Враг направил на Одесщину очередную ракетную атаку, уничтожены две ракеты "Оникс", - ОК Юг

По Одесщине враг с утра направил очередную ракетную атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".

"2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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