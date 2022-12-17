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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Донецк (6300) обстрел (20159) провокация (1443) разведка (4002)

Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, - представитель ГУР Юсов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецьк

Украинская разведка подтверждает, что российская армия собирает обломки снарядов западных калибров, чтобы обвинять Украину в обстрелах временно оккупированного Донецка.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, передает Цензор.НЕТ.

Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе как целые жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, заверил представитель ГУР.

"Есть информация о том, что подразделения русской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка", - рассказал Юсов.

По его словам, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.

"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", – констатировал он.

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Топ комментарии
+17
Даже если и мы как то уже похеру. Посеяли ветер, пожинают бурю. несли ***** про 8 лет дамбили бамбас. Так вот скоро будут реально дамбить, ибо чуство у мен что орки просто так не свалят.
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17.12.2022 13:50
+6
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17.12.2022 13:52
+6
краще б рашисти обстрілювали вороніж, білгород, ростов та маскву.... а потім би в тому звинувачували НАТО....

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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17.12.2022 14:10
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Даже если и мы как то уже похеру. Посеяли ветер, пожинают бурю. несли ***** про 8 лет дамбили бамбас. Так вот скоро будут реально дамбить, ибо чуство у мен что орки просто так не свалят.
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17.12.2022 13:50 Ответить
Все дуже просто - Дамбят бамбас -Пішли накуй, -Угнетают рускоязычных -Пішли накуй, Да украинцы... -Пішли накуй, Небензя в оон -Пішов накуй. І так повинен робити весь світ. І тоді сенс завозити іноземніуламки зникне
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17.12.2022 14:04 Ответить
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17.12.2022 13:52 Ответить
вижу сверху уже успели написать что теперь абсолютно похер ... уничтожайте всех! ... сатана их сам рассортирует
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17.12.2022 14:03 Ответить
краще б рашисти обстрілювали вороніж, білгород, ростов та маскву.... а потім би в тому звинувачували НАТО....

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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17.12.2022 14:10 Ответить
Прикордонник здорової людини:
-Рускій корабль іді *****!
Прикордонник курця:
-У вас документи Порошенка фальшиві, ви не поїдете на асамблею НАТО!
*
Прикордонники Зе вважають небезпечним Порошенка, але не кремлівських пропагандонів.
*
-Не лайте Зеленського!
-А що - він вже помер?
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17.12.2022 14:13 Ответить
А нам то якось "по барабану" Хоч напалмом себе випалюйте. Можете ядеркою москву бомбанути і звинуватити Америку.
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17.12.2022 14:17 Ответить
То есть Донбасс ты уже Украиной не считаешь?
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17.12.2022 14:28 Ответить
Донбасс Украина оккупированная кацапами и коллаборантами
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17.12.2022 15:01 Ответить
Ну тогда чего ты говоришь что надо "напалмом украинцев на Донбассе випалювать"?
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18.12.2022 00:12 Ответить
Значит знают что будут сваливать.
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17.12.2022 14:56 Ответить
Краще збирати уламки від українських снарядів по кремлю, даю гарантію- ні в кого б дурних питань не виникло. Розвалини Кремля- це родовище уламків українських снарядів, так записано в Вікіпедії.
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17.12.2022 15:28 Ответить
Очень хорошая фотка в заголовке - это обстрел в сентябре этого года, один из первых прилетов по крытому рынку. Сейчас орочье наваливает по донецку из градов, но до конца ноября прилетало из Ноны (результат - на фото). Так вот - дальнось полета "снаряда" из Ноны - до 9км, а до крытого рынка от ближайшей точки, контролируемой Украиной - минимум 11км. Простая математика и факты. Но вата хавает "нАтАвСкИе ГаУбИцЫ" с причмокиванием, доказывать без толку.
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17.12.2022 15:39 Ответить
Ніхто з адекватних людей в цьому вже давно й не сумнівається . .
ЗСУ немає ніякого сенсу дарма витрачати ********** , луплячи ними по цивільним об'єктам в Донецьку . Це нічого не дає , у тактичному плані .
До того ж , існує десятки відеоматеріалів , які підтверджують те що снаряди прилітають по Донецьку з - Макіївки наприклад ,, з тилу ДиРи тобто . Але місцевому рузькомірському бидлу , однаково - кругом ввижається ЗСУ .
Вже доходить до повного абсурду . Дивився на ютубі одне відео , де місцевий пенс розказує журналісту про те що чує звуки пострілів зі сторони Макіївки , і зразу ж після цього бачить прильот по їхньому мікрорайону в Донецьку . Коли журналіст говорить - так у Макіївці ж наші війська ( ДиРи тобто ) , пенс каже - ну то навєрноє хохляцкая дрг работаєт . .
Тобто - той безмізкий алєнь навіть не задумується над тим - як так дрг ЗСУ зуміли перейти лінію фронту , та ще й перетягти через неї артилерію , а потім ще й встановити її в окупованій Макіївці .!!?
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17.12.2022 16:10 Ответить
Хай дамбасята радіють, від своїх воно і тепліше і якось на серці приємно, так поліцаї?
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17.12.2022 16:23 Ответить
Не было ********** на территории Украины, никто и не обстреливал. Всё что нужно знать - ************* всему виной.
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17.12.2022 16:23 Ответить
Так дамбасят не шкода, самі цього побажали. Правда і двері відкрили ворогу, що через них він поліз і далі, розлізся по всій Україні.
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17.12.2022 17:20 Ответить
Дійсно, найбільш постраждали від "братерської" любові ті райони, де найбільше лояльних рускаязичних. Пожинають плоди.
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18.12.2022 10:23 Ответить
 
 