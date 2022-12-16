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Киев (24537) Метрополитен (966) Тарифы на электроэнергию (1904)

60% киевлян остаются без света. Завтра маршруты метро и трамваев продублируют автобусами

Новости Цензор.НЕТ Общество

кличко

В результате ракетного удара по Киеву по состоянию на вечер без света остаются 60% киевлян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал киевского мэра Виталия Кличко.

По его словам, после ударов по критической инфраструктуре Киева есть дефицит поставок электроэнергии и повреждения электросетей.

"Треть киевлян - с водой и теплом. 40% - с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть", - отметил он.

Он также подчеркнул, что городские службы работают, чтобы до утра вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения.

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"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать маршруты метрополитена", - сказал мэр.

Кроме того, частным перевозчикам поручили выпустить больше автобусов на маршруты, которые дублируют метрополитен, троллейбусы, трамваи.
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Топ комментарии
+6
кацапам
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16.12.2022 22:33
+2
Держись, Киев!

Столица это лицо страны.
Слава Украине!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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16.12.2022 22:34
+2
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17.12.2022 00:22
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привіт затори
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16.12.2022 22:17 Ответить
За те у Вови з Андрюшей в бункері є світло
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16.12.2022 22:19 Ответить
Ну он то прав. Для Зеленского вся война это просто видосики.
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17.12.2022 00:29 Ответить
Він просто наркоман якому дали роль всього його життя - зіграти президента України у реальному часі. Він настільки дебіл що різниці зі зйомкою про Голобородька мабуть не бачить.
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17.12.2022 22:09 Ответить
завидуешь? Купи генератор или аккумуляторную систему ИБП 300-500АЧ с чистой синусоидой. Нет денег? Купи дрова и тушонки, копченой скумбрии по 7 длительного хранения
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16.12.2022 23:46 Ответить
Купи мізки Зефіл
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16.12.2022 23:54 Ответить
Все советы власти сводятся к тому чтобы быть богатыми.
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17.12.2022 00:26 Ответить
кацапам
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16.12.2022 22:33 Ответить
Держись, Киев!

Столица это лицо страны.
Слава Украине!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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16.12.2022 22:34 Ответить
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17.12.2022 00:22 Ответить
Та наркоману пофіг, він і про смерть свої мами пожартує ще, головне щоб рейтинги були, квартал привчив.
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17.12.2022 22:11 Ответить
 
 