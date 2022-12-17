Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, - представитель ГУР Юсов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведка подтверждает, что российская армия собирает обломки снарядов западных калибров, чтобы обвинять Украину в обстрелах временно оккупированного Донецка.
Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, передает Цензор.НЕТ.
Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе как целые жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, заверил представитель ГУР.
"Есть информация о том, что подразделения русской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка", - рассказал Юсов.
По его словам, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.
"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", – констатировал он.
Пожалуйста, подождите...
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!
-Рускій корабль іді *****!
Прикордонник курця:
-У вас документи Порошенка фальшиві, ви не поїдете на асамблею НАТО!
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Прикордонники Зе вважають небезпечним Порошенка, але не кремлівських пропагандонів.
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-Не лайте Зеленського!
-А що - він вже помер?
ЗСУ немає ніякого сенсу дарма витрачати ********** , луплячи ними по цивільним об'єктам в Донецьку . Це нічого не дає , у тактичному плані .
До того ж , існує десятки відеоматеріалів , які підтверджують те що снаряди прилітають по Донецьку з - Макіївки наприклад ,, з тилу ДиРи тобто . Але місцевому рузькомірському бидлу , однаково - кругом ввижається ЗСУ .
Вже доходить до повного абсурду . Дивився на ютубі одне відео , де місцевий пенс розказує журналісту про те що чує звуки пострілів зі сторони Макіївки , і зразу ж після цього бачить прильот по їхньому мікрорайону в Донецьку . Коли журналіст говорить - так у Макіївці ж наші війська ( ДиРи тобто ) , пенс каже - ну то навєрноє хохляцкая дрг работаєт . .
Тобто - той безмізкий алєнь навіть не задумується над тим - як так дрг ЗСУ зуміли перейти лінію фронту , та ще й перетягти через неї артилерію , а потім ще й встановити її в окупованій Макіївці .!!?