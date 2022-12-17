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На боевом дежурстве в Черном море Россия держит 9 кораблей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

флот,росія,корабель

На субботу, 17 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся до девяти российских кораблей, из них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают в ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

В Средиземном море находятся девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Кроме того, по данным ВМС, за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю – 20 кораблей, из них пять двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 25 кораблей, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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На боевом дежурстве в Черном море Россия держит 9 кораблей 01
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зато со стороны ОПЫ кирюха на Порше -защиту держит
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17.12.2022 13:39 Ответить
А чому на номерному знаку z-тка?..
Аууу сбууу
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17.12.2022 13:50 Ответить
зэ-мобиль Голосуй за зэ
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17.12.2022 14:06 Ответить
То повинно бело бути "Ze"
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17.12.2022 14:06 Ответить
я рад за них що тримають, що дає ця статистика що ви пишите ? чи кораблі самі знищуватимуться?але з весни ніхто їх не займає або пишіть коли потопите або нічого, майже щодня тримають та тримають або орки планують захопити те і се для чого нам знати їхні хотелки мало чого вони планують чи хочуть?
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17.12.2022 13:46 Ответить
Та пошугайте їх вже з дронів хоча б гранатами по системі управління.
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17.12.2022 14:57 Ответить
 
 