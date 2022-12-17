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Луганщина (6245) оккупация (9509) Северодонецк (601) Азот (27)

Россияне вывозят металл и оборудование с предприятия "Азот" в Северодонецке, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот

Россияне не придерживаются своих обещаний восстановить предприятия оккупированной Луганщины, а наоборот – грабят и разбирают на металл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Летом россияне выпустили много пропагандистских сюжетов по поводу скорейшего запуска практически разрушенного химического гиганта - "Азот" в Северодонецке. Якобы набирали штат. Есть реальность – грузовики вывозят уцелевшее технологическое оборудование в сторону России. В частности, в Россошь, где есть аналогичное предприятие. Не стиралка - на этот раз похвастаться россиянам есть чем", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России в соцсетях нанимают рабочих для рытья окопов на оккупированной территории Украины
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Олександр Бригинець
@bryhynets
·
14 год
Людей попросили (знайшов у Брези) назвати 5 найавторитетніших українців, яким вони довіряють
І ви бачите перші 5 місць
Ок, президент… у нас Стокгольмський синдром і ми у нього ви заручниках - тут все зрозуміло…
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17.12.2022 09:57 Ответить
У кого пульт від телевізора, той хазяїн мвізків наріду. А в них крім пульта, ще і "єдиний марафон".
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17.12.2022 10:04 Ответить
Эти кровавые ******** как саранча Заходим после зачистки пусто- вплоть до кабелей проводки вырезают все ублюдки нищие
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17.12.2022 10:12 Ответить
Сподіваюся після перемоги у влади вистачить розуму не будувати за рахунок бюджету ніяких стратегічних підприємств на сході, приватний бізнес якщо хоче ризикувати хай ризикує...
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17.12.2022 10:08 Ответить
Росіянин, що дотримується своїх обіцянок, це не росіянин
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17.12.2022 10:16 Ответить
Цап-царап.. эту фразу путлер сказал ещё в 2013 году...,А Шариков в 1917 году...🤣а сЦарь Ваня Грозный аж 600 лет назад...типа Казань брал ..Иван Васильевич не меняет профессию...где посрал..то мое...🤣СкреПОНОС давит на мозги...🦍🦍☠️
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17.12.2022 10:30 Ответить
Виталий Портников правильно сказал... Украина будет в НАТО и ЕС ..лет через 40...😝😝
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17.12.2022 10:34 Ответить
..рюзке воры ..
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17.12.2022 10:39 Ответить
Значить, скоро тікатимуть з Сіверодонецька рашистсткі тварюки!
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17.12.2022 11:35 Ответить
 
 