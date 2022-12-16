Мэр Риги Стакис: Посольство России в Латвии теперь расположено на улице Независимости Украины

Посольство России в латвийской столице Риге теперь официально расположено на улице Независимости Украины, хотя более восьми месяцев сопротивлялось смене адреса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на мэра Риги Мартиньша Стакиса.

"Прикрываясь конвенцией, российское посольство проигнорировало требование изменить табличку с новым названием улицы. Дума Риги в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Латвии нашли решение, плашку заменили", – написал Стакис в Twitter.

"Посольство России расположено на улице Независимости Украины! #StandWithUkraine", – добавил он.

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Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plāksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arlietas atrada risinājumu, plāksne nomainīta.



Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/k6dcfTcwwO — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022

Решение изменить название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха городской совет Риги принял еще 10 марта. Предполагалось, что в течение двух месяцев на участке должны были быть размещены новые указатели, а в течение одного месяца власти города должны были изменить адреса объектов.

Но российское посольство долгое время уклонялось от обновления названия улицы, а городские власти не хотели применить за это никакие санкции, поскольку речь идет о дипломатической миссии. Для владельцев зданий, на которых не распространяется дипломатический иммунитет, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 150 евро.