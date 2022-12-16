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Госдепартамент об угрозах РФ из-за возможных поставок ЗРК Patriot: "Байден предупреждал Путина, что США будут оказывать поддержку Украине"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,патриот,patriot

Соединенные Штаты предупреждали Путина о том, что будут оказывать Украине всю необходимую оборонную поддержку в случае вторжения РФ, поэтому эта помощь будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться необходимость.

С таким ответом на заявления российской стороны выступил в пятницу во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственная, кто делает провокации на протяжении всего этого конфликта, это Россия. Именно Россия в этой ситуации является агрессором, и давайте об этом не забывать", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не сражались с РФ. И сейчас США делают именно то, что президент Байден сказал Путину: "Если Россия нападет на Украину, мы будем оказывать оборонную поддержку и поможем Украине защитить себя, ее территориальную целостность и суверенитет".

Кроме того, отметил Пател, США приняли меры, чтобы привлечь РФ к ответственности путем введения санкций, инструментов экспортного контроля и других мер. Последние подобные шаги были сделаны в четверг, напомнил представитель Госдепартамента США.

Он также обратил внимание, что Москва заявила о списке целей, которые она считает "законными" для нанесения ударов. При этом РФ бьет по мирным украинским городам, гражданской инфраструктуре, жилым домам, торговым центрам, больницам, детским площадкам, музеям, роддомам.

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"За почти девять месяцев этого конфликта Россия нанесла удары по более чем 200 объектам, связанным с энергетической инфраструктурой Украины", - добавил он.

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул: "Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится, вместе с нашими союзниками и партнерами, в то время как украинский народ защищает собственную страну от российской агрессии".

Он напомнил, что предыдущие пакеты помощи Украине, объявленные в последние недели, включали средства ПВО, в том числе передовые системы NASAMS, которые подтвердили свою эффективность.

В то же время, в ответ на вопрос, как относятся США к нанесению ударов по объектам на российской территории, представитель американского ведомства отметил, что пока никто не взял на себя ответственности за это. Однако, по его словам, оборонная помощь, предоставленная США, предназначена для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также для обороны территории, принадлежащей Украине в ее признанных границах.

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Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".
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Топ комментарии
+19
так це ж оборонна зброя. чого росії хвилюватись?
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16.12.2022 23:01
+14
Хахлы таакие негадяи! Да как ани паасмели сопротивляцца против велииикай рассеюшки?
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16.12.2022 23:18
+12
Якийсь обосраний послішка всіх пугає. Наслідки звичайно будуть: всі маскальські ракети будуть збиті.
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16.12.2022 23:06
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так це ж оборонна зброя. чого росії хвилюватись?
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16.12.2022 23:01 Ответить
Хахлы таакие негадяи! Да как ани паасмели сопротивляцца против велииикай рассеюшки?
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16.12.2022 23:18 Ответить
А хто її коли великой считав?
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16.12.2022 23:24 Ответить
Крім самих кацапів ніхто і ніколи
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16.12.2022 23:58 Ответить
ця зброя "оборонна" також стріляє першингами-2 (до 80 кілотонн на 1 боєголовку)
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16.12.2022 23:24 Ответить
с-300 також "оборонна" і шо
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17.12.2022 08:09 Ответить
Якийсь обосраний послішка всіх пугає. Наслідки звичайно будуть: всі маскальські ракети будуть збиті.
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16.12.2022 23:06 Ответить
А взагалі не зрозуміло навіщо розказувати що постачається в Україну. Хто буде провіряти чим збивають російські ракети на території України. Це вже якийсь абсурд. Хтось на умовах анонімності розповів СНН. Куди дивиться ЦРУ. Бардак короче.
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16.12.2022 23:09 Ответить
когда случайно упадет миг31 на территории Беларуси, нуу, это стечение обстоятельств, ошибка пилотов, нуу возможные технические неисправности и все такое. Кстати французы нам уже дают ЗРК Mamba SAMP/T это нехилое ПВО, по характеристикам типа Патриота.
Но по большому счету самое важное в этой войне с россией - это целеуказание, которое нам дают союзники. В этом у них ооочень большие возможности. А в****** по цели мы и сами взмози
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17.12.2022 00:19 Ответить
Хочется верить, что SAMP/T дают не для пассивной обороны. Это оружие предназначено для ПВО двигающихся колонн военной техники. Наводит на мысль о наступлении.
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17.12.2022 00:38 Ответить
Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш
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17.12.2022 00:39 Ответить
У каво каарочє фсєм ізвєсна!
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17.12.2022 14:01 Ответить
понимает
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16.12.2022 23:13 Ответить
Все там розуміють. Але надання дорогих і високотехнологічних Patriot стало би дуже гарним знаком щодо майбутньої підтримки наступальною зброєю
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16.12.2022 23:15 Ответить
абсолютно ні, тобто зовсім...
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16.12.2022 23:25 Ответить
Це Америка має росії дорікати за захватницьку війну! А не росія Америці за допомогу жертві!
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16.12.2022 23:18 Ответить
Тобто росія обстрілює українські громадські об'єкти (об'єкти інфраструктури) і ще й Америці дорікає за те, що вона допомагає Україні захистити свої цивільні об'єкти?

