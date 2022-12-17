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За прошедшие сутки поражены 5 районов сосредоточения врага, один пункт управления и склад боеприпасов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Также, по данным Генштаба, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки, - Генштаб
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Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.

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17.12.2022 09:49 Ответить
 
 