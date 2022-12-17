Россияне боятся за безопасность Крыма, поэтому начали запускать дроны из Краснодарского края, - британская разведка
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Российские военные боятся уязвимости своих позиций во временно оккупированном Крыму и потому перенесли места пусков иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарский край РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные британской разведки, опубликованные в Twitter Министерства обороны Великобритании.
В обзоре отмечается, что в последние дни российские войска активизировали дальние удары по критически важной инфраструктуре Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также предоставленными Ираном БПЛА, запускаемыми из Краснодарского края РФ. Разведчики считают, что Россия боится уязвимости оккупированного полуострова.
"Смена места запуска, вероятно, связана с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, хотя это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию, в Астрахань", - говорится в сообщении.
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