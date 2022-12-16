Венгрия хочет ускорить движение Украины в ЕС и сохранить связи с Россией, - советник Орбана
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Советник премьера Венгрии заявил, что страны Евросоюза должны надавить на Еврокомиссию для принятия Украины в ЕС.
Будапешт выступает за ускоренную интеграцию Украины в Европейский Союз. При этом Венгрия хочет сохранить тесные связи с Российской Федерацией. "Венгерская позиция базируется на идее взаимосвязи. Поэтому мы не должны отделять себя друг от друга", - заявил главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, венгерское правительство считает, что Европейская комиссия должна поддержать скорейшее движение Киева в ЕС и вступление в блок Сербии.
"Мы надеемся, что это (членство Украины в ЕС. – Ред.) произойдет как можно скорее. А страны-члены должны давить на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс", – подытожил политик.
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Ну-ну, в процесі може срака репнути від такого шпагату.
"Извините, а что это было, кто так вжарил венгров и что происходит? )))"
От навіщо Білорусія і Крим потрібні русскім? Щоб напасти на Україну, а навіщо їм Україна? по-перше китайці їх витісняють з Сибіру, а сама Московія крім лайна вже давно нічого не виробляє, по-друге знову ж таки плацдарм для нападу вже на Європу Східну, якось так.
Блогер Иван Яковина о рюZkiм Вермахта и генераторах щоб був Свєт у кожній хаті...або родині..Зеля та його банда вам його не дасть...