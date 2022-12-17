Готовимся к возможному наступлению со стороны Беларуси в конце февраля, - командующий ОК "Юг" Ковальчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готовится к тому, что Россия снова может попытаться вторгнуться с севера. Возможно, это произойдет примерно к "годовщине" ее первой неудачной попытки "взять Киев" в феврале.
Об этом заявил командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, отвечая на вопрос журналиста, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока или юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, он заявил, что украинские военные просчитывают такие сценарии.
"Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача", - сказал Ковальчук.
При этом он не исключил возможности повторного вторжения российских войск через Белоруссию на северную границу Украины как маршрут кафиров для наступления на столицу.
"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", – отметил Ковальчук.
По его словам, "больше не будет такого, что россияне просто зайдут", как это было 24 февраля текущего года.
Также генерал акцентировал, что украинские вооруженные силы будут готовы даже к борьбе с миллионами россиян, если глава Кремля Владимир Путин прибегнет к полной мобилизации.
Впрочем, Украине все же понадобится еще более мощная поддержка со стороны западных союзников.
Пожалуйста, подождите...
Сто бы кацапы их поменяли?
Як приклад - там он , в стрічці новин є відосік , де кілька ракет - хаймарс , з бч начиненою вольфрамовими шариками , викошують русню цілими підрозділами .
Войны не будет». Путин/Лукашенко/… не нападет…
Спите, дорогие жители города.
в Багдаде все спокойно…
А так у випадку початку анексії НІЯКИХ ПОЛОНЕНИХ і ніякого жалю...!!! усіх ********** разом з кацапомордими підоросами ВБИВАТИ ДО ОСТАННЬОЇ МЕРЗОТИ...!!!
У полон брати лише тих хто без зброї на колінах з піднятими руками попреться на територію НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!
ТАК ВИПАВ ТАКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЧАС, ЩО УСІ УКРАЇНЦІ МАЮТЬ, ЯК ОДИН ВСТАТИ ТА ЗАХИСТИТИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ, та спалити та зруйнувати до тла усю підоросію аж до уральських гір та від КУБАНІ до архангельська і замінувати усе потрійним мінуванням на віки...!!!
P/s. На рахунок білорусів ми ще подумаємо...в залежності, як вони себе будуть вести, хоча там комуно-кгбешно-фсбешної ботви дуже багато...!!!
А ось ,що робилось в Херсонській та Запорізькій на початку війни, видно не було.
готуємось до наступу з білорусі, тваюмать!!!
готуємомь до нового року
до Миколая
литять ракети.....
та ну їх накуй
в погрібїдемо, тільки за огірками, салатами і звичайно, за залитою салом, домашньою ковбасою
а ракети???
та ну їх накуй
прилетить то прилетить
ХТО, МЛЯТЬ В СВІТІ, МОЖЕ ТАК ЯК УКРАЇНЦІ??????????
НІ ХТО!!!!!!!!!!!!!!
на центр Києва прилетить максимально чисельний ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ.
Оскільки початок наземного наступу демаскував би операцію десанту, знівелювавши одну з найважливіших її переваг = фактор несподіванки.
Саме тому наземний наступ почнеться тільки ПІСЛЯ висадки повітряного десанту в центрі Києва, ПЕРЕД якою обов'язково буде масована ракетна атака на Київ, ціль якої - значно зменшити ресурси ППО (**********) і водночас влаштувати темряву і відсутність зв'язку у місті.
Задачі повітряного десанту будуть: максимально знищити центри управління і заблокувати роботу їхніх залишків (якщо знищити їх повністю не вдасться), після чого тримати захоплену територію до приходу наземного підкріплення.
Думаю, ЯКЩО МИ ПІДГОТУЄМОСЬ до того, щоби знищити такий десант, ТО знищити його буде відносно легко, точніше, ЙМОВІРНІСТЬ НАШОГО УСПІХУ (в задачі знищити десант і, відповідно, зірвати ворожі плани захоплення Києва) БУДЕ близька до 100%, оскільки навіть при витраті всіх ракет ППО на перехоплення ворожих ракет, знищити десантні літаки ДО ТОГО, ЯК десант з них вистрибне, можна не тільки ракетами, але і зенітною артилерією. ЯКЩО ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ЦЬОГО.