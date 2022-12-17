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Новости Политика Украины
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ВР (28728) выборы (24320) СМИ (3784) медиа (159) Кравчук Евгения (362)

Закон о медиа дополнят еще двумя нормами: о деятельности во время выборов и рекламе. У Нацсовета будут полномочия наказывать СМИ, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кравчук

Медийная реформа в Украине нуждается в принятии норм о равном доступе политиков к медиа во время выборов и изменений в закон о рекламе.

Об этом заявила заместитель главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, эти две важные нормы позволят окончательно завершить медийную реформу.

"Мы готовим отдельный законопроект к регистрации. Я думаю, что в ближайшие дни это будет сделано. Он касается равного доступа политиков к медиа во время выборов. Эти правила также не обновлялись с 2009 года. А вот полномочия наказывать медиа у Нацсовета будут, потому что Европа говорит, что нужен независимый сильный регулятор, не разводящий руками и жалующийся, что "тупо нет полномочий", а может вмешаться в этот процесс и наложить штрафы", - заявила депутат.

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Она отметила, что на время выборов в Украине политические партии привыкли либо "в серую" договариваться с медиа о поддержке, либо как-то давить на них, либо договариваться с владельцами медиа, но в таком случае никакая редакционная политика не может считаться независимой.

Кравчук также добавила, что еще одно важное дополнение закона о медиа, которое нужно проголосовать, – это изменения в закон о рекламе.

"Это также часть соответствующей директивы ЕС и касается она того, что украинцы потребляют порой под видом немаркированной рекламы, так называемого "продакт плейсмента". Предлагаются и другие современные нормы, что и будет финальным дополнением к закону о медиа", - заявила она.

Депутат выразила убеждение, что после принятия всех этих норм Украина получит зеленый свет относительно медийной реформы от Евросоюза.
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Топ комментарии
+33
рашистські клоуни активно готуються до позачергових виборів, аби продовжити своє бездарне правління ще на 5 років. бо по-іншому не можна пояснити, чому під час війни, цей ******* моносброд приймає закони не для економічного розвитку і зростання країни, збільшення робочих місць, економічної привабливості, а для позбавлення конкурентів спроможності доносити своє бачення на вирішення проблем країни.
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17.12.2022 16:15
+26
тобто будуть рекламувати самого зеленського
а чого ж політикам не надають рівномірного доступу на телеканали ?
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17.12.2022 16:17
+25
Я так понимаю, те СМИ, которые не будут поддерживать информационную линию марафона будут лишены лицензии и заблокированы
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17.12.2022 16:12
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю, те СМИ, которые не будут поддерживать информационную линию марафона будут лишены лицензии и заблокированы
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17.12.2022 16:12 Ответить
як дістали ці зелені гниди всіх на гіляку
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17.12.2022 16:12 Ответить
рашистські клоуни активно готуються до позачергових виборів, аби продовжити своє бездарне правління ще на 5 років. бо по-іншому не можна пояснити, чому під час війни, цей ******* моносброд приймає закони не для економічного розвитку і зростання країни, збільшення робочих місць, економічної привабливості, а для позбавлення конкурентів спроможності доносити своє бачення на вирішення проблем країни.
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17.12.2022 16:15 Ответить
тобто будуть рекламувати самого зеленського
а чого ж політикам не надають рівномірного доступу на телеканали ?
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17.12.2022 16:17 Ответить
Щось таке понаприймали...
В якій країні з Євросоюзу є щось подібне ?
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17.12.2022 16:19 Ответить
В тому ж таки Economist-і вчора була озвучена куди більш важлива і куди вбивча інформація ніж та, яку озвучив Залужний. Цитую: "Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - ред.) генералом Олександром Сирським. За даними видання, популярність Залужного викликала невпевненість в Офісі президента, який фактично провів опитування українців, щоб дізнатися, чи будуть вони голосувати за політичну партію генерала, хоча партії у нього немає." Під час війни вони хочуть замінити ефективного генерала тільки тому, що його підтримка в суспільстві їм не подобається. Ви просто вдумайтесь в це. На кону стоїть існування держави. Ефективний воєначальник не проявляє жодної політичної зацікавленості. Але вони готові принести його в жертву, принісши в жертву багато військових операцій, військову згуртованість, військову керованість, успішність військових дій і, зрештою, перемогу... заради рейтингів йбаного гундосного кугута.
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17.12.2022 16:19 Ответить
А у кого будуть права карати Нацраду?... Чи бува вона така незалежна за законом, що має отримати можливості майже самосуду?... Чи будуть виній на постійній основі ті самі наглядачі від європейської спільноти?...
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17.12.2022 16:20 Ответить
Не переймайтеся, там буде «100% своя людина».
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17.12.2022 16:51 Ответить
Про це заявила заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ. Джерело: https://censor.net/ua/n3387638


