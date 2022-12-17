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война (46746) Киев (24537) Кличко (4512) Тарифы на отопление (690) Тарифы на электроэнергию (1904) водоснабжение (697)

Водоснабжение вернули всем жителям Киева, половина горожан уже с теплом, со светом - 2/3 киевлян, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода,електрика

Водоснабжение вернули всем жителям столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, половина киевлян – уже с теплом.

"И мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений используются. Ибо дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и дальше экономить", - говорится в сообщении.

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Віримо ЗСУ, президенту та великому народу ЗША!
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17.12.2022 08:04 Ответить
40 ракет выпустили орки по Киеву ,так мечтали блекаут сделать но хера с два ,столица держится!Слава Украине!Смерть воротам!
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17.12.2022 08:07 Ответить
Привет с Троямбы.Все ок!
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17.12.2022 08:09 Ответить
Кличко - найрозумніший киянин!
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17.12.2022 09:53 Ответить
Віримо в Бога та ЗСУ!

Кличко чемпіон!
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17.12.2022 09:55 Ответить
 
 