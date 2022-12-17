ЕС поддерживает проект прокладки энергетического кабеля в Черном море, - фон дер Ляйен
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Создание подводного энергетического кабеля в Черном море, к которому привлечены Румыния, Грузия, Азербайджан и Венгрия, позволит укрепить энергобезопасность всего региона, включая Украину, и ускорить восстановление энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной во время российской агрессии.
Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в Бухаресте во время подписания рамочного Меморандума о взаимопонимании по проекту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕС.
"Это соглашение приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам в достижении "чистого" энергетического сообщения", — отметила фон дер Ляен.
Благодаря энергетическому кабелю можно будет объединить оба побережья Черного моря и продлить эту линию дальше в регион Каспийского моря, включая взаимосоединение в сфере цифровых коммуникаций и энергетики.
"Это позволит повысить безопасность поставок, а также позволит Евросоюзу получать энергию из возобновляемых источников через Румынию и Венгрию", — пояснила президент ЕК.
По ее словам, черноморский электрический кабель может принести большую пользу для Грузии, превратить страну в хаб для передачи электроэнергии и интегрировать ее в энергетический рынок ЕС.
"Черноморский электрический кабель поможет поставлять электричество для наших соседей — для Молдовы и стран Западных Балкан и, безусловно, для Украины, — он поможет начать восстановление энергетической системы Украины и восстановление всей страны", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что Еврокомиссия ожидает завершения исследований по оценке этого проекта, которые уже начались, и готова поддержать этот проект финансово, поскольку он отвечает общим интересам ЕС, стран-соседей и всего региона.
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Это в целом «экономичнее» и не разрушается при торнадо.
Война не торнадо, но похоже.
учитывая то, что параша останется соседом Украины физически, есть смысл подумать каким путём восстанавливать/ строить после военнуюэнергетику.
краще вже берегом навколо моря, з можливістю приєднання енерговиробників на усьому шляху: сонце, вітер, тепло- атомні станції..
а ще краще - закільцевати енерголінії навколо морів, вигнавши москалів на "ісконна руззкіє терріторіі" у межах Залатога Кальца.. а з Кубанською Народною Республікою якось вже домовимося