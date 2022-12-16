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Новости За рубежом
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посольство РФ (440) Рига (82) улица (189)

Мэр Риги Стакис: Посольство России в Латвии теперь расположено на улице Независимости Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

посольство,рига

Посольство России в латвийской столице Риге теперь официально расположено на улице Независимости Украины, хотя более восьми месяцев сопротивлялось смене адреса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на мэра Риги Мартиньша Стакиса.

"Прикрываясь конвенцией, российское посольство проигнорировало требование изменить табличку с новым названием улицы. Дума Риги в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Латвии нашли решение, плашку заменили", – написал Стакис в Twitter.

"Посольство России расположено на улице Независимости Украины! #StandWithUkraine", – добавил он.

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Решение изменить название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха городской совет Риги принял еще 10 марта. Предполагалось, что в течение двух месяцев на участке должны были быть размещены новые указатели, а в течение одного месяца власти города должны были изменить адреса объектов.

Но российское посольство долгое время уклонялось от обновления названия улицы, а городские власти не хотели применить за это никакие санкции, поскольку речь идет о дипломатической миссии. Для владельцев зданий, на которых не распространяется дипломатический иммунитет, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 150 евро.
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Топ комментарии
+12
Дякуємо друзі!
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16.12.2022 22:46
+11
класно
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16.12.2022 22:50
+8
Ото кацапів підіс**ли)
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16.12.2022 22:48
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Дякуємо друзі!
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16.12.2022 22:46 Ответить
Ото кацапів підіс**ли)
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16.12.2022 22:48 Ответить
класно
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16.12.2022 22:50 Ответить
ай молодці =)
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16.12.2022 22:58 Ответить
А чому не Степана Бандери?
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16.12.2022 23:00 Ответить
Браво.
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16.12.2022 23:07 Ответить
Кацапи зроблять вхід з іншої вулиці, а той закладуть як зробили камуняки у Львові.
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16.12.2022 23:13 Ответить
А якщо і ту вулицю перейменувати? Кацапи що,підземний хід будуть рити?Прикольно буде
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16.12.2022 23:25 Ответить
Такая хорошая улица, и такое мерзкое заведение...
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16.12.2022 23:37 Ответить
Якось трошки м'яко. Треба Степана Бандери або Полка Азов
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16.12.2022 23:38 Ответить
Цього літа, мер Риги Мартіньш Стакіс мав показову історію...де показав, що таке deepstate в Латвії. Історія пов'язана з телеканалом "Дождь"...вразило, що він використав питання, які ставили йому)) Ветер Зефир - цю історію розказав.
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16.12.2022 23:50 Ответить
А має бути на вулиці Степана Бандери, 1
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17.12.2022 02:06 Ответить
то навколо такі вулиці можуть бути
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17.12.2022 07:02 Ответить
Вулиця або проспект Джохара Дудаєва та Романа Шухевича...
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17.12.2022 06:08 Ответить
ото тролінг
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17.12.2022 07:01 Ответить
..щось дуже часто друзі України виявляються бІльшими патріотами України аніж влада України усих рівнів: від самогО опікуна Найвеличнівшивого дермака і аж до нікчемного труханова
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17.12.2022 08:05 Ответить
Троллинг 80 лвл...Респект!
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17.12.2022 10:32 Ответить
 
 