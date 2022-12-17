Последствия ударов по Киевской области: 4 пострадавших, поврежденные дома и обломки ракет. ФОТОрепортаж

В результате вчерашнего массированного удара России по Украине, в Киевской области четверо гражданских получили ранения. Около десятка домов повреждено.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 пострадавших, 9 поврежденных частных домов - результаты ракетной атаки врага 16 декабря. Есть повреждения также частного имущества и автомобиля в Фастовском, Броварском, Бучанском районах", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано попадание в критическую инфраструктуру, часть населённых пунктов области остались без света. Впрочем, восстановление энергетики продолжается.

Также было обнаружено 8 мест падения сбитых вражеских ракет, однако работы по поиску обломков продолжаются.

"30 сообщений мы получили от людей во время тревоги. Самое своевременное реагирование на воздушные объекты врага помогает противовоздушной обороне уничтожать оружие агрессора", - добавил Небытов.

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