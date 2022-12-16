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Администрация Байдена верит в возвращение Крыма в Украину, но боится ядерного удара РФ, - NBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Администрация президента США Джо Байдена уверена, что у Украины есть военный потенциал для освобождения Крыма. Но наступление на остров может создать угрозу применения ядерного оружия со стороны России.

Об этом пишет NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники пишет, что представитель администрации Байдена недавно заявил Конгрессу о наличии военного потенциала у Украины, чтобы вернуть Крым. Но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление на полуостров может подтолкнуть президента России Владимира Путина к применению ядерного оружия.

При этом у Байдена отмечают, что Крым не является ближайшей целью украинских войск, но Украина проявляет настойчивость на протяжении всей войны. В США уверены, что именно Киев якобы стоит за ударами по тыловым российским аэродромам, хотя официально эта информация не подтверждена.

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Как пишет NBC, официальные лица и эксперты в США считают, что украинское наступление на Крыму неминуемо. Но на сегодня Украина потеряла некоторые позиции в районе Бахмута на востоке. Обе стороны находятся там фактически в тупике, и на Западе полагают, что украинские военные в ближайшие месяцы двинутся на северо-восток, а не на юг.

"Сперва многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым", - отметил один из чиновников.

В то же время некоторые представители администрации Байдена в частном порядке обсуждают, что может произойти в случае украинского наступления на полуостров. Многие опасаются, что Путин "может жестко отреагировать". По мнению источников NBC, такая угроза может подтолкнуть Путина на использование грязной бомбы или другого ядерного устройства.

Хотя Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие прямо сейчас.

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Некоторые представители администрации Байдена обеспокоены ударами в тылу России, которые могут спровоцировать более сильную реакцию Путина. А в оккупированном Крыму с июля продолжаются атаки, ответственность за которые Украина брала лишь косвенно.

По данным NBC, Белый дом был удивлен последним ударам по аэродромам в Курской, Саратовской и Рязанской областях, что вызвало разочарование в Киеве. Официальные лица США признают, что Украина предприняла ряд эскалационных действий против России, якобы не проинформировав заранее западных союзников.

Что касается Крыма, то Вашингтон по-прежнему уверен, что Украина не приступит к масштабной операции по его освобождению без предварительного уведомления.
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Топ комментарии
+25
Боится за кого? За нас, украинцев? Не надо. То что вы боитесь *****, только разогревает этого упыря. С гопниками так нельзя
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16.12.2022 22:42
+15
І шо? Територіальних поступок ніяких не буде, це навіть не обговорюється.
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16.12.2022 22:39
+12
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16.12.2022 22:39
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І шо? Територіальних поступок ніяких не буде, це навіть не обговорюється.
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16.12.2022 22:39 Ответить
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16.12.2022 22:39 Ответить
1. ВОПРОС есть ли у РФЙ та самая ядерная зброя?
2. в каком техноглогическом состоянии стационарное. шахты, подводный флот воздушный флот ядерное оружие у России включая и тактическое??
3. Почему до сих пор Россия Путин не применили ядерное оружие? если вдруг за Крым есть основания полагать будет ядерный удар у меня вообще подвопрос не дешевле и быстрее было сразу 24 февраля ударить тактическим ядреным зарядом--или (грязная бомба) по Киеву?! тогда не было ни НАТо ни США ни поставок оружия Рмштайн.. не было ничего..
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16.12.2022 23:37 Ответить
Ну, дык...на парад же ехали, а терь приехали...та и ваще - с хренали бы они окопы рыли там везде...? Готовятся, вот и пусть готовятся
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16.12.2022 23:40 Ответить
Классный художник Журавель, как и певец группы ОТВИНТА
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16.12.2022 23:43 Ответить
Боится за кого? За нас, украинцев? Не надо. То что вы боитесь *****, только разогревает этого упыря. С гопниками так нельзя
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16.12.2022 22:42 Ответить
все вірно, миролюбство у випадку з відморозками - пряма дорога отримати ядерний удар, причому якщо схавають удар по нам наступний буде вже по США
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16.12.2022 22:46 Ответить
путин это **** сатанинская ! Всего навсего ! Ничего необычного !
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16.12.2022 23:27 Ответить
За себе вони бояться, сидять і трусяться.
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17.12.2022 10:30 Ответить
АХАХАХАААААА........вот и все .
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16.12.2022 22:42 Ответить
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16.12.2022 23:16 Ответить
відмінити непрацюючий будапештський меморандум і Україна сама зітре кацапів з обличчя планети
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16.12.2022 22:43 Ответить
Что значит "отмените"? Тогда сраися отдаст назад переданные ей кучмой самолеты и ракеты?
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16.12.2022 23:26 Ответить
Не відміняти потрібно уже порушені зобов'язання за меморандумом, а вимагати компенсації за передане озброєння
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17.12.2022 00:50 Ответить
Да не бойтесь вы. Дайте ЗСУ оружие и они принесут вам голову куйла на тарелочке.
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16.12.2022 22:44 Ответить
они ее боятся
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16.12.2022 23:15 Ответить
Україна може у Крим навіть не заходити, щоб його звільнити. І ми це знаємо, і наші американські колеги це знають. І саме так і буде , що кацапи звільнять Крим спасаясь бєгством. Будуть тікати так втрачая лапті , і скоріше за все вплав , бо мосту вже не буде.
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16.12.2022 22:49 Ответить
нажаль так щоб не заходити не вийде
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16.12.2022 22:54 Ответить
Америка должна взять Украину под ядерный зонтик, ведь именно она была инициатором ядерного разоружения Украины.

