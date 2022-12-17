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Переговоры возможны, но не с нацистской Россией и после освобождения оккупированных территорий, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть основаны на уважении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для французского телеканала LCI.

Он отметил, что пока нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.

"Все, что нас интересует, это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас на данный момент есть с нацистской Россией", - заявил Зеленский.

При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

"Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес Украине, миру, но, прежде всего, своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу о чем договариваться", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен
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Топ комментарии
+16
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17.12.2022 01:15
+5
На основі поваги? а русскіє знають що таке повага? "ссишь, значит уважаешь" це повага по-русскі.
Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
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17.12.2022 01:03
+5
Нужно сжечь их всех, как паразитов!!!
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17.12.2022 01:08
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"...наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін. "
Это ответ Байдену
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17.12.2022 00:59 Ответить
Та ні, це тепер така риторика. Завтра обставини зміняться читатиме щос інше.
От що він зібрався повертати переговорами?

«говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Джерело: https://censor.net/ua/n3387544
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17.12.2022 11:04 Ответить
На основі поваги? а русскіє знають що таке повага? "ссишь, значит уважаешь" це повага по-русскі.
Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
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17.12.2022 01:03 Ответить
Та яка ще повага до москаліфф! Вбивці, руйнівники, кати!
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17.12.2022 01:51 Ответить
Но пару сигарет в хремль отправить не мешало би, щоб вони таМ покурили
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17.12.2022 01:05 Ответить
Украина защищается и должна убивать их- всеми средствами! Нужно производить припасы с напалмом и газами и вакуумные бомбы!

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17.12.2022 01:06 Ответить
Нужно сжечь их всех, как паразитов!!!
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17.12.2022 01:08 Ответить
😁🇺🇦
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17.12.2022 09:40 Ответить
"не скажи свідоцтва хибного на ближнього твого" - Закон Божий. Чому усі повинни читати тебе? Згинь.
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17.12.2022 01:54 Ответить
Ти будеш мене читати, хочеш ти того чи ні.Конституцію треба вчити.Ботва проплачена. Срані адепти зе все почують.
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17.12.2022 14:09 Ответить
Украина должна пробудить максимальную злость и ненависть!!! Беспощадность!!!
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17.12.2022 01:09 Ответить
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17.12.2022 01:15 Ответить
Після жорстоких вбивств сотень тисяч українців цей псевдопрезидент ще згадує про мирні переговори? Жертва випрошує у агресора поваги, тримаючи його за горло?
Я розумію, що він не українець, але це нахабство у лояльності до агресора уже перевешило межу терпіння.
А треті сторони уже побачили, що ось такий сюр і абсурд буває, коли у вас на посаді президента агент ворожої держави.
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17.12.2022 02:19 Ответить
Это он отвечает Байдену и Макрону на их хотелки
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17.12.2022 10:51 Ответить
Нахвуй паРашу!
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17.12.2022 03:35 Ответить
О тексте К.Обхол и в. Иванова:

1. Кто зовет Украину за стол переговоров?
Москва и ее холуи.

2. Зачем нужны переговоры Кремлю?
Решить свои военные и другие проблемы, что бы потом снова напасть.
Цель - уничтожить Украину, они не поменяли.

3. На что давят кацапы?
На страдания жертв их агрессии.

Что есть типичная тактика террористов- угроза принести еще больший ущерб заложникам.

4. Деморализация народа Украины
( у вас нет сил, ваши условия вы не сможете реализовать, запад вас « предал» и тд)
есть важная часть войны режима зу&ла.

5. Все кто распространяет анти украинские пропаганду кацапских фашистов есть врагом Украины, независимости от их локализации в мире и демагогии в аргументах.

Полный игнор кацапской пропаганде.

Делаем свое дело- приближаем Победу Украины.
Каждый. На своем месте. Кто сколько сможет.
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17.12.2022 06:08 Ответить
А як же посмотреть в глаза путина увидеть там мир и договориться по середине і готувати людей брехнею про шашлик і під час війни знову брехати
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17.12.2022 06:54 Ответить
Та мои чуваки Татаров и дЕрмак усьо паришають...а Марьяна Безмозглая ваше путлера застрелить..что Софья Перовская сЦаря аЛексашку в 1881 году к🤣
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17.12.2022 08:44 Ответить
Он реально сказал с "нацистской", так на сайте TF-1. Я считаю это прорывом, потому как для Запада надо четко и внятно проводить параллели, как бы им этого не хотелось. Я бы хотел, что бы наши официалы, МИД, МО, и прочие, не стеснялись - "уничтожено столько-то нацистов".....
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17.12.2022 08:58 Ответить
"Это тактика президента Путина, такая же грязная, как Гитлера в свое время"
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17.12.2022 09:16 Ответить
Хіба німці робили катівні для немовлят?
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17.12.2022 09:50 Ответить
Это все понятно, я только про то зло, с которым у Запада есть четкая ассоциация - это плохо и с Гитлером переговоры бесполезны.
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17.12.2022 10:13 Ответить
Более полу тысяч лет касабские нацисты вылуплялись только для уничтожения разных народов и языков, а тут из-за какой то половинки касаба - *****, отказались от нацисткий идей "Сверхсвинособака", не поверю!!! Только с хорошо побитой свинособакой, можно поговорить, но не договариваться!!!
PS: Наш призЕдент, договариваться о чём то с наследственными нацистами, можно только после полной выплаты ими всех, включая 1922, 33, 47 год, репараций и контроля за вооружением! Не раньше!!!
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17.12.2022 10:15 Ответить
Зеленский, пора уже думать о договорах и границах с Китаем!

"Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк! Это кровью написано в истории человечества - не стоит пренебрегать!!!
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17.12.2022 10:25 Ответить
А этот малорос все о переговорах....Победители не ведут переговоры с побежденными, разве что только формально...победители диктуют условия....
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17.12.2022 10:30 Ответить
 
 