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Готовимся к возможному наступлению со стороны Беларуси в конце февраля, - командующий ОК "Юг" Ковальчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Украина готовится к тому, что Россия снова может попытаться вторгнуться с севера. Возможно, это произойдет примерно к "годовщине" ее первой неудачной попытки "взять Киев" в феврале.

Об этом заявил командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос журналиста, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, востока или юга, возможно даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, он заявил, что украинские военные просчитывают такие сценарии.

"Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача", - сказал Ковальчук.

При этом он не исключил возможности повторного вторжения российских войск через Белоруссию на северную границу Украины как маршрут кафиров для наступления на столицу.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", – отметил Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес сомневается в возможности РФ повторно наступать в феврале

По его словам, "больше не будет такого, что россияне просто зайдут", как это было 24 февраля текущего года.

Также генерал акцентировал, что украинские вооруженные силы будут готовы даже к борьбе с миллионами россиян, если глава Кремля Владимир Путин прибегнет к полной мобилизации.

Впрочем, Украине все же понадобится еще более мощная поддержка со стороны западных союзников.
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Топ комментарии
+23
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17.12.2022 13:32
+19
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17.12.2022 13:34
+17
Згоден . Ніякі мульйони чмобіків кацапам не допоможуть , якщо в нас буде вдосталь високотехнологічної зброї . .
Як приклад - там он , в стрічці новин є відосік , де кілька ракет - хаймарс , з бч начиненою вольфрамовими шариками , викошують русню цілими підрозділами .
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17.12.2022 13:38
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17.12.2022 13:32 Ответить
Не понятно: зачем сроки обозначать?
Сто бы кацапы их поменяли?
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17.12.2022 15:28 Ответить
інтерв'ю для буржуйських журналів це звичайна дезінформація та страшилки
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17.12.2022 16:17 Ответить
а командувач ОК "Північ", що каже?
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17.12.2022 13:34 Ответить
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17.12.2022 13:34 Ответить
Згоден . Ніякі мульйони чмобіків кацапам не допоможуть , якщо в нас буде вдосталь високотехнологічної зброї . .
Як приклад - там он , в стрічці новин є відосік , де кілька ракет - хаймарс , з бч начиненою вольфрамовими шариками , викошують русню цілими підрозділами .
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17.12.2022 13:38 Ответить
Спадіваємося ця патороч російська повиздихає до кінця лютого
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17.12.2022 14:02 Ответить
ОП розганяє ідею про напад. Є тепер лише новини від зе.
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17.12.2022 14:04 Ответить
Ага, ага…
Войны не будет». Путин/Лукашенко/… не нападет…

Спите, дорогие жители города.
в Багдаде все спокойно…
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17.12.2022 15:31 Ответить
Хіба генерал-майор Ковальчук з ОП ? Наступу з Білорусі наразі не буде, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3386816
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17.12.2022 15:36 Ответить
Вам не здається, що всіх нас водять за носа як буратін
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17.12.2022 15:50 Ответить
Кацапів водять найперше. Бо лише це важливо, якщо треба туману напустити.
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18.12.2022 14:10 Ответить
В белокацапами эту новость тоже прочитали и купили партию свежих памперсов.
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17.12.2022 14:08 Ответить
Лише ПОЛЬЩА приведе у бойовий стан своє військо на кордоні з *********** і ********* разом з кацапомордими підоросами зразуж будуть усі госпіталізовані з ХРОНІЧНОЮ ДІАРЕЄЮ та АНУРЕЗМОМ ...!!!

А так у випадку початку анексії НІЯКИХ ПОЛОНЕНИХ і ніякого жалю...!!! усіх ********** разом з кацапомордими підоросами ВБИВАТИ ДО ОСТАННЬОЇ МЕРЗОТИ...!!!

У полон брати лише тих хто без зброї на колінах з піднятими руками попреться на територію НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!

