В больницах более 3 тыс. генераторов, которые позволят закрыть минимальную потребность в электричестве, - Минздрав

В украинских больницах для работы в экстренных условиях имеется более 3 тысяч генераторов, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает в фейсбуке.

"Для работы в экстренных условиях в украинских больницах имеется более 3 тысяч генераторов разной мощности, позволяющих закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Для их бесперебойной работы каждое медучреждение должно иметь резерв горючего минимум на 5 дней", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2 тыс. генераторов.

По словам заместителя министра здравоохранения Богдана Боруховского, каждая больница, в которой стационарно лечатся пациенты, имеет как минимум один генератор. Генератор позволяет закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации.

Кроме того, генераторы значительной части медучреждений также обеспечены станциями спутникового интернета Starink. В больницах установлено более тысячи станций Starink, которые позволяют им даже в критических ситуациях оставаться на связи.

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