РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5745 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
3 518 6
беспилотник (2095) Великобритания (4259) Крым (26017) разведка (4002) дроны (2101)

Россияне боятся за безопасность Крыма, поэтому начали запускать дроны из Краснодарского края, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Российские военные боятся уязвимости своих позиций во временно оккупированном Крыму и потому перенесли места пусков иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарский край РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные британской разведки, опубликованные в Twitter Министерства обороны Великобритании.

В обзоре отмечается, что в последние дни российские войска активизировали дальние удары по критически важной инфраструктуре Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также предоставленными Ираном БПЛА, запускаемыми из Краснодарского края РФ. Разведчики считают, что Россия боится уязвимости оккупированного полуострова.

"Смена места запуска, вероятно, связана с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, хотя это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию, в Астрахань", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После "хлопков" в оккупированном Крыму образовалась огромная пробка на выезд с полуострова, - телеграмм-каналы. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


показать весь комментарий
17.12.2022 10:06 Ответить
Дайте ракеты и нам будет без разницы откуда запускают --- на каждый вылет обратка плюс превентивные удары
показать весь комментарий
17.12.2022 10:19 Ответить
І що це кацапа дасть ? Крим і Кубань це Україна !
показать весь комментарий
17.12.2022 10:09 Ответить
На каждый мопед у нас должен быть такой же.
показать весь комментарий
17.12.2022 10:37 Ответить
Думаєте, коли з Краснодарського краю, то "ми в домікє"?
Будете здивовані.
показать весь комментарий
17.12.2022 13:17 Ответить
А Краснодарський край - х?й з ним?
показать весь комментарий
17.12.2022 13:17 Ответить
 
 