Когда россия будет знать, что на ее удар сразу последует ответный удар - она сразу перестанет говорить об ЯО!
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16.12.2022 22:50 Ответить
Свою зброю треба мати, тоді нам не треба буде оглядуватися на "дядю Сема" Але це не при теперішній владі. В цих "асфальт в голові"!
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16.12.2022 22:55 Ответить
А те що Крим це Україна то це нічого?!! Головне як *уйло на це зреагує! Віддайте Аляску бо *уйло атомну бомбу запустить!
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16.12.2022 22:53 Ответить
якщо вам не подобаються наші принципи в нас є інші (с)
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16.12.2022 22:55 Ответить
До того Криму ще довго.

Області потрібно деокуповувати в порядку їх захвата.

Спочатку потрібно звільнити Херсонську і Запорізьку області. Потім Донбас, який був захвачений після 24 лютого, потім Донбас, який був окупований 8 років. А потім діло і до Крима дійде.

Може до того часу путіна взагалі вже скинуть.
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16.12.2022 22:56 Ответить
А колись США,в Європі розміщали комплекси Першінг і Грифон,тоді чомусь не боялися ескалацій.
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16.12.2022 22:56 Ответить
тому що тоді був президент з яйцями , а тепер пенсіонер .
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16.12.2022 23:06 Ответить
Они стояли для сдерживания

Восточную Европу или ГДР у Совка никто не отбирал
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16.12.2022 23:10 Ответить
Ескалації не боялися.Ці комплекси напряму загрожували совку.
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16.12.2022 23:14 Ответить
У обоих тогда было столько наставлено ЯО что воевать было действительно бесполезно
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16.12.2022 23:18 Ответить
А зараз то що? Цього що зараз також вистачить.І В США гарантовано все працює.
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16.12.2022 23:20 Ответить
Видимо США не хотят даже несколько городов своих на рашу менять

Примерно так
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16.12.2022 23:26 Ответить
тільки Прагу і Будапешт совок роздушив танками і не дозволив вирватись з червоних лап .
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16.12.2022 23:19 Ответить
В том и дело что им никто не помог

Не вмешивалис
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16.12.2022 23:28 Ответить
саме так ! а щоб танки не пішли до Ламаншу в Західній Європі стояли американські ракети .
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16.12.2022 23:34 Ответить
"... що викликало розчарування у Києві."

Ми не маємо права бити по російським воєнним цілям?
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16.12.2022 22:57 Ответить
Тоді в рашки і не тільки буде 100% козирь, припершись в будь яку країну посильніше махати ядерною бомбою. Американці обсеруться злякаються, і підуть на поступки, в кінці то кінців не власною територією торгують.
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16.12.2022 22:59 Ответить
А что Украина свое ЯО отдала США? Ничего подобного, оружие было отдано нашим сруским "братьям", с которыми мы собирались вместе обороняться от хищных пиндосав. Вы забыли уже? А "пиндосы" помнят.
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16.12.2022 23:31 Ответить
На фото комплекс Грифон,дальність дії 2600 км,з 4 крилатими ракетами Томагавк,у кожній термоядерна боєголовка,потужністю 200 кілотонн.

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16.12.2022 23:10 Ответить
Україні не привикати до ядерних вибухів на своїй території! а по сша пук ін не вдарить, бо ссить, що йому також прилетить! а йому тоді ГАРАНТОВАНО прилетить.

а ще краще завалити обнуленого маразматика і тоді взагалі не буде кому віддавати наказ на ядерний удар по Україні чи взагалі по будь-кому!!!
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16.12.2022 23:11 Ответить
российские либералы при разговорах с западными специалистами говорят : "мы против войны, мы против путина, но Крым россии нужно оставить. это для россии сакральная земля, это святое."

