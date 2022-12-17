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Враг бил по жилым кварталам Херсона, попали в школу и многоэтажки, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в школу, предприятие, линии электропередач, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне при обстреле погибла волонтер международной организации
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Рашисти будуть зносити місто під 0 доки їх не відгонять ЗСУ!
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17.12.2022 10:41 Ответить
Якось дивно,пропіарилась уся опа, жодних обстрілів під час піару,тільки всі жиди поїхали,почались обстріли...
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17.12.2022 10:54 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.12.2022 10:57 Ответить
Их надо гнать до Крыма а нечем. Спасибо партнёрам за мифический ленд Лиз.
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17.12.2022 11:31 Ответить
 
 