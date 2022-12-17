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жилье (877) ипотека (131) компенсации (469) Луганщина (6245) оккупация (9509)

Жителям оккупированной Луганщины российские власти вместо компенсации за жилье предложили оформить ипотеку, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

будинки,луганщини

Вместо компенсации за разрушенное жилье на территории так называемой ЛНР россияне предложили людям ипотеку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Власти так называемой "ЛНР" предложили тем, у кого разрушено жилье, оформить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке. То есть, строительство новых домов якобы планируют, но только под ипотеку – никакой компенсации. Только откуда населению брать деньги, если почти вся промышленность на этой территории либо уничтожена, либо демонтирована самими россиянами", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Оформляють іпотеку, а після звільнення ЗСУ цих міст вйобують в рашку. і сидять там з іпотекою🤣.
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17.12.2022 09:53
+8
Витя - производная от системы, а не корень всех бед. Как и путин. Есть среда, в ней формируются люди, как её продукт. Если у нас 500 лет война с россией, то Янукович тут лишь лепёшка говна на колесе истории.
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17.12.2022 10:29
+4
Ви не в повній мірі уявляєте собі цей процес. В скороченому варіанті: Іпотека, ПВК Вагнер для закриття іпотеки, довідка: житлом забезпечений, кладовище №, місце№ і це якщо пощастить, бо можуть і не знайти.
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17.12.2022 09:57
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Янукович, лучше б твой папа .. рочил.
Столько горя принесло твое рождение.
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17.12.2022 09:50 Ответить
Витя - производная от системы, а не корень всех бед. Как и путин. Есть среда, в ней формируются люди, как её продукт. Если у нас 500 лет война с россией, то Янукович тут лишь лепёшка говна на колесе истории.
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17.12.2022 10:29 Ответить
Посмотрите на путина. Он реально сьехавший с ума на теме Украины.
Его прям трусит когда о нас говорит.
Все же я бы не недооценивал роль личности в истории.
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17.12.2022 10:51 Ответить
Оформляють іпотеку, а після звільнення ЗСУ цих міст вйобують в рашку. і сидять там з іпотекою🤣.
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17.12.2022 09:53 Ответить
Ви не в повній мірі уявляєте собі цей процес. В скороченому варіанті: Іпотека, ПВК Вагнер для закриття іпотеки, довідка: житлом забезпечений, кладовище №, місце№ і це якщо пощастить, бо можуть і не знайти.
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17.12.2022 09:57 Ответить
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17.12.2022 10:02 Ответить
для іпотеки потрібен "куряча довідка"
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17.12.2022 11:20 Ответить
саме то
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17.12.2022 09:54 Ответить
послє камнєй с нєба ідьот іпотєка на то,што вряд лі будєт построєно - вас прівєтствуєт рускій мір
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17.12.2022 10:03 Ответить
а про лотерею на льготну іпотеку під 3 % не чули від Зе команди? спочатку у тебе лотерея чі вціліє твоє житло, а потім лотерея чі потрапиш ти до кола "вибраних" і зможеш оформити іпотеку під низький відсоток. проблема житла в Україні є і буде дуже гострою. дуже багато сімей його втратили. у компенсації за рахунок репарацій не вірю (можливливо лише у якийсь довгий термін) так як усе затягнеться міжнародними судами і тп.
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17.12.2022 10:04 Ответить
а чого від Зе лоторея про вціління житла? це парафія путьки
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17.12.2022 10:37 Ответить
цілком згоден. але метод іпотека - лотерея не те що не вирішить проблеми, а лише призведе до корупції котрій давно треба покласти край якщо ми йдемо у євросім'ю
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17.12.2022 13:37 Ответить
тоді ти намішав кучу тем. ця каша 99% сустрічається у совкомозглих.
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19.12.2022 08:17 Ответить
цілком згоден. але метод іпотека - лотерея не те що не вирішить проблеми, а лише призведе до корупції котрій давно треба покласти край якщо ми йдемо у євросім'ю
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17.12.2022 13:39 Ответить
З лднр виїхало у вільну Україну і на росію 70% населення. Половина квартир і будинків пустують.
про яку іпотеку тут говорят, реальні ціни впали в десять раз. Ціна квартири $3тис в центрі Луганська- вже задорого.
навіть через 5-10 років коли закінчиться війна ці території залишаться безлюдним
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17.12.2022 10:08 Ответить
Не смійтеся. Коли Зеколомойські розкрадуть європейські гранти, в нас буде майже так само
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17.12.2022 10:20 Ответить
Так, а хто це себе зробив сам? Пора ржати, чи як там віслюки радіють?
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17.12.2022 11:41 Ответить
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17.12.2022 13:56 Ответить
 
 