ТАК ВИПАВ ТАКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЧАС, ЩО УСІ УКРАЇНЦІ МАЮТЬ, ЯК ОДИН ВСТАТИ ТА ЗАХИСТИТИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ, та спалити та зруйнувати до тла усю підоросію аж до уральських гір та від КУБАНІ до архангельська і замінувати усе потрійним мінуванням на віки...!!!
P/s. На рахунок білорусів ми ще подумаємо...в залежності, як вони себе будуть вести, хоча там комуно-кгбешно-фсбешної ботви дуже багато...!!!
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17.12.2022 14:14 Ответить
Треба наготувати велику "м'ясорубку" І будуть кацапобульбашам "каклєти з дєрунамі"!
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17.12.2022 14:20 Ответить
Усе по плану, путлеру и бульбеніто вказують : кінець лютого для вас найкращий період для нападу і ми про це знаемо. Тому ліговський недопалок то чкловський баяніст як самі хитрі попруть в січні, що дуже зарано, але ж вони думають, що це зненацька
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17.12.2022 14:57 Ответить
скоріш наприкінці січня бо в кінці лютого починаються відлиги і грунт стане не придатним для важкої техніки
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17.12.2022 15:02 Ответить
Нельзя недооценивать противника. И нужно понимать, что ракеты у них не кончатся никогда. И живая сила не кончится никогда. Это просто нужно понимать, чтобы с этим что-то делать. Ичем делать.
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17.12.2022 15:06 Ответить
Щось поки наші генерали не рвались до мікрофонів ( спеціально не сказано до камер- бо камери різні бувають) все йшло добре, а от як дірвались... Чим контррозвідка займається? Метеликів напевно лапає... Мало нам обдристовичів, ще якісь ванги з'являються... Напевно піар потрібен, як чотирикратному дезертиру.
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17.12.2022 15:20 Ответить
Генералам видніше, тому біля мікрофону мають право бути
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17.12.2022 15:50 Ответить
підорасы
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17.12.2022 15:26 Ответить
А якого біса обєднанне командування Південь дає коментарі по зоні відповідальності Північ
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17.12.2022 15:56 Ответить
Уже Беларуси нет , там Беларуские кацапы...
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17.12.2022 17:50 Ответить
Так, з півдня мабуть краще видно, що робиться на півночі.
А ось ,що робилось в Херсонській та Запорізькій на початку війни, видно не було.
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17.12.2022 18:20 Ответить
Судя по новостям об обстрелах Херсона, он и сейчас не знает. Ковальчук больше о другом участке осведомлён.
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17.12.2022 21:37 Ответить
так все ж ыксперты говорят что там ничо не готуєтся
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17.12.2022 22:08 Ответить
хтось в світі розуміє про що говорять УКАЇНЦІ??????
готуємось до наступу з білорусі, тваюмать!!!
готуємомь до нового року
до Миколая
литять ракети.....
та ну їх накуй
в погрібїдемо, тільки за огірками, салатами і звичайно, за залитою салом, домашньою ковбасою
а ракети???
та ну їх накуй
прилетить то прилетить
ХТО, МЛЯТЬ В СВІТІ, МОЖЕ ТАК ЯК УКРАЇНЦІ??????????
НІ ХТО!!!!!!!!!!!!!!
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18.12.2022 00:20 Ответить
Думаю, що НАЗЕМНИЙ НАСТУП на Київ почнеться ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК
на центр Києва прилетить максимально чисельний ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ.

Оскільки початок наземного наступу демаскував би операцію десанту, знівелювавши одну з найважливіших її переваг = фактор несподіванки.
Саме тому наземний наступ почнеться тільки ПІСЛЯ висадки повітряного десанту в центрі Києва, ПЕРЕД якою обов'язково буде масована ракетна атака на Київ, ціль якої - значно зменшити ресурси ППО (**********) і водночас влаштувати темряву і відсутність зв'язку у місті.
Задачі повітряного десанту будуть: максимально знищити центри управління і заблокувати роботу їхніх залишків (якщо знищити їх повністю не вдасться), після чого тримати захоплену територію до приходу наземного підкріплення.

Думаю, ЯКЩО МИ ПІДГОТУЄМОСЬ до того, щоби знищити такий десант, ТО знищити його буде відносно легко, точніше, ЙМОВІРНІСТЬ НАШОГО УСПІХУ (в задачі знищити десант і, відповідно, зірвати ворожі плани захоплення Києва) БУДЕ близька до 100%, оскільки навіть при витраті всіх ракет ППО на перехоплення ворожих ракет, знищити десантні літаки ДО ТОГО, ЯК десант з них вистрибне, можна не тільки ракетами, але і зенітною артилерією. ЯКЩО ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ЦЬОГО.
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18.12.2022 07:21 Ответить
До речі, засновник кібернетики Норберт Вінер зробив дослідження і розробляв методи, що і як треба робити зенітній артилерії, щоб діяти найбільш ефективно і результативно.
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18.12.2022 07:27 Ответить
Может лучше тихо и спокойно готовиться и меньше болтать и нагнетать? А то уже и Залужный ванговать стал.
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18.12.2022 10:43 Ответить
Все це - не для нас. Просто черговий етап стратегічної гри через дезінформацію. Невже ви думаєте, що генерали будуть просто так ляпати язиками?
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18.12.2022 22:41 Ответить
 
 