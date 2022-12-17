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Враг бил по жилым кварталам Херсона, попали в школу и многоэтажки, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в школу, предприятие, линии электропередач, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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