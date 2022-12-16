Администрация Байдена верит в возвращение Крыма в Украину, но боится ядерного удара РФ, - NBC

Администрация президента США Джо Байдена уверена, что у Украины есть военный потенциал для освобождения Крыма. Но наступление на остров может создать угрозу применения ядерного оружия со стороны России.

Об этом пишет NBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники пишет, что представитель администрации Байдена недавно заявил Конгрессу о наличии военного потенциала у Украины, чтобы вернуть Крым. Но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление на полуостров может подтолкнуть президента России Владимира Путина к применению ядерного оружия.

При этом у Байдена отмечают, что Крым не является ближайшей целью украинских войск, но Украина проявляет настойчивость на протяжении всей войны. В США уверены, что именно Киев якобы стоит за ударами по тыловым российским аэродромам, хотя официально эта информация не подтверждена.

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Как пишет NBC, официальные лица и эксперты в США считают, что украинское наступление на Крыму неминуемо. Но на сегодня Украина потеряла некоторые позиции в районе Бахмута на востоке. Обе стороны находятся там фактически в тупике, и на Западе полагают, что украинские военные в ближайшие месяцы двинутся на северо-восток, а не на юг.

"Сперва многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым", - отметил один из чиновников.

В то же время некоторые представители администрации Байдена в частном порядке обсуждают, что может произойти в случае украинского наступления на полуостров. Многие опасаются, что Путин "может жестко отреагировать". По мнению источников NBC, такая угроза может подтолкнуть Путина на использование грязной бомбы или другого ядерного устройства.

Хотя Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие прямо сейчас.

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Некоторые представители администрации Байдена обеспокоены ударами в тылу России, которые могут спровоцировать более сильную реакцию Путина. А в оккупированном Крыму с июля продолжаются атаки, ответственность за которые Украина брала лишь косвенно.

По данным NBC, Белый дом был удивлен последним ударам по аэродромам в Курской, Саратовской и Рязанской областях, что вызвало разочарование в Киеве. Официальные лица США признают, что Украина предприняла ряд эскалационных действий против России, якобы не проинформировав заранее западных союзников.

Что касается Крыма, то Вашингтон по-прежнему уверен, что Украина не приступит к масштабной операции по его освобождению без предварительного уведомления.