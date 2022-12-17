Готовимся к возможному наступлению со стороны Беларуси в конце февраля, - командующий ОК "Юг" Ковальчук

Украина готовится к тому, что Россия снова может попытаться вторгнуться с севера. Возможно, это произойдет примерно к "годовщине" ее первой неудачной попытки "взять Киев" в феврале.

Об этом заявил командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос журналиста, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока или юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, он заявил, что украинские военные просчитывают такие сценарии.

"Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача", - сказал Ковальчук.

При этом он не исключил возможности повторного вторжения российских войск через Белоруссию на северную границу Украины как маршрут кафиров для наступления на столицу.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", – отметил Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес сомневается в возможности РФ повторно наступать в феврале

По его словам, "больше не будет такого, что россияне просто зайдут", как это было 24 февраля текущего года.

Также генерал акцентировал, что украинские вооруженные силы будут готовы даже к борьбе с миллионами россиян, если глава Кремля Владимир Путин прибегнет к полной мобилизации.

Впрочем, Украине все же понадобится еще более мощная поддержка со стороны западных союзников.