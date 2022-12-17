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Путин во время визита в Минск будет давить на Лукашенко и создавать условия для нового наступления на Украину, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

Президент России Владимир Путин намерен оказывать давление на захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW)..

Президент России Владимир Путин будет оказывать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск.

Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.

Также отмечается, что Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции, как это делал десятилетиями.

Лукашенко подчеркнул, что "Беларусью руководит никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям России об интеграции и отказывался привлечь белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину.

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Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину.

Сейчас ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украину даже вместе с российскими войсками.

Однако встреча Путина и Лукашенко, как минимум, будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Белоруссии. Длительные удары России по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и продолжающаяся воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

Кремль вряд ли сломает волю украинцев к борьбе. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что Украина вроде бы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик.

ISW считает, что такой вывод неточный и что Украина имеет хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.
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Топ комментарии
+22
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17.12.2022 08:46
+15
Да херня этот спектакль,хотят оттянуть наши силы на север, так как жепой чуют наступление ЗСУ на Запорожье.
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17.12.2022 08:18
+11
згадування прізвищ цих двох радянських підорів повинно відбуватися лише в контексті здійснення цілодобових заходів щодо їх знищення або видачі їх Україні для суду/знищення.
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17.12.2022 08:29
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Правила форума Совет форумчан
чергове збочення двох напів розумних пенсіонерів .
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17.12.2022 08:16 Ответить
І ЩЕ ОДИН ВИСНОВОК : БУЛЬБАШІ - ГНИЛИЙ "НАРОДЕЦ" .
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17.12.2022 08:55 Ответить
Мы должны делать свою работу -- убивать ублюдков максимально всеми силами и способами
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17.12.2022 10:25 Ответить
Було би непогано обох ублюдків завалити 😡
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17.12.2022 16:50 Ответить
Да херня этот спектакль,хотят оттянуть наши силы на север, так как жепой чуют наступление ЗСУ на Запорожье.
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17.12.2022 08:18 Ответить
пролетая над Соленскими лесами.. ну дальше вы знаете..
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17.12.2022 08:53 Ответить
..один спектакль з навчаннями смердячих вздовж українськіх кордонів ми вже подивилися! Навіть Боневтік розповідав.. який гарний *спектакль*! Тільки зараз у *спектаклі* приймають участь всі українці! А всі попереджали Боневтіка , що спектакль без муляжів і циркових костюмів.... Тому і зараз відноситися до північного направлення потрібно серьозно.... Що і підтверджує Главком.
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17.12.2022 14:26 Ответить
які умови з чим і з ким? з тим ще в них є скільки км після перетину кордону вони пройдуть?
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17.12.2022 08:22 Ответить
Тиснуло б иого і не переставало -- він попутав століття -- собіратєль земель .
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17.12.2022 08:24 Ответить
Рано чи пізно, але кацапи звідти нападуть, я маю на увазі сухопутні сили, бо кацапи вже давно використовують територію білорусі у війні проти України. Напад білоруських військ разом з пуйлом означатиме продовждення режиму пуйла на пів року на московії і крах правління бульби на білорусі, бо білорусь розділиться.
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17.12.2022 08:25 Ответить
згадування прізвищ цих двох радянських підорів повинно відбуватися лише в контексті здійснення цілодобових заходів щодо їх знищення або видачі їх Україні для суду/знищення.
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17.12.2022 08:29 Ответить
Злигалося два підараси.
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17.12.2022 08:29 Ответить
У Лукі є такий шанс стати героєм України під час приватної бесіди.... Гадаю йому б пробачили все!
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17.12.2022 08:33 Ответить
там колєньку за яйця тримають,а бульбяник його дуже любить,хотів ставити його як намістника бульбогубернії.був би титул--Чіпс Перший
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17.12.2022 09:11 Ответить
Лука звісно набагато більший, але опонент займався дзюдо та має чорний пояс, тож, не факт, хто кого
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17.12.2022 18:27 Ответить
Отой чорний пояс можливо фейк. В інтернеті може й зараз є відео де дзюдоїстка із РФ його легко поклала.
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17.12.2022 22:44 Ответить
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17.12.2022 08:46 Ответить
взяв би на руки )(уйла.то здавався б вище
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17.12.2022 09:06 Ответить
Не все так плохо на расее касаемо электроники. Фюрер расеи ***** есть маленький надоносок с ростом полтора метра и очень комплексующий из-за этого, потому что все мировые лидеры называют его окурком и маленьким засранцем. Но высокоскрепная расея сильна не только петухами из говна, но и специалистами по рогам и копытам, которым анало-говнет. Нормально выглядит ***** на фоне уссатого луки при разнице в росте 31 см. .