Ну це якась вища наглість!

А Америка ще й виправдовується!
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16.12.2022 23:22 Ответить
птн💩 пнх🖕 хло !
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16.12.2022 23:25 Ответить
Маньяк виразив поліції протест за те, що вони його заарештували , цим самим позбавили можливості і далі убивати людей!
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16.12.2022 23:26 Ответить
Байден попереджав Путіна

- Слушай, Доцент! Я говорил тебе: лучше не приходи?
- Говорил.
- Я говорил тебе: с лестницы спущу?
- Говорил.
- Ну вот и не обижайся...
(спускает с лестницы)

(фильм "Джентльмены удачи")
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16.12.2022 23:27 Ответить
Почему США так перед товарищем Гитлером так не оправдывались в свое время когда передавали комунякам и самолеты и танки и корабли? А тут каждую железяку согласовывают с ****** одобряет он или нет.
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16.12.2022 23:28 Ответить
Бо у гітлера не було ЯО , інакше , вже давно ***** наваляли би...
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17.12.2022 00:25 Ответить
А зачем вы оправдываетесь перед этими уродами?
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16.12.2022 23:44 Ответить
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17.12.2022 00:09 Ответить
Білоголовий , американський орлан , таки виклює дзеньки ху@ лу 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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17.12.2022 00:17 Ответить
Згадала гіфку, де цей білоголовий орлан майже не виклював дзеньки трампу.
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17.12.2022 00:23 Ответить
Я помітив що у пані надмірна зневага до типа з білкою на голові.
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17.12.2022 01:02 Ответить
До речі, ця зневага з'явилась ще задовго до того, як цей поц з білкою на голові став президентом Америки. Чому американці обрали популіста-додіка главою наймогутнішої держави, для мене і досі загадка, як і те, що його за усі скоєні злочини ще не посадили.
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17.12.2022 01:09 Ответить
Таке бува в країнах де на виборах вирішує не адмінресурс. В нас також більшість обрала хлопа з (навіть не можу визначиться з чим) у голові.
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17.12.2022 08:41 Ответить
Цікава думка кацапського пропагандона .. .
- Ну теперь вы поняли , почему убежал Янукович ? Он и не мог по другому . Потому что украинцы не народ , это звери . С ними невозможно договориться , они не признают никаких авторитетов , делают только то , что считают нужным . Они ставят цель , и идут к ней не замечая вокруг никого и ничего , как зомби . Они бы не задумываясь ликвидировали Януковича и всех его соратников ... Их захлёстывает звериная ненависть ко всему что не укладывается в украинскую идеологию ... Ну і так далі - різна муйня , не варта уваги ..
Так от що хочу сказати , кацапи вйо.... нах з нашої землі , чим швидше тим краще для вас ... Хоч збережете свої нікчемні життя . Бо ви дійсно розбудили звіра , котрий мирно собі дрімав - на сонечку , і нікого не чіпав . Тепер ниєте .. Вам ніхто не винуватий .
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17.12.2022 00:17 Ответить
Абсолютно вірно 🙁
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17.12.2022 00:20 Ответить
поэтому кацапы и проиграют. Они не гибкие. Они верят вранью. А правда всегда побеждает
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17.12.2022 00:24 Ответить
Ва фсьом вінавати піндоси, англосакси і хахли.
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17.12.2022 00:25 Ответить
Ультраправі трампісти до усьору намагаються припинити допомогу Україні. Їм головне, щоб перемогу над ************* ми не одержали при демократах, бо тоді респам на наступних виборах нічого вже не світить. Хоча американський виборець вже у курсі, що республіканці співпрацювали та працювали на фсб. Це вже загально відомий факт.

Трампістам в'язниці , а трампу окрему камеру з мармуровими фонтанами та золотими балясінами, все як у його трамптауері, який виглядає наче еталон несмаку та марнотратства, у крадія, який не сплачував податки.
До речі, а чому Трампон з таким щастям та на волі?
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17.12.2022 00:38 Ответить
Задайте це питання генпрокурору США.
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17.12.2022 01:04 Ответить
Гитлер победили Дохлый СССР играючи... братский Договор Молотов-Риббентроп помог...
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17.12.2022 06:10 Ответить
https://youtu.be/ENqjguEOWew..

Следующая цель Мелитополь... кажуть американцi....
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17.12.2022 06:57 Ответить
Свинособаки понимают только тогда когда их мочат.
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17.12.2022 10:35 Ответить
 
 