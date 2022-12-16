Администрация Байдена верит в возвращение Крыма в Украину, но боится ядерного удара РФ, - NBC
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Администрация президента США Джо Байдена уверена, что у Украины есть военный потенциал для освобождения Крыма. Но наступление на остров может создать угрозу применения ядерного оружия со стороны России.
Об этом пишет NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание со ссылкой на источники пишет, что представитель администрации Байдена недавно заявил Конгрессу о наличии военного потенциала у Украины, чтобы вернуть Крым. Но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление на полуостров может подтолкнуть президента России Владимира Путина к применению ядерного оружия.
При этом у Байдена отмечают, что Крым не является ближайшей целью украинских войск, но Украина проявляет настойчивость на протяжении всей войны. В США уверены, что именно Киев якобы стоит за ударами по тыловым российским аэродромам, хотя официально эта информация не подтверждена.
Как пишет NBC, официальные лица и эксперты в США считают, что украинское наступление на Крыму неминуемо. Но на сегодня Украина потеряла некоторые позиции в районе Бахмута на востоке. Обе стороны находятся там фактически в тупике, и на Западе полагают, что украинские военные в ближайшие месяцы двинутся на северо-восток, а не на юг.
"Сперва многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым", - отметил один из чиновников.
В то же время некоторые представители администрации Байдена в частном порядке обсуждают, что может произойти в случае украинского наступления на полуостров. Многие опасаются, что Путин "может жестко отреагировать". По мнению источников NBC, такая угроза может подтолкнуть Путина на использование грязной бомбы или другого ядерного устройства.
Хотя Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие прямо сейчас.
Некоторые представители администрации Байдена обеспокоены ударами в тылу России, которые могут спровоцировать более сильную реакцию Путина. А в оккупированном Крыму с июля продолжаются атаки, ответственность за которые Украина брала лишь косвенно.
По данным NBC, Белый дом был удивлен последним ударам по аэродромам в Курской, Саратовской и Рязанской областях, что вызвало разочарование в Киеве. Официальные лица США признают, что Украина предприняла ряд эскалационных действий против России, якобы не проинформировав заранее западных союзников.
Что касается Крыма, то Вашингтон по-прежнему уверен, что Украина не приступит к масштабной операции по его освобождению без предварительного уведомления.
Пожалуйста, подождите...
2. в каком техноглогическом состоянии стационарное. шахты, подводный флот воздушный флот ядерное оружие у России включая и тактическое??
3. Почему до сих пор Россия Путин не применили ядерное оружие? если вдруг за Крым есть основания полагать будет ядерный удар у меня вообще подвопрос не дешевле и быстрее было сразу 24 февраля ударить тактическим ядреным зарядом--или (грязная бомба) по Киеву?! тогда не было ни НАТо ни США ни поставок оружия Рмштайн.. не было ничего..
Когда россия будет знать, что на ее удар сразу последует ответный удар - она сразу перестанет говорить об ЯО!
Області потрібно деокуповувати в порядку їх захвата.
Спочатку потрібно звільнити Херсонську і Запорізьку області. Потім Донбас, який був захвачений після 24 лютого, потім Донбас, який був окупований 8 років. А потім діло і до Крима дійде.
Може до того часу путіна взагалі вже скинуть.
Восточную Европу или ГДР у Совка никто не отбирал
Примерно так
Не вмешивалис
Ми не маємо права бити по російським воєнним цілям?
обсерутьсязлякаються, і підуть на поступки, в кінці то кінців не власною територією торгують.
а ще краще завалити обнуленого маразматика і тоді взагалі не буде кому віддавати наказ на ядерний удар по Україні чи взагалі по будь-кому!!!
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На это я могу ответить: россияне 23 года о Крыме и не думали. Все их политики говорили, что Крым это Украина, они признавали территориальную целостность Украины с Крымом включительно. Они говорили, что это будет преступлением начать войну за Крым.
А последние 8 лет они зазомбировали свое население, что Крым для россиян святая земля, это самое сакральное их место!
Как зазомбировали, так и раззомбируют! путин сам виноват, что это внушил россиянам. пусть теперь сам свои ошибки исправляет!
пропаганда расскажет им, что крым это всего лишь 1% от территоррии россии. покажут карту россии в сравнении с картой крыма.
расскажет, что крым плохой курорт, там только 3 месяца в году курортный сезон, а в египте 12!
что у россии есть и свои курорты: сочи и геленджик. Да и вообще россияне предпочитают курорты покруче: египет и турцию.
Да и не стоит этот 1% территории россии того, чтобы на россию накладывали такие санкции!
Относится и к Выборгу и Кенигсбергу
Таємні офіційні особи США розповіли журналістам NBCNews як вони «сцють у штани» від «могутньої» рашистської армії Путлєра та побоюються ядерного удару у разі звільнення Україною Криму .
Очевидно, що ця стаття лише на руку кремлю, щоб залякати українців і щоб вони відмовились від своїх планів звільнення Криму
Вместо того, чтобы сделать страх у самого Путина, эти соплежуи постоянно говорят про свой страх перед пуйлом, т.е. они делают то, что он и заказывает!
Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
Вірить, але боїться! Ось так! І Путін проце твердо знає, тому і продовжує ескалацію.. Раз бояться, значить зважають, маневрують... Тобто нічого йому не зроблять...
Ось Іран, ось Сірія, ось Корея Північна - їх теж бояться вже не перше десятиліття...
Я тоже верю...что на зачуханной рабZZee полно аналоГовнет....и даже СУ-57....🤣🤣🤣🤣м Сарматами...
Быдло Мавзолейное... даже Дренкб бонбу придумало...🦍🦍🦍Бурлаки с Волги пля....вторая армия Третьего Мира 🤣🤣🤣🤣
Потому дохлый Ссср ее взорвал на полигоне под Оренбургом...маршал Жюков был шоке...сдохло 100 000 рюZZkих Zolldatten...
Эксперимент удался...💀💀💀💀☠️☠️☠️
Зачем публично рассказывать о своих страхах? Он что, дурак?
Российский диктатор приказал главарю Чечни занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что такая задача была "своеобразным бонусом" для Кадырова.
Ложил он на вас и ваши страхи!
ПРОСТО убейте мразь!