В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, *****. И при встрече в былые годы с Трампом, с Байденом, а теперь и с уссатым лукой нормально будет выглядеть фюрер репоедов, срущий в чемодан со своим ростом в полтора метра на фоне луки при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
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17.12.2022 11:20 Ответить
Кровавый кремлевский карлик - это какая-то очень злая карикатура Истории... Мерзкая бледная поганка.
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18.12.2022 05:15 Ответить
НУ давай Саня розставь ноги...
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17.12.2022 13:16 Ответить
Здесь фотошопом, вместе с вытягиванием пуйла вверх и его кресло вытянули и потолок над ним подняли.
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17.12.2022 22:51 Ответить
а вангісти казали ,шо впав зі сходів..на дупу..а )(уйло з візитом приперся...Не вірте різним "прєдсказатєлям"І не вірте в різні болячки,що ось ось здохне ,
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17.12.2022 09:05 Ответить
Те що він хворий це факт.
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17.12.2022 09:15 Ответить
в тому сенсі...так
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17.12.2022 09:21 Ответить
Так він, мабуть, двійника до бидлорусії послав, а сам хворіє на дупу.
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17.12.2022 11:02 Ответить
Уявляю як Крохмальпаша проклинає той день коли злигався з ******... А міг же з опозицією перетерти якось хитро.
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17.12.2022 09:30 Ответить
Як це пуйло може їздили та посміхатися, коли весь світ знає, що воно пуйло і терорист, що воно ракетами б'є по будинках, в яких живуть люди, особливо жінки і діти?
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17.12.2022 09:36 Ответить
Ну если сцарь параши поехало к рабу,значит раб на все согласиться. ******* бы какой нибудь протевобункерной ракетой по месту встречи.... Да не дадут ни ракеты ,ни разрешения некоторый граждане.
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17.12.2022 09:52 Ответить
Вони можуть спільно надати наказ на наступ...
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17.12.2022 10:19 Ответить
Говорят у ******* мамашка ещё живая, которая с ним не общается много лет. Хотя может уже и померла в этом году со стыда.
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17.12.2022 10:25 Ответить
А таракашка уже боится в мордор ездить и с молью чаек пропивать.
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17.12.2022 10:55 Ответить
Меня всегда забавляют фотки, на которых крупный мужик, уссатый Лука вместе с ******. Членоголовый фюрер репоедов ***** без дополнительных пристегнутых копыт с него полтораметровым ростом как раз будет своим крысинным носом упираться Луке в пуп.
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17.12.2022 11:06 Ответить
еще раз заставить свинособаку идти на Киев решили два дибила)) но както свинособакам бы на донбассе до этого не сдохнуть))
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17.12.2022 11:07 Ответить
Гойда!!!!
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17.12.2022 13:06 Ответить
эх...а могло ж одной бульбы хватить...итить)))) да не с нашим то счастьем )))
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17.12.2022 14:49 Ответить
Чик-чирик і в гробікє. Але точно, що не з нашим щастям.
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17.12.2022 23:13 Ответить
Курви, запрошуємо, але прохання пакети прихопити з собою
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17.12.2022 16:39 Ответить
ну таки да, Хйло конечно хотел бы под новый год запилить нечто типа официального "усоюзнивания". но это 1. нахрен никому не надо и 2. вряд ли сработает.
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17.12.2022 17:56 Ответить
Нехай пуйло лукі в сраку натисне, і щоб скліщились в екстазі до інсульту та інфаркту.
Щоб скліщеними докліщили в мавзалєй.
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17.12.2022 18:24 Ответить
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17.12.2022 18:31 Ответить
от всей души, искренне и с огромнейшей любовью хочу пожелать всем народам расии сдохнуть... подохнуть... и чтобы даже наименование дебильной страны было забыто... будь ты, страна свинопасов и свиноматок, проклята!
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17.12.2022 19:55 Ответить
Nado bit vnimatelnim, lukasenko voynoy protiv Ukraini ne poydet, skoree vseqo puk-in budet vospolzovatsya rosiyskimi voyskami v Belarusi i naqnetat obstanovku na severe Ukraini, selyu polucit desevuyu rovokatorskuyu poluticeskuyu osenku. gnida xocet pokazat na mir cto on ne odin i ctobi otmit ot sebya pozornuyu porajenie, takje otkrit severniy front xocet stravlivat belorusov s vami.
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17.12.2022 22:13 Ответить
В концлагере Заксенхаузен было здание, формально находившееся за территорией лагеря. В нём были крематорий с четырьмя печами и газовая камера. Иногда людей, минуя регистрацию в лагере, отправляли сразу в это здание для массовых казней. Знаете, как называлось здание? "Станция Z".
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17.12.2022 23:03 Ответить
У кацапья вряд ли сейчас возможен полный захват Беларуси. Почти все войска задействованы в Украине. Не думаю, что беларусы без нападения крупной армии захотят сдаваться.
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17.12.2022 23:32 Ответить
Горіти у Вогні всім кацапам і білокацапам...
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18.12.2022 10:29 Ответить
Навіть у позі "зверху" Путін не зможе тиснути на достатньо важкого Лукашенка. Інші пози для бацьки взагалі безпечні.
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18.12.2022 11:48 Ответить
******* точкою у по цим підерам
горіти у пеклі вам ******.
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18.12.2022 14:00 Ответить
И ЗАХВАТА БЕЛАРУСИ !?)
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13.03.2023 07:14 Ответить
УКРАИНА УЖЕ ТОЧНО ПАНЬКАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !!!
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13.03.2023 07:15 Ответить
ВАГНЯР ПЕРЕХОДИТ НА ДЕТЕЙ С ПОДЗЕМЕЛЬЯ !)
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13.03.2023 07:17 Ответить
 
 