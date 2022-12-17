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Новости За рубежом Санкции против России
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Литва не будет применять исключения к санкциям против России, - глава МИД Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ландсбергіс

Литва имеет право не применять исключения, предусмотренные девятым пакетом санкций Европейского Союза в отношении России, и воспользуется им.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Компромисс был найден, он позволяет Литве очень просто не применять эти исключения. Такое же право имеет и любое другое государство", - сказал Ландсбергис на заседании совета партии "Союза Отечества - христианских демократов Литвы" в субботу.

"Литва воспользуется этой возможностью, предоставленной Еврокомиссией, и не предоставит исключений сотням олигархов или, по крайней мере, тем, кто действительно находится в Литве, имеет деньги или компании в Литве", - добавил политик.

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Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против Москвы из-за вторжения в Украину. Ограничения будут касаться военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и предоставления консалтинговых услуг компаниям из РФ.

Вместе с тем, ЕС решил ввести новые послабления, позволяющие размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.
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расскажите лучше как Почта Рабсии Глобал из логистического центра в Германии на полных правах возит грузы из Европы, в том числе через Литву ???
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17.12.2022 16:17 Ответить
через - в этом вся проблема... через - допускается (если это товары не военного назначения)
и когда попробовали не так давно (в конце ноября...по-моему) заблокировать руцкие грузы в Кёнигсберг ))) то под натиском именно ЕС пришлось пропускать...
так что именно к Литве (принципиальной и законопослушной) не может быть никаких предъяв !!!
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17.12.2022 16:26 Ответить
Pochta RF ili logisticheskaya kompaniya (s EU registraciei) dlya Pochty RF ? Poka v sankciyah est' dyrki
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17.12.2022 17:06 Ответить
Gut, braļukas!
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17.12.2022 22:17 Ответить
 
 