А це не той комітет, де головує оппожизист шуфрич ?
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17.12.2022 16:20 Ответить
Тре писати:''...жоппожизист...''...))...
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17.12.2022 16:35 Ответить
Нєеее, не той, воно в спорткомітеті і молоді....
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17.12.2022 16:38 Ответить
Шуфрич голова комітету Свободи слова
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17.12.2022 18:01 Ответить
и даже никакой рекламы, только видосики
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17.12.2022 16:32 Ответить
Ця вазеленська наволоч, від моновладдя зЕбанулось на всю голову.
Ну прямо совок на чолі з комуністичною партією ВАЗеленського-дерьмака і один канал зЕбільних новин.
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17.12.2022 16:36 Ответить
Які б закони не приймали "слуги" напару з "ригами" все вирішить народ. Чи "слуги" думають, що обдурили раз і вийде вдруге?
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17.12.2022 16:38 Ответить
вони впевненi в цьому. виборiв, чесних, або як у нас було, майже чесних бiльше не буде. буде єдиний телемарафет i ************.
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17.12.2022 16:47 Ответить
Пiсля закiнчення вiйни "турборежимнi закони" зелених анулювати,як i саме зелене смiття!
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17.12.2022 16:46 Ответить
після них зе не один рік розгрібати законодавство прийдеться.
портновці там такої каламуті поробили
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17.12.2022 16:52 Ответить
Чому ж це? А відновити дію попереднього, наприклад періоду після Помаранчевої революції, хіба не можна? Усе пороблене портновцями та рештою ударників оголосити таким, що втратило чинність.
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18.12.2022 00:37 Ответить
я пропустил одну информацию... а вы? что-то слышали про это???
///
Рішення про усунення з посади скандального судді КСУ Тупицького
визнали протиправним і скасували
Верховний суд України визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського
про скасовування призначення одіозного Олександра Тупицького на посаду судді
Конституційного суду ще з часів не менш одіозного Віктора Януковича.
Причиною цього стала недостатність повноважень у гаранта...
Повноваження президента чітко прописані у Конституції, а зняття з посади судді КСУ до них однозначно не входить.
І шо тепер????
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17.12.2022 17:10 Ответить
Як вони вже набридли зі своїми законами. Патріоти у владі і ядерна зброя. Взагалі багато зброї. Все просто.
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17.12.2022 17:11 Ответить
То ж "Європа каже, що потрібен незалежний сильний регулятор", а відколи це, цікаво, Нацрада у нас стала незалежною? 🤦
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17.12.2022 17:31 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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17.12.2022 17:51 Ответить
Утиски свободи слова продовжаться, а далі займуться унеможливленням мирних протестів, фальсифікацією виборчого процесу, узаконенням третього терміну президентства... Якщо в декількох словах, то так розвивається диктатура. Класика путінізма-лукашизма
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17.12.2022 18:03 Ответить
Зелена пліснява вже активно готується до виборів.Преса тепер під контролем:крок вліво чи вправо і розстріл за правдиву інформацію яка не сподорбається зеленим.Поки йде війна,в Україні готується диктатура
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17.12.2022 18:21 Ответить
Вже є "незалежні" судді, СБУ, ДБР, БЕБ та купа інших контор, яким виділяються мільярдні кошти за їх "незалежність".
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17.12.2022 20:24 Ответить
 
 