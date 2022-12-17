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Киевская область (3537) обстрел (20159) Небытов (142)

Последствия ударов по Киевской области: 4 пострадавших, поврежденные дома и обломки ракет. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київщина

В результате вчерашнего массированного удара России по Украине, в Киевской области четверо гражданских получили ранения. Около десятка домов повреждено.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 пострадавших, 9 поврежденных частных домов - результаты ракетной атаки врага 16 декабря. Есть повреждения также частного имущества и автомобиля в Фастовском, Броварском, Бучанском районах", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано попадание в критическую инфраструктуру, часть населённых пунктов области остались без света. Впрочем, восстановление энергетики продолжается.

Также было обнаружено 8 мест падения сбитых вражеских ракет, однако работы по поиску обломков продолжаются.

"30 сообщений мы получили от людей во время тревоги. Самое своевременное реагирование на воздушные объекты врага помогает противовоздушной обороне уничтожать оружие агрессора", - добавил Небытов.

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Последствия ударов по Киевской области: 4 пострадавших, поврежденные дома и обломки ракет 01
Последствия ударов по Киевской области: 4 пострадавших, поврежденные дома и обломки ракет 02
Последствия ударов по Киевской области: 4 пострадавших, поврежденные дома и обломки ракет 03
Последствия ударов по Киевской области: 4 пострадавших, поврежденные дома и обломки ракет 04
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а где энергообъект? уличный столб?
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17.12.2022 15:33 Ответить
Уже давно всем понятно, что их цель-максимальное уничтожение Всего, чтобы склонить к капитуляции.
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17.12.2022 15:37 Ответить
Давно уже пора было бы научиться работать оружием противника - как они проводили "референдумы" к примеру в Запорожье, в 2014 году, и ходили орали "Россия! ", а полиция их охраняла от жителей города, так и теперь - Запорожье и прочие области имеют право устроить референдум о присоединении к Польше или неважно к кому. Право у украинцев есть, ведь референдум - это дело правильное, как нас Кремль уверяет. Всё ответы должны быть СИММЕТРИЧНЫ.
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17.12.2022 15:42 Ответить
симетрично - це коли воронєж проводить рехверендум про приєднання до України, а те , шо ви кажете, не симетрія
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17.12.2022 18:28 Ответить
 
 