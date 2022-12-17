За прошлые сутки отражены атаки врага в районах более двадцати населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести девяносто седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, это - Площанка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время, как напоминает Генштаб, российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается по всей территории Украины.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбино и Кондратовка на Сумщине и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречное и Красное Харьковской области.

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На Купянском направлении огневого влияния подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки - Луганской.

На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Железное, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг нанес огненное поражение вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать артиллерию гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населённых пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Миловое в Херсонской области.