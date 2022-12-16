60% киевлян остаются без света. Завтра маршруты метро и трамваев продублируют автобусами
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В результате ракетного удара по Киеву по состоянию на вечер без света остаются 60% киевлян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал киевского мэра Виталия Кличко.
По его словам, после ударов по критической инфраструктуре Киева есть дефицит поставок электроэнергии и повреждения электросетей.
"Треть киевлян - с водой и теплом. 40% - с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть", - отметил он.
Он также подчеркнул, что городские службы работают, чтобы до утра вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения.
"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать маршруты метрополитена", - сказал мэр.
Кроме того, частным перевозчикам поручили выпустить больше автобусов на маршруты, которые дублируют метрополитен, троллейбусы, трамваи.
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