военнослужащие за несколько недель освоили управление системами противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS.

Так ответил на вопрос о необходимом сроке обучения специалистов для использования системы ПВО Patriot спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналистка спросила, сколько времени потребуется украинским военнослужащим на освоение системы ПВО Patriot, если стандартное обучение персонала для ее обслуживания составляет около девяти месяцев.

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"Я бы не хотел анонсировать какое-либо обучение – идет оно или нет, имеет ли смысл вообще говорить об этом. Не должна эта информация попадать во вражеские уши. Я вам скажу на примере IRIS-T и NASAMS. Это современные комплексы, которые уже эффективно бьют врага, фактически со стопроцентной боевой отдачей. На эти комплексы понадобилось несколько недель, чтобы наши специалисты прошли соответствующее обучение. Это не просто люди идут с нуля учиться на эти комплексы – это уже зенитчики, которые имеют опыт боевых действий на советской технике", – сказал Игнат.
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Топ комментарии
+26
Американці просто шоковані нашими темпами освоювання новітньої зброї. Бо наші Воїни, не рашисти совка. Наші бійці, по перше - воюють за Неньку, по друге - а як інакше, вони просто не розуміють, по іншому вже не вміють. По третє - хто, коли не вони захистить свій дім, свою рідню, себе самого... захистять увесь цивілізований Світ.
Слава Героям! Слава ЗСУ. Україна понад усе!
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16.12.2022 22:12
+9
шо там той ігнат. от нада на єдиному тєлємарафєті зробить таку рубрику "спросітє у абдристовича". той реально оцінить які завгодно сроки в любих сферах науки, техніки,..... ))
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16.12.2022 22:08
+8
не обижай люсю,у короля должен быть свой шут....Шут - лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей.
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16.12.2022 22:14
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шо там той ігнат. от нада на єдиному тєлємарафєті зробить таку рубрику "спросітє у абдристовича". той реально оцінить які завгодно сроки в любих сферах науки, техніки,..... ))
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16.12.2022 22:08 Ответить
не обижай люсю,у короля должен быть свой шут....Шут - лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей.
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16.12.2022 22:14 Ответить
Хочішь ат люські сина?
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16.12.2022 22:26 Ответить
🤦‍♀️
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16.12.2022 23:05 Ответить
Фанат люсі ?(( Як там канец вайни в має , а патом осенью ? (( Кажеш далеко іншим до обдристовича ? Та поруч з ним ср@ти гидко сідати , а ти тут розєрепенився .
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16.12.2022 23:19 Ответить
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16.12.2022 23:19 Ответить
Там 🤡шут на шуте и шутом поганяет
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16.12.2022 22:36 Ответить
А кто там король? Дерьмак или Гогилашвили ?
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16.12.2022 22:43 Ответить
кроме короля, в колоде, так же должен быть туз и валет. )))
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16.12.2022 22:45 Ответить
Фирташ ,недавно гоне арахламидия в Вену на поклон ездило
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16.12.2022 23:05 Ответить
тут обратная схема, шут это боневтик, а король наверно дерьмак. остается выяснить кто туз.
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16.12.2022 22:46 Ответить
Американці просто шоковані нашими темпами освоювання новітньої зброї. Бо наші Воїни, не рашисти совка. Наші бійці, по перше - воюють за Неньку, по друге - а як інакше, вони просто не розуміють, по іншому вже не вміють. По третє - хто, коли не вони захистить свій дім, свою рідню, себе самого... захистять увесь цивілізований Світ.
Слава Героям! Слава ЗСУ. Україна понад усе!
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16.12.2022 22:12 Ответить
І смерть москалям!
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16.12.2022 22:30 Ответить
Полностью согласен. Воевать, защищая свою землю, своих родных - это не сравнится с мотивацией тех, кого послали на войну просто воевать за деньги, непонятно с какой конечной целью. Либо ты получишь немалую сумму денег, либо тебя убьют и твоя семья получит компенсацию (если конечно труп найдут и идентифицируют). Охренеть мотивация у кацапов
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16.12.2022 23:39 Ответить
Звичайно, що наші воїни - моторні хлопці !!!

А ще, коли вони під наглядом американських спеців своєї справи - це буде феноменальний успіх у війні.

Слава ЗСУ ! Боже, бережи Америку!
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16.12.2022 22:30 Ответить
Звіть Арестовича. Вперше його 2-3 тижні будуть точні
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16.12.2022 22:31 Ответить
Цікава статейка,кому оце все розповідається, українцям,залужному,чи Зелохторату? Нафіга кому це потрібно?! Головне результат.🤫
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16.12.2022 22:32 Ответить
Это тебе рассказали, чтоб у тебя появился повод написать, что рассказывать никому не нужно.
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16.12.2022 22:37 Ответить
На першій учбовій тревозі, кп втратив зв'язок з тріома із п'яти дівізіонами бо я лоханувся, молодий солдат. А коли ракети справжні летят', ціна помилки, чи дес' шос' непрацюе, то усім буде ґлина. Патріот то надійна, проста і ефективна зброя, оператори і техніки мают' бути бетменами і спаідерменами суперґероями. Для ЗСУ цє можливо.
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16.12.2022 23:47 Ответить
Головне,кістяк, завжли однакове, хоча кожна зброя цього рівня має свої особливості. Які можна вивчити.
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17.12.2022 09:53 Ответить
 
 