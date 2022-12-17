За прошедшие сутки оккупанты убили пятерых гражданских, еще 22 получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В Украине из-за вооруженной агрессии российской федерации за прошедшие сутки, 16 декабря, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По данным военных администраций в Днепропетровской области погибли четыре человека, еще 15 получили ранения, в Донецкой области - трое раненых, в Харьковской области один человек получил ранения, в Херсонской области погиб один человек, еще трое раненых", - говорится в сообщении.

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