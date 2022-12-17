РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10778 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 308 7
война (46746) обстрел (20144) Одесская область (3105) ракеты (2715)

Враг направил на Одесщину очередную ракетную атаку, уничтожены две ракеты "Оникс", - ОК Юг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

По Одесщине враг с утра направил очередную ракетную атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".

"2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГА просит жителей Одесской области по возможности уехать из региона: на восстановление энергообъектов может потребоваться до 3 месяцев
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, рідненькі, за вашу невтомну роботу. Героям слава !!!
показать весь комментарий
17.12.2022 08:54 Ответить
Подяка нашим захистникам, від всього серця.
показать весь комментарий
17.12.2022 10:15 Ответить
Комлекс нестаціонарний. Запуск здійснюється з рухомих платформ.
показать весь комментарий
17.12.2022 11:20 Ответить
Основные технические характеристики комплекса "Бастион":

максимальная дальность стрельбы - 300 км;
скорость полета ракеты - 680-750 м/с;
угол послестартового разворота - 360 градусов;
количество ракет в залпе (на 6 пусковых установках) - 12 единиц;
время развертывания на стартовой позиции - 5 мин.
показать весь комментарий
17.12.2022 11:24 Ответить
 
 