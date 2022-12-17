Переговоры возможны, но не с нацистской Россией и после освобождения оккупированных территорий, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть основаны на уважении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для французского телеканала LCI.
Он отметил, что пока нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.
"Все, что нас интересует, это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас на данный момент есть с нацистской Россией", - заявил Зеленский.
При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.
"Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес Украине, миру, но, прежде всего, своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу о чем договариваться", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Это ответ Байдену
От що він зібрався повертати переговорами?
«говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Джерело: https://censor.net/ua/n3387544
Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
Я розумію, що він не українець, але це нахабство у лояльності до агресора уже перевешило межу терпіння.
А треті сторони уже побачили, що ось такий сюр і абсурд буває, коли у вас на посаді президента агент ворожої держави.
1. Кто зовет Украину за стол переговоров?
Москва и ее холуи.
2. Зачем нужны переговоры Кремлю?
Решить свои военные и другие проблемы, что бы потом снова напасть.
Цель - уничтожить Украину, они не поменяли.
3. На что давят кацапы?
На страдания жертв их агрессии.
Что есть типичная тактика террористов- угроза принести еще больший ущерб заложникам.
4. Деморализация народа Украины
( у вас нет сил, ваши условия вы не сможете реализовать, запад вас « предал» и тд)
есть важная часть войны режима зу&ла.
5. Все кто распространяет анти украинские пропаганду кацапских фашистов есть врагом Украины, независимости от их локализации в мире и демагогии в аргументах.
Полный игнор кацапской пропаганде.
Делаем свое дело- приближаем Победу Украины.
Каждый. На своем месте. Кто сколько сможет.
PS: Наш призЕдент, договариваться о чём то с наследственными нацистами, можно только после полной выплаты ими всех, включая 1922, 33, 47 год, репараций и контроля за вооружением! Не раньше!!!
"Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк! Это кровью написано в истории человечества - не стоит пренебрегать!!!