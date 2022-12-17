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ЕС поддерживает проект прокладки энергетического кабеля в Черном море, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

фон,дер,урсула,ляєн

Создание подводного энергетического кабеля в Черном море, к которому привлечены Румыния, Грузия, Азербайджан и Венгрия, позволит укрепить энергобезопасность всего региона, включая Украину, и ускорить восстановление энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной во время российской агрессии.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в Бухаресте во время подписания рамочного Меморандума о взаимопонимании по проекту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕС.

"Это соглашение приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам в достижении "чистого" энергетического сообщения", — отметила фон дер Ляен.

Благодаря энергетическому кабелю можно будет объединить оба побережья Черного моря и продлить эту линию дальше в регион Каспийского моря, включая взаимосоединение в сфере цифровых коммуникаций и энергетики.

"Это позволит повысить безопасность поставок, а также позволит Евросоюзу получать энергию из возобновляемых источников через Румынию и Венгрию", — пояснила президент ЕК.

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По ее словам, черноморский электрический кабель может принести большую пользу для Грузии, превратить страну в хаб для передачи электроэнергии и интегрировать ее в энергетический рынок ЕС.

"Черноморский электрический кабель поможет поставлять электричество для наших соседей — для Молдовы и стран Западных Балкан и, безусловно, для Украины, — он поможет начать восстановление энергетической системы Украины и восстановление всей страны", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия ожидает завершения исследований по оценке этого проекта, которые уже начались, и готова поддержать этот проект финансово, поскольку он отвечает общим интересам ЕС, стран-соседей и всего региона.

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Топ комментарии
+15
фон дер Ляєн, ттільки промовила про цей план, а кацапи вже спланували, як цей кабель зруйнувати
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17.12.2022 14:51
+14
Кацапи пірнатимуть і гризтимуть зубами.
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17.12.2022 14:49
+14
Це боротьба з наслідками, а треба знешкодити причину.
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17.12.2022 14:57
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Кацапи пірнатимуть і гризтимуть зубами.
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17.12.2022 14:49 Ответить
фон дер Ляєн, ттільки промовила про цей план, а кацапи вже спланували, як цей кабель зруйнувати
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17.12.2022 14:51 Ответить
А орбан ще покаже де !
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17.12.2022 22:11 Ответить
безопаснее (хоть и длиннее) по побережью... там точно русня не укусит...
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17.12.2022 14:53 Ответить
бесполезно. какашенков ещё до обьявления этого протокола о намерениях, вчера, своим высокоточным высером уничтожил будущий кабель в нескольких местах его будущей прокладки ))
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17.12.2022 14:59 Ответить
Це боротьба з наслідками, а треба знешкодити причину.
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17.12.2022 14:57 Ответить
Угорщину звідти витулити нафік.
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17.12.2022 15:20 Ответить
В США во многих местах электро компании отказались от столбов и наземной прокладке электросетей, а перешли на «подземный» способ доставки энергии по кабелям.

Это в целом «экономичнее» и не разрушается при торнадо.

Война не торнадо, но похоже.

учитывая то, что параша останется соседом Украины физически, есть смысл подумать каким путём восстанавливать/ строить после военнуюэнергетику.
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17.12.2022 15:25 Ответить
В них торнадо, а в нас десь раз на 12-15 років сильна ожеледь, і налипання льоду на проводи і стовпи. Сам бачив колись на півночі Одеської області лежачі стовпи ЛЕП на 750 Кв, зігнуті, як ніби їх об коліно зігнули. Тоді зі всієї України приїхали ремонтні бригади допомагати долати наслідки.
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17.12.2022 16:13 Ответить
До речі - років зо три тому щось подібне було вже на півдні області - в Бесарабії. Правда в цей раз вже був сильний сніг, і вітер, який завалив декілька десятків кілометрів магістральних ліній у бік Ізмаілу.
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17.12.2022 16:16 Ответить
У нас так не можна. Викопають і здадуть на пункт прийому кольорових металів.
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17.12.2022 17:16 Ответить
Ждите лошарика.
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17.12.2022 16:46 Ответить
Какую возобновляемую энергию она собралась получать с Кавказа? Фантазеры.
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17.12.2022 17:42 Ответить
дивний задум.. по дну моря?.. тисячакілометровий кип'ятильник?.. важіль впливу для кацапів?...
краще вже берегом навколо моря, з можливістю приєднання енерговиробників на усьому шляху: сонце, вітер, тепло- атомні станції..
а ще краще - закільцевати енерголінії навколо морів, вигнавши москалів на "ісконна руззкіє терріторіі" у межах Залатога Кальца.. а з Кубанською Народною Республікою якось вже домовимося
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17.12.2022 17:51 Ответить
 
 