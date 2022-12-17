Зима будет очень динамичным временем. Противовоздушная оборона – наш приоритет помощи Украине, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Повышение боеспособности Вооруженных сил Украины будет происходить в режиме высокой срочности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер для "Голоса Америки".
США намерены увеличивать количество украинских военнослужащих, которых они учат ежемесячно.
По ее словам, сегодня на фронте "совершенно другая игра", если говорить о навыках украинских Вооруженных сил, по сравнению с тем, когда США впервые приступили к обучению украинских сил после того, как Россия ворвалась в Крым в 2014 году.
"Зима будет очень динамичным временем. Я считаю, что некоторые люди думают о зиме как времени отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что россияне также могут попытаться продвинуться", – отметила Купер.
Купер не подтвердила заявления официальных лиц США на этой неделе о том, что США готовятся отправить в Украину комплексы ПРО Patriot, которые могут помочь сбивать российские ракеты.
"Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона – наш приоритет, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого", – сказала она.
Купер также подтвердила, что США отправили Украине компоненты для ЗРК С-300 для поддержки возможностей противовоздушной обороны до того, как были развернуты комплексы NASAMS.
"Весной прошлого года мы отправляли украинцам запасные части, чтобы поддерживать их системы С-300 в рабочем состоянии. Однако системы NASAMS действительно обладают главной способностью, которую украинцы сразу же смогли невероятно эффективно использовать против российских ракетных угроз, а также против российских беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнула Лора Купер.
Тактику российских войск в Украине Купер описала как "мясорубку, в которую бросают людей, несмотря на огромные потери".
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Всім, від рядового Воїна до Генералів!
Тепер ви оцінили наших Генералів?
Вони - найкращі у світі!
Стосовно США: мати фантастичну розвідку, ресурси і при цьому абсолютно провально передбачати розвиток подій та планувати....
надо умєть!
В Україні власник сільмага не взяв би службовців пентагона навіть продавщицями.
Пентагон хай молиться, що у них шеф не Генерал Залужний, бо 90% таких службовців він би звільнив, а ще 10% - застрелились
Натомість укомплектував би цю контору нашими Генералами та Волонтерами 😂
три патріота, фінський холодильник і безкоштовна путівка в санаторій 😕
германські села такі села, населюковніші із усіх сел ! 😢
@eternalrailway
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1 год
Весь день немає нічого, ні електрики ні моб. інтернету. Де взяти хоч якісь новини? Ловлю радіо. Радіо нв. Думаєте новини розповідають? Ні. Дзвонять арестовивичу. Тому, який в літку казав "нікагда расія не сможет аднавременна віпустіть 40 ракет!". І питають думку цього експерта.
а хто заставляє Вас її
їстислухати обдристовича?
Якщо немає чого робити, то лягай спати 😕
і Вам раджу зберігати душевний спокій і зневажати муркота корвалолича
Та якби зараз обирали головнокомандувача військами , то перші три місця посіли би арестович притула і якесь чмо з кварталу, а Залужний четверте.
От в чому біда. Жити серед тих придурків.
все одно не повірю