----------------

На это я могу ответить: россияне 23 года о Крыме и не думали. Все их политики говорили, что Крым это Украина, они признавали территориальную целостность Украины с Крымом включительно. Они говорили, что это будет преступлением начать войну за Крым.

А последние 8 лет они зазомбировали свое население, что Крым для россиян святая земля, это самое сакральное их место!

Как зазомбировали, так и раззомбируют! путин сам виноват, что это внушил россиянам. пусть теперь сам свои ошибки исправляет!

пропаганда расскажет им, что крым это всего лишь 1% от территоррии россии. покажут карту россии в сравнении с картой крыма.
расскажет, что крым плохой курорт, там только 3 месяца в году курортный сезон, а в египте 12!
что у россии есть и свои курорты: сочи и геленджик. Да и вообще россияне предпочитают курорты покруче: египет и турцию.
Да и не стоит этот 1% территории россии того, чтобы на россию накладывали такие санкции!
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16.12.2022 23:13 Ответить
Это так и работает

Относится и к Выборгу и Кенигсбергу
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16.12.2022 23:22 Ответить
не сци, Джо, Україна тебе захистить - не так, як ти Україну
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16.12.2022 23:16 Ответить
Спасибо , Сирожа, мы ждем украинские пушки, бронемашины и ракетные системы, бо скоро нужно будет Тайвань от Китая защищать. Еще не забудьте прислать дроны и радары. Да, и пару миллионов снарядов и ракет.
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16.12.2022 23:35 Ответить
что мы потеряли сегодня в Бахмуте?
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16.12.2022 23:17 Ответить
Кацап зашел на восточную окраину города.
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16.12.2022 23:36 Ответить
Схоже на якийсь вкид. Ніяких подібниз заяв чи коментів з Білого дому, від військових США чи експертів ніде не було чути і тут опа на - прибиральниця покоїв Байдена злила опасєнія. Думаю цю "інфу" закинули з нашої ОПи, бо знову почались розмови про кордони до 24 лютого, навіть від Залужного, очевидно не просто так дЄрмак останнім часом крутиться навкруги нього. Не вийшло здати Україну, то хочуть Крим на перемовинах узаконити кацапам, щоб ***** пабєду отримав.
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16.12.2022 23:28 Ответить
Виглядає дивно і справді схоже на вкид.
Таємні офіційні особи США розповіли журналістам NBCNews як вони «сцють у штани» від «могутньої» рашистської армії Путлєра та побоюються ядерного удару у разі звільнення Україною Криму .
Очевидно, що ця стаття лише на руку кремлю, щоб залякати українців і щоб вони відмовились від своїх планів звільнення Криму
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17.12.2022 01:35 Ответить
"Багато хто побоюється, що Путін "може жорстко відреагувати"
Вместо того, чтобы сделать страх у самого Путина, эти соплежуи постоянно говорят про свой страх перед пуйлом, т.е. они делают то, что он и заказывает!
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16.12.2022 23:32 Ответить
Вони як жінки,*******,коли їх в грубій формі крутять вертольотом)
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17.12.2022 08:37 Ответить
Что опять за страхи и кто их нагнетает. Your bunny wrote!
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17.12.2022 00:17 Ответить
*** я, ви спочатку нас роззброїли,*****..и а тепер не даєте нам звичайною зброєю добити гопніка,ви тупо затягуєте цю війну.І тепер після того що наша армія зробила з 2гою армією ви далі соплі жуєте,маючи в своїх пустелях купу техніки купу літаків ,маючи зброю високо точну яка за тиждень може в рашці весь її військовий потенціал знищити,ви кажете це гопніку що боїтесь???Ви там реально з головою не дружете,ви чого добиваєтесь гаранти?Що значить ескалація коли ми чотири тушки підбили?може після цього куйло більше ракет пустив?ні він пустив їх менше бо чотири корита вивели з ладу,то яка це єскалацвя довбні ви,шкода що десять штук не підбили як у саках зараз би не 70 ракет летіло а тільки 20 де тут ескалація стратеги ви дибільні.Чи по вашому їм і далі треба давати нас бомбити з їхньої території???ну вибачте тоді це буде тривати постійно,в нас нема так як у вас купи часу сидіти і розсосолювати що буде чи не буде,в нас економіка валиться люди гинуть нам треба чорта замочити поскоріше а не бавитись у ваші дурацькі ігрища геополітичні.ви якого хера в рашки зброю не забирали стратеги ,вони були в 90х такі як ми після розвалу союзу ,то мало того ми щей тим чортам свої боєголовки віддали.то така ваша стратегія була??мало того ви щей вигодували того монстра,перераховуючи міліарди за нафту і газ,і далі його підживлюєте.
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17.12.2022 00:29 Ответить
А роззброїл сенатор Обама в 2005 г сразу после поморанчевой революции - смотри, кому это было выгодно...

Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
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17.12.2022 00:36 Ответить
Всім крім України насправді потрібна довга і продуктивна з точки знищення агресивного військового потенціалу ********** війна. Протягом цієї неспровокованої війни ********* викинуть з усіх ринків, економіка у них стане не просто сировинною а повернеться до стану "планової" і жорстко обмеженою квотами та санкціями. Головне щоб це відбувалося поступово і відносно безболісно для світового товариства. Нам просто не пощастило мати в сусідах іпонутих на всю голову мудаків з імперськими амбіціями та фашистським режимом. Тому воювати з *********ом будуть українцями бо нападати на ядерну державу ніхто не стане. І окупувати теж ніхто не буде. Поступово заженемо всім світом за поребрик і ізолюємо. Такий собі "карантин" доки не виплатять репарації і не порозумнішають. Правда за цей час ********* може розвалитися. Питання лише в тому що всім хотілося б щоб все відбувалося без ядерної зими.
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17.12.2022 00:33 Ответить
Адміністрація Байдена вірить у повернення Криму до України, але боїться ядерного удару РФ.

Вірить, але боїться! Ось так! І Путін проце твердо знає, тому і продовжує ескалацію.. Раз бояться, значить зважають, маневрують... Тобто нічого йому не зроблять...

Ось Іран, ось Сірія, ось Корея Північна - їх теж бояться вже не перше десятиліття...
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17.12.2022 01:34 Ответить
А чого боятися, по нам же вдарять? Не бажано міцьно вдарить по курнику? Так повернить (надайте) ядерну зброю Україні і вони стулять пельку негайно. Ми побоюватись не будемо.
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17.12.2022 02:32 Ответить
Я не нигде и никогда слышал от Байдена слово боюсь или всрусь то що. Цензор ты случайно не оху@л бл@?
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17.12.2022 02:59 Ответить
https://youtu.be/5-mSj95T1GI...

Я тоже верю...что на зачуханной рабZZee полно аналоГовнет....и даже СУ-57....🤣🤣🤣🤣м Сарматами...
Быдло Мавзолейное... даже Дренкб бонбу придумало...🦍🦍🦍Бурлаки с Волги пля....вторая армия Третьего Мира 🤣🤣🤣🤣
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17.12.2022 06:17 Ответить
Клаус Фукс в 1943 году передал дохлому Совку чертежи Ядреной бонбы...но там был маленький нюанс...бонба взорвется на месте не старта..
Потому дохлый Ссср ее взорвал на полигоне под Оренбургом...маршал Жюков был шоке...сдохло 100 000 рюZZkих Zolldatten...
Эксперимент удался...💀💀💀💀☠️☠️☠️
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17.12.2022 06:23 Ответить
А зачем дедушка Байден публично рассказывает о своих страхах? Он же не на приеме у психотерапевта, чтобы делиться своими детскими травмами, страхами и фобиями. Всё это нужно было делать раньше и в свободное от работы время за свои деньги и у хороших психотерапевтов.
Зачем публично рассказывать о своих страхах? Он что, дурак?
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17.12.2022 07:05 Ответить
За три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "выработки стратегии".

Российский диктатор приказал главарю Чечни занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что такая задача была "своеобразным бонусом" для Кадырова.

Ложил он на вас и ваши страхи!

ПРОСТО убейте мразь!
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17.12.2022 07:44 Ответить
Причина страхів країн Заходу цілком зрозуміла.Коли країна смачно їсть,пьє,гуляє,розважається,тоді ядерний удар-то страшно.А коли країна воює,кожен день під обстрілами вмивається кров'ю,то тобі вже байдуже з якої зброї тебе вб'ють. Але,якщо сильно боятися,то можна відчути ситуацію "безстрашності" українців на собі,коли "руцький мір" завітає і до європейського або американського дому.
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17.12.2022 08:48 Ответить
Опять понос на этот раз от NBC
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17.12.2022 10:29 Ответить
Война уже идет полным ходом, победитель забирает все....куле он боится....сидит там хрен знает за сколько тысяч км и боится....украирцы под обстрелами не боятся, а он боится....тюфяк...
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17.12.2022 10:34 Ответить
 
 