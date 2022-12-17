На боевом дежурстве в Черном море Россия держит 9 кораблей

На субботу, 17 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся до девяти российских кораблей, из них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают в ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

В Средиземном море находятся девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Кроме того, по данным ВМС, за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 20 кораблей, из них пять двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 25 кораблей, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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