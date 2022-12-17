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Зима будет очень динамичным временем. Противовоздушная оборона – наш приоритет помощи Украине, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Повышение боеспособности Вооруженных сил Украины будет происходить в режиме высокой срочности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер для "Голоса Америки".

США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они учат ежемесячно.

По ее словам, сегодня на фронте "совершенно другая игра", если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые приступили к обучению украинских сил после того, как Россия ворвалась в Крым в 2014 году.

"Зима будет очень динамичным временем. Я считаю, что некоторые люди думают о зиме как времени отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться", – отметила Купер.

Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что США готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.

"Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона – наш приоритет, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого", – сказала она.

Купер также подтвердила, что США отправили Украине компоненты для ЗРК С-300 для поддержки возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.

"Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно обладают главной способностью, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнула Лора Купер.

Тактику российских войск в Украине Купер описала как "мясорубку, в которую бросают людей, несмотря на огромные потери".
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Топ комментарии
+4
Коротше пятниця пройшла і ніхто нам Petriot не дав. Все як завжди - піськов виразив азабоченность і америкоси дристонули.
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17.12.2022 09:06
+3
Все менше ракет пуйла долітає до цілі, є дірки. Якщо США їх залатають і дадуть нам свої ППО, що дістануть носіїв ракет, то ми їх просто позбиваємо і вони поскинглять щось про ядерну бомбу і перестануть займатися атакою зі своєї території. Але це моя особиста думка, я можу помилятися.
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17.12.2022 08:28
+2
Herman Aksom

@eternalrailway

·

1 год

Весь день немає нічого, ні електрики ні моб. інтернету. Де взяти хоч якісь новини? Ловлю радіо. Радіо нв. Думаєте новини розповідають? Ні. Дзвонять арестовивичу. Тому, який в літку казав "нікагда расія не сможет аднавременна віпустіть 40 ракет!". І питають думку цього експерта.
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17.12.2022 09:53
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Правила форума Совет форумчан
Все менше ракет пуйла долітає до цілі, є дірки. Якщо США їх залатають і дадуть нам свої ППО, що дістануть носіїв ракет, то ми їх просто позбиваємо і вони поскинглять щось про ядерну бомбу і перестануть займатися атакою зі своєї території. Але це моя особиста думка, я можу помилятися.
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17.12.2022 08:28 Ответить
Слава ЗСУ!
Всім, від рядового Воїна до Генералів!

Тепер ви оцінили наших Генералів?
Вони - найкращі у світі!

Стосовно США: мати фантастичну розвідку, ресурси і при цьому абсолютно провально передбачати розвиток подій та планувати....
надо умєть!

В Україні власник сільмага не взяв би службовців пентагона навіть продавщицями.
Пентагон хай молиться, що у них шеф не Генерал Залужний, бо 90% таких службовців він би звільнив, а ще 10% - застрелились

Натомість укомплектував би цю контору нашими Генералами та Волонтерами 😂
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17.12.2022 13:21 Ответить
Треба щось дальше за хімарс. Залужний казав, що вони великі склади стараються розташовувати поза зоною досяжності. За останній час з великих вразили недалеко від Бахмута.
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17.12.2022 08:49 Ответить
Коротше пятниця пройшла і ніхто нам Petriot не дав. Все як завжди - піськов виразив азабоченность і америкоси дристонули.
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17.12.2022 09:06 Ответить
Байден требует пойти на уступки, переговоры и закончить через это войну. Опции - границы на 24 февраля, признание Крыма. За это он даст два "Патриота".
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17.12.2022 10:37 Ответить
три...
три патріота, фінський холодильник і безкоштовна путівка в санаторій 😕

германські села такі села, населюковніші із усіх сел ! 😢
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17.12.2022 13:05 Ответить
Herman Aksom

@eternalrailway

·

1 год

Весь день немає нічого, ні електрики ні моб. інтернету. Де взяти хоч якісь новини? Ловлю радіо. Радіо нв. Думаєте новини розповідають? Ні. Дзвонять арестовивичу. Тому, який в літку казав "нікагда расія не сможет аднавременна віпустіть 40 ракет!". І питають думку цього експерта.
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17.12.2022 09:53 Ответить
"какое дерьмо ваша заливная рыба!" 😂

а хто заставляє Вас її їсти слухати обдристовича?
Якщо немає чого робити, то лягай спати 😕
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17.12.2022 11:29 Ответить
В тому то і страва. Що абдристович лунає з кожної праски. На виборах побачите результат. Потім не дивуйтесь, бо ви не слухали і зневажали.
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17.12.2022 12:51 Ответить
я не забуваю вимикати праску 😂

і Вам раджу зберігати душевний спокій і зневажати муркота корвалолича
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17.12.2022 13:07 Ответить
Я і не вмикаю. Кажу вам, що українці це дивляться.
Та якби зараз обирали головнокомандувача військами , то перші три місця посіли би арестович притула і якесь чмо з кварталу, а Залужний четверте.
От в чому біда. Жити серед тих придурків.
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17.12.2022 14:51 Ответить
Очередное бла-бла-бла...всякие заверения, слова поддержки, восхищение...все только на словах....скоро год войне, Украина без света, а они только пво хотят дать....вот такие союзники...ах да, я же забыл, что и за подачки их нужно в тухис целовать...тут же по прежнему большинство этим занимается....
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17.12.2022 10:27 Ответить
тільки не кажи що Захід не хоче зробити з рашки інваліда


все одно не повірю
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17.12.2022 13:10 Ответить
Это же торговцы, такие же точно сдали Чехословакию гитлеру. Но Украина в отличии от Чехословакии дала бой - иначе был бы результаткак в 1938г
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17.12.2022 14:40 Ответить
Вон, гляди...уже крысы комменты поблочили....
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17.12.2022 17:16 Ответить
Если бы хотели, то давно бы інваліда зробили
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17.12.2022 21:40 Ответить
 
 