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Враг направил на Одесщину очередную ракетную атаку, уничтожены две ракеты "Оникс", - ОК Юг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По Одесщине враг с утра направил очередную ракетную атаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".
"2 ракеты типа "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, были уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
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максимальная дальность стрельбы - 300 км;
скорость полета ракеты - 680-750 м/с;
угол послестартового разворота - 360 градусов;
количество ракет в залпе (на 6 пусковых установках) - 12 единиц;
время развертывания на стартовой позиции - 5 мин.