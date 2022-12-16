Кулеба о Patriot для Украины: Последний разговор Зеленского и Байдена был "патриотическим"
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о возможной передаче Украине ЗРК Patriot от США.
В интервью Obozrevatel глава МИД сказал, что "информация есть, но [право обнародовать ее] мы оставим Белому дому", передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, вопрос Patriot – один из самых сложных, с которым приходилось иметь дело дипломатической команде президента Украины.
"Могу сейчас сказать только две вещи. Во-первых, последний разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом был действительно "патриотическим", а во-вторых, ничего невозможного нет. Все невозможное возможно, если тщательно, планово, по всем направлениям над этим работать. Но, безусловно, нужно всегда ждать официальных сообщений… В том, что рано или поздно это произойдет, я не сомневаюсь", — уточнил Кулеба.
Президенты Украины и США в последний раз говорили 11 декабря. Тогда Владимир Зеленский призвал американского коллегу усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО Украины.
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в рашке русские, конечно, есть. Но, єто совсем другая история.
В украиском язьіке есть отдельньіе слова для обозначения понятий "русский" (русьский от слова Русь) и "российский". Язьік рашки, к слову, в украинском язьіке назівается "российский", что, с моей точки зрения, очень точно.
Мистер Байден, хочу хмыря мавзолейного Вермахта завалить...
Штирлиц...вам нужно Новичок взять..чтоб наверняка....эту гниду кончить...💀☠️💀💥💥💥
Нове озброєння для України...
Союзнички пля...
Сказку про Рихарда Зорге типа крутого советского Штирлица..,читали?🤣
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...
22.12.2022 17:24 Відповісти Видалити
P.S/ Це так нагадує мультик "Жабка мандрівничка " На прохання скреготушечки взяти і її у Африку--жерафрику гусині взялися нести гілочку. за яку і вчепилася скракля...Летять..У жаб*ячому царстві подив :---- Дивіться--дивіться ! І хто це лишень придумав !?Це вже стало НЕ стерпно. для анбітної КВАКУШІ !!! --- Це я... Це я !!! І гепнулася вонючку-